Les hôtes émiratis veulent que les pourparlers de l’ONU sur le climat produisent des « résultats qui changent la donne », avec le gros pétrole à la table

BERLIN (AP) – Un haut responsable des Émirats arabes unis a déclaré que la nation du Golfe souhaitait que le sommet des Nations Unies sur le climat qu’elle accueille plus tard cette année produise des «résultats révolutionnaires» pour les efforts internationaux visant à freiner le réchauffement climatique, mais cela nécessitera d’avoir le combustible fossile l’industrie à la table.

Les militants écologistes ont dénoncé la présence de lobbyistes du pétrole et du gaz lors des précédents cycles de pourparlers, avertissant que leurs intérêts s’opposent à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, causées en grande partie par la combustion de combustibles fossiles. Le mois dernier, des dizaines de législateurs américains et européens ont demandé que le président désigné du sommet, Sultan al-Jaber, soit remplacé en raison de ses liens avec la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi.

La question complique les négociations déjà délicates avant la réunion du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, connue sous le nom de COP28. Les pourparlers préliminaires qui débuteront la semaine prochaine à Bonn, en Allemagne, montreront si la future présidence des Émirats arabes unis peut surmonter le scepticisme des partis et des groupes de la société civile quant à sa capacité à guider près de 200 nations vers un accord historique.

« Notre leadership a été très clair pour moi, notre équipe et notre président qu’ils ne veulent pas juste une autre COP progressive », a déclaré Majid al-Suwaidi, qui, en tant que directeur général du sommet, joue un rôle clé dans les négociations diplomatiques. . « Ils veulent une COP qui va produire des résultats réels, importants et qui changeront la donne parce qu’ils voient, comme nous tous, que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de Paris. »

Les gouvernements ont convenu il y a huit ans dans la capitale française de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius (3,6 Fahrenheit) – idéalement pas plus de 1,5C (2,7F). Avec des températures mondiales moyennes déjà supérieures d’environ 1,2 ° C (2,2 ° F) aux niveaux préindustriels, les experts affirment que la fenêtre pour atteindre l’objectif le plus ambitieux se ferme rapidement et que même l’objectif le moins strict serait manqué si les émissions ne sont pas fortement réduites bientôt.

« Nous devons avoir tout le monde autour de la table pour discuter avec nous de la manière d’y parvenir », a déclaré al-Suwaidi à l’Associated Press dans une interview vendredi.

« Nous avons besoin de pétrole et de gaz, nous avons besoin d’industrie, nous avons besoin d’aviation, nous avons besoin de transport maritime, nous avons besoin de tous les secteurs difficiles à réduire », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous avons besoin de tous ceux qui peuvent offrir ce qu’ils peuvent, peu importe qui ils sont.

Al-Suwaidi a repoussé l’idée que l’industrie des combustibles fossiles saperait des pourparlers significatifs sur les réductions d’émissions comme elle l’a fait dans le passé par des campagnes de désinformation et en gardant le silence sur ses propres connaissances sur le changement climatique.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la position du secteur a complètement changé et qu’ils s’engagent avec nous dans une conversation active », a-t-il déclaré.

Interrogé pour savoir si les pourparlers pourraient envisager une élimination progressive des combustibles fossiles, proposée l’année dernière par les pays les plus vulnérables au changement climatique, al-Suwaidi a déclaré que la présidence n’empêcherait pas de telles conversations.

« Nous nous félicitons de tout type de discussion », a déclaré l’ancien ambassadeur des Émirats arabes unis en Espagne. « Mais ce sont les parties qui décideront de ce qu’est cette discussion et où nous atterrirons. »

Jusqu’à présent, le président désigné du sommet, al-Jaber, a souligné la nécessité de réduire les émissions, plutôt que de mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles elle-même. Cela fait craindre qu’il ne cherche des échappatoires pour les technologies de capture du carbone non testées et les soi-disant compensations – toutes deux visant à réduire les niveaux actuels de dioxyde de carbone dans l’air – qui, selon les experts, détournent l’attention de la nécessité de mettre fin à l’émission de gaz à effet de serre.

Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat plus tôt cette année a appelé à une réduction de près des deux tiers des émissions de carbone d’ici 2035, avertissant que ne pas le faire augmente considérablement le risque de sécheresse, d’inondation, d’élévation du niveau de la mer et d’autres risques à court et à long terme. catastrophes à long terme.

Al-Suwaidi, qui a également une formation dans le secteur pétrolier et gazier, a déclaré que les dirigeants des Émirats arabes unis étaient parfaitement conscients de la menace existentielle que représente le réchauffement climatique – y compris pour leur propre pays riche en soleil mais pauvre en eau – et s’engageait à passer de combustibles fossiles vers les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire.

« Nous voulons faire partie de cette nouvelle économie », a-t-il déclaré. « Nous sommes un pays qui fonce tête baissée vers cet avenir. »

Al-Suwaidi a déclaré que convenir d’un objectif mondial pour développer les énergies renouvelables à Dubaï pourrait envoyer un message positif à ceux qui s’inquiètent de la transformation nécessaire pour arrêter le changement climatique.

« Plutôt que de parler de ce que nous empêchons les gens de faire, parlons de la façon dont nous les aidons à adopter des solutions… qui vont nous aider à résoudre le problème d’émissions que nous avons », a-t-il déclaré.

Les pourparlers de Dubaï verront également les pays réaliser le premier « inventaire mondial » des efforts de lutte contre le changement climatique depuis Paris en 2015. Les résultats sont destinés à éclairer un nouveau cycle d’engagements des nations pour réduire les émissions et faire face aux impacts du réchauffement climatique.

Les pays pauvres demandent également aux pays riches de tenir leurs promesses de vaste soutien financier, une question qui a souvent causé des désaccords majeurs lors des réunions précédentes.

« Nous avons besoin que le monde en développement saute dans ce nouveau système climatique et nous devons soutenir cette transition pour eux », a déclaré al-Suwaidi. « La finance va être vraiment fondamentale à la COP28. »

Cela nécessitera que les pays riches, y compris les principales économies du Groupe des Sept, qui sont historiquement responsables d’une grande partie des émissions mondiales, intensifient leurs efforts, a-t-il déclaré.

« Ils ont la technologie. Ils ont le savoir-faire. Ils ont la capacité financière. Nous avons besoin qu’ils assument ce rôle de leadership et nous montrent qu’ils sont sérieux pour relever ce défi.

Frank Jordans, Associated Press