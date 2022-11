Les hôtes du syndicat étudiant sortent du Collège Okanagan – Kelowna Capital News

L’Okanagan College Students’ Union a organisé un débrayage le 2 novembre sur le campus de Kelowna.

Le syndicat encourageait les étudiants à venir signer une lettre demandant quatre choses au collège.

La lettre se lit comme suit :

Les étudiants du Collège Okanagan ont quitté leurs classes aujourd’hui le 2 novembre : étudiants. Nous en avons assez.

L’Okanagan College n’est plus une institution qui respecte les étudiants ou qui soutient notre réussite. Le Collège traite les étudiants comme rien de plus que des chiffres dans une feuille de calcul. Ils ont abandonné leurs valeurs centrées sur l’étudiant et maintenant les étudiants se retrouvent avec une forte baisse de la qualité de notre éducation et de nos services. Nous sortons en souvenir d’une époque, il n’y a pas si longtemps, où les étudiants comptaient pour le Collège. Voici ce que le Collège a fait :

Le Conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter les frais de scolarité des étudiants internationaux de 8,6 % afin de “rester compétitif” par rapport aux autres établissements. Mais les étudiants internationaux sont déjà mis à profit par le Collège. À titre d’exemple, une année au baccalauréat en commerce coûte 14 730 $ pour un étudiant international, contre 5 830 $ pour les étudiants nationaux, soit une différence de 152 %. Avec cette augmentation des frais de scolarité, les étudiants internationaux paieront 1 200 $ de plus en septembre 2023. C’est totalement injustifiable et tout cela alors que les services aux étudiants sont coupés.

L’Okanagan College avait un excédent de près de 24 millions de dollars en 2021-2022, et le Collège a quand même décidé de réduire les services aux étudiants. La cafétéria a disparu, remplacée par un « marché Okanagan » coûteux et haut de gamme qui ne répond pas aux besoins des étudiants. Les services de restauration sur le campus sont essentiels pour garantir aux étudiants l’accès à des repas et des collations sains et abordables pendant leurs études. Au lieu de cela, le Collège a coupé la cafétéria pour «réduire les coûts» et n’a communiqué aucun des changements aux étudiants.

Le Collège ne parvient pas à bien communiquer avec les étudiants et il est clair que nous ne sommes plus considérés comme rien de plus que des dollars et des cents entrant dans la ligne de revenus de l’intuition. Pendant des années, le syndicat étudiant a eu l’occasion de présenter les besoins des étudiants lors des consultations budgétaires annuelles. Cette année, un processus qui impliquait des heures de recherche, de présentations et de consultation dirigée par des étudiants a été remplacé par UNE réunion virtuelle surprise sans possibilité d’inviter des étudiants ou de faire une présentation appropriée. Ce n’est pas une consultation significative, c’est une case à cocher pour dire que vous avez parlé aux étudiants.

Nous comprenons que le secteur postsecondaire est sous-financé. C’est pourquoi l’Okanagan Students’ Union travaille avec 170 000 étudiants à travers la province pour demander plus de financement. Notre campagne Fund it Fix it demande au gouvernement d’investir annuellement 200 millions de dollars supplémentaires en financement de base pour résoudre le problème de sous-financement. Les institutions doivent être des alliées dans cette cause. La direction de l’Okanagan College a refusé d’appuyer une campagne qui les aiderait. Les étudiants voient les administrateurs, les instructeurs, le personnel et la communauté comme des partenaires dans la réparation de notre système postsecondaire. C’est clair, la direction du Collège Okanagan ne voit pas les étudiants de la même façon.

OCSU Nous, les étudiants du Collège Okanagan, avons quatre exigences envers le leadership du Collège Okanagan :

● Annuler l’augmentation de 8,6 % des frais de scolarité des étudiants internationaux.

● Débarrassez-vous du marché Okanagan et ramenez un service alimentaire axé sur les étudiants dans la cafétéria.

● Rétablir les observateurs étudiants élus par les associations étudiantes aux réunions du conseil d’administration.

● Soutenir l’OCSU dans ses pressions auprès du gouvernement pour qu’il révise et égalise le financement de tous les établissements d’enseignement postsecondaire publics de la Colombie-Britannique en appuyant la campagne Fund It Fix It.

Le mal qui a été fait peut être stoppé. Nous exigeons d’être traités avec respect et équité. Nous demandons à la direction du Collège Okanagan de faire mieux. Nous appelons nos élus locaux à soutenir le retour du Collège à une institution axée sur les étudiants et la communauté.

Nous avons défini nos besoins en tant qu’étudiants et nous attendons avec impatience les changements que vous apporterez pour le mieux. C’est possible, il suffit de choisir de faire le travail.

Une fois les signatures recueillies, la lettre sera transmise au conseil de gouvernance, à certains membres du personnel du collège, à plusieurs politiciens locaux et au ministère de l’Éducation.

Apprenez-en plus sur le syndicat étudiant ou signez la pétition en visitant OCSU.ca.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

CollegeKelownaPentictonprotestSalmon ArmÉtudiants