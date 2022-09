Les hôtes du Qatar sortent du confinement de l’entraînement deux mois avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe du Qatar pour la Coupe du monde sortira vendredi de quatre mois de quasi-confinement pour affronter le Canada avec la plupart de ses fans qui regardent nerveusement de loin.

Tous leurs matchs depuis le 2 juin se sont déroulés à huis clos et l’Association de football du Qatar a même tenu les sponsors à l’écart des camps d’entraînement en Espagne et en Autriche alors qu’ils préparent les joueurs pour un baptême du feu – un début en Coupe du monde à domicile – dans 60 jours.

A LIRE AUSSI | L’Inde accueillera la première course de MotoGP en 2023

Après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars pour préparer la première Coupe du monde dans un pays arabe, le Qatar est désespéré de voir l’équipe nationale passer le premier tour où elle est regroupée avec les Pays-Bas, le Sénégal et l’Équateur.

Mais ils ont perdu 3-0 face à une équipe croate des moins de 23 ans à huis clos mardi. Et bien que les matchs publics à Vienne contre le Canada vendredi et le Chili mardi ne soient que des matchs amicaux, ils seront toujours considérés comme un test clé de la quantité d’acier que l’entraîneur espagnol Felix Sanchez a mis dans l’équipe.

Le porte-parole de l’équipe, Ali Salat, a déclaré à l’AFP que Sanchez et la QFA s’étaient mis d’accord pour éloigner les 30 joueurs du Qatar et des regards indiscrets de rivaux intrigués.

“L’entraîneur et la fédération étaient en discussion au cours de la saison écoulée. Cela a été convenu.

Sanchez et les joueurs retourneront brièvement au Qatar début octobre et tiendront une séance d’entraînement ouverte avant de retourner en Espagne pour plus d’isolement avant le début de la Coupe du monde, a déclaré Salat.

Le Qatar est l’équipe la moins bien classée du groupe A – 48e sur la liste de la FIFA. Sanchez a été nommé entraîneur en 2017 avec pour mission d’avoir un impact cette année.

https://www.youtube.com/watch?v=AvIfMZ5D1dI” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <h4>Ils doivent sacrifier</ h4> <p>Le Qatar n'a pas réussi à atteindre la Coupe du monde 2018 mais a remporté la Coupe d'Asie en 2019 et a atteint les demi-finales de la Gold Cup de la CONCACAF l'année dernière.</p> <p>Avec de nombreux yeux sur le joueur asiatique 2019 du an Akram Afif, les fans du Qatar prient pour une répétition de la course de rêve de la Corée du Sud vers les demi-finales de la Coupe du monde lorsqu'ils ont co-organisé l'événement en 2002.</p> <p>L'ancien joueur national Mohamed Mubarak al-Mohannadi a déclaré le Qatar doit battre l'Équateur lors du match d'ouverture le 20 novembre pour avoir une chance d'atteindre les huitièmes de finale.</p> <p>"Ils se préparent pour une Coupe du monde pour la première fois de leur vie. Ces joueurs sacrifient leur temps, ils restent loin de chez eux, de leurs familles", a déclaré Mohannadi à l'AFP.</p> <p>"Partir à l'étranger pendant ce laps de temps est difficile mais les joueurs connaissent leur mission. La fédération et les entraîneurs l'ont expliqué et ils sont prêts. Ils doivent se sacrifier.</p> <p>"Les Qataris viendront soutenir, mais ils veulent voir un football de qualité qu'ils pourront encourager et dont ils seront fiers."</p> <p><strong>LIRE AUSSIMon voyage n’est pas encore terminé ! Cristiano Ronaldo veut jouer jusqu’à l’Euro 2024

Mohannadi pense que la Coupe du monde donnera un coup de pouce crucial à la ligue qatarie qui a été dominée par Al-Sadd et Al-Duhail au cours des cinq dernières années.

Cependant, les deux ont chuté cette saison, car les joueurs clés font partie de l’équipe nationale. Les foules dans les stades ont augmenté et Mohannadi a déclaré que c’était parce que d’autres équipes avaient une chance de gagner.

“Si mon équipe peut se rapprocher d’une première place, je serais heureux et j’emmènerai ma famille pour les soutenir. S’ils perdent, personne ne veut aller au stade. Maintenant, plus de gens profitent des stades.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici