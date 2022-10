Les hôtes du Qatar profitent d’un rare répit après un camp d’isolement à haute pression avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe du Qatar pour la Coupe du monde s’est entraînée sur son territoire pour la première fois en quatre mois dimanche alors qu’elle cherche à surmonter certaines démonstrations nerveuses lors des matchs préparatoires.

Des centaines de supporters, principalement des travailleurs migrants, se sont déplacés pour voir les joueurs faire leur rare apparition dans un stade de Doha après avoir été gardés secrets dans des camps en Espagne et en Autriche.

Le Qatar, qui a dépensé des milliards de dollars pour de nouveaux stades pour la première Coupe du monde dans un pays arabe, est désespéré de voir l’équipe passer le groupe du premier tour contre les Pays-Bas, le Sénégal et l’Équateur.

Mais l’équipe nationale, qui fera ses débuts en Coupe du monde contre l’Équateur le 20 novembre, a perdu 3-0 contre l’équipe croate des moins de 23 ans, 2-0 contre le Canada et cette semaine a fait match nul 2-2 contre le Chili lors de ses trois derniers matchs.

“Nous sommes pleinement conscients de la nécessité de développer certains aspects tactiques et techniques qui ne se sont pas déroulés comme nous le souhaitions”, a déclaré l’entraîneur Felix Sanchez.

“Et nous travaillons pour corriger les erreurs qui étaient apparentes”, a ajouté Sanchez, qui ramènera l’équipe dans plus de semaines d’isolement mercredi lorsqu’elle retournera dans son Espagne natale.

Les joueurs sont restés optimistes malgré les résultats décevants et ont été tenus à l’écart de leurs domiciles qatariens.

“Je pense que nous avions besoin de cette longue période sans la pression que nous ressentons ici, je pense que tous les joueurs sont prêts”, a déclaré le milieu de terrain Assim Madibo, qui compte plus de 35 sélections.

Madibo a également reconnu qu’il y avait des “détails” à corriger mais a estimé que les camps étaient un succès.

“Nous avons joué beaucoup de matchs et beaucoup de séances d’entraînement, nous avons amélioré notre condition physique”, a-t-il déclaré.

« Nos familles nous manquent. Ma famille me manque mais nous sommes heureux d’être de retour », a déclaré le milieu de terrain défensif d’origine française Karim Boudiaf, qui compte plus de 110 apparitions à son actif.

Boudiaf a reconnu la bataille que le Qatar devra affronter dans le groupe A.

« Nous savons que la Coupe du monde est une compétition très difficile. Notre groupe est aussi costaud.

« Nous avons le Sénégal, la Hollande et l’Équateur et ce sont des équipes très difficiles. Mais nous sommes une bonne équipe et tout est possible dans le football.

Tous ont déclaré que cela avait été un coup de pouce de jouer devant un public local après les stades vides en Europe pour la plupart de leurs matchs récents.

“Aujourd’hui, lors de la séance d’entraînement ouverte, nous avons vu les fans nous soutenir et c’est la preuve qu’ils nous motivent à doubler notre capacité”, a déclaré Madibo.

Alors que le Qatar a été critiqué à l’étranger pour son bilan en matière de droits du travail et les retombées environnementales du tournoi, ses fans sont attachés à la cause.

Rapjael Kamasa a déclaré que le Qatar méritait sa place pour accueillir ce tournoi historique.

“Il a été hébergé en Europe, il a été hébergé en Amérique du Sud, il a été hébergé en Afrique, il a été hébergé presque partout et un pays arabe l’héberge est une bonne chose”, a déclaré Kamasa en regardant la session de formation.

