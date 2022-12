Les hôtes de This Morning révèlent qu’ils passeront le jour de Noël ensemble – et que leurs enfants viennent aussi

ALISON Hammond a révélé qu’elle passait Noël avec l’une de ses co-stars de This Morning – et ce sera une affaire de famille.

La présentatrice Alison, 47 ans, a partagé ses plans pour le grand jour avant l’émission spéciale This Morning du 25 décembre.

Alison a révélé que Josie la rejoindrait à nouveau pour Noël

Les présentateurs sont des amis proches hors écran

Lors d’une conversation avec le co-animateur Dermot O’Leary, l’ancienne star de Big Brother a déclaré: “[Josie] Gibson revient cette année avec son petit.

Alison a déclaré au Mirror: “Alors je vais cuisiner pour elle, nos garçons, mon frère et il y aura peut-être des amis qui font du panto localement aussi qui nous rejoignent.”

L’année dernière, le duo présentateur de This Morning a ravi les fans après avoir confirmé qu’ils passaient Noël ensemble.

Josie a publié une série de clichés du jour de Noël et du lendemain de Noël 2021, montrant la délicieuse tartinade d’Alison.

Révélant qu’Alison a tout fait, Josie a révélé qu’ils avaient glissé dans une sélection de viandes, de légumes, de pommes de terre rôties et de puddings du Yorkshire.

Et, félicitant le chef, Josie a déclaré plus tard: “Jamais eu un dîner de Noël comme ça. Le meilleur dîner de Noël de tous les temps.

Pendant leur créneau du vendredi avant Noël, Alison a dit à son co-animateur Dermot O’Leary que Josie viendrait après qu’il ait dit qu’il aimerait passer la journée chez les Hammonds.

Elle a dit: “Eh bien, vous êtes plus que bienvenu – Josie vient si vous voulez venir. Peut-être environ six au total, espérons-le, croisons les doigts… gouvernement. Espérons que oui, six.





Alison a précédemment parlé de son amitié étroite avec Josie, disant OK ! : « Josie et moi sommes vraiment proches. Nous nous sommes parlé tous les jours pendant le confinement.

Et Josie a fait écho à ses commentaires, ajoutant: «Alison m’a en fait permis de traverser le verrouillage. Elle était là pour moi au téléphone tous les soirs et nous avons décidé de devenir très spirituels ensemble.

“Je l’aime. Être avec Alison, c’est comme avoir un câlin permanent.