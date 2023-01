Voir la galerie





La vue les animateurs ont été pris au dépourvu lorsqu’un fort bruit de flatulence a pu être entendu pendant un moment où ils essayaient de s’occuper d’un déversement de liquide lors de l’émission du 25 janvier. Whoopi Goldberg a signalé la fuite au co-hôte Sara Haines Peu après Alyssa Farah Griffin a commencé à parler des documents classifiés récemment découverts chez l’ancien vice-président Mike Penceest la maison de l’Indiana. Soudain, l’interruption s’est produite et a temporairement distrait les cinq dames assises à la table du talk-show.

DOCUMENTS CLASSIFIÉS TROUVÉS AU DOMICILE DE MIKE PENCE : Après l’ancien vice-président. Pence a nié avoir classifié des documents lors d’une interview en novembre avec @ABCWorldNews‘ @DavidMuir, les co-animateurs réagissent aux documents découverts chez lui la semaine dernière. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/mtPNY0oARo – La vue (@TheView) 25 janvier 2023

“Nous avons eu un petit déversement de l’autre côté de la table”, a déclaré Alyssa en riant et en semblant un peu énervée. “Maintenant, c’est sur mon pantalon”, a également déclaré Sara alors qu’elle et Whoopi essayaient de nettoyer la fuite avec leurs cartes de points de discussion. Certains membres du public pouvaient également être entendus en train de rire, mais le bruit n’a pas été repris.

La distraction inattendue et amusante n’était pas la première La vue les hôtes ont dû faire face à d’autres années. L’année dernière, l’hôte Joie Behar est tombée la tête la première alors qu’elle essayait de grimper dans la chaise haute sur laquelle les dames étaient assises pendant le spectacle. Ses co-animateurs l’ont aidée à se relever et, heureusement, elle n’a pas été blessée, mais cela a obligé le spectacle à remplacer les chaises par des chaises plus faciles d’accès.

“Vingt-cinq ans, cela ne s’est jamais produit – qui dois-je poursuivre ?!” Demanda joyeusement Joy en s’asseyant à table.

Lors d’un autre épisode récent, Whoopi a été chahutée de manière inattendue par un membre du public lorsqu’ils l’ont qualifiée de «vieille large» lors d’une émission en direct. “JE un m une vieille large et heureuse à ce sujet », a-t-elle répondu, faisant rire les autres et l’encourager.

Un autre incident à l’antenne, plus tard appelé “fart-gate” par le public, s’est produit en 2014 et était similaire au dernier incident de bruit ressemblant à un pet. Après qu’un son étrange et amusant ait pu être entendu lors d’une discussion, Whoopi a prétendu qu’elle avait accidentellement perdu des gaz en disant : « Excusez-moi ! Oooh, oooh”, mais quand elle l’a abordé le lendemain, elle a révélé qu’elle n’en était pas responsable et qu’elle plaisantait seulement. “Il y avait un effet sonore que nous n’avions jamais entendu auparavant”, a expliqué le comédien. “Je pense, ‘Merde, c’est bizarre, qu’est-ce que je peux faire?’ Oh, je sais! Je vais faire semblant d’avoir laissé passer un petit quelque chose. Comme une blague.”

