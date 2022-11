Les hôtes de “The View” qualifient Trump de “plus grand perdant” après les élections de mi-mandat – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ron Adar/M10s/MEGARW/MediaPunch/Andrew Harnik/AP/Shutterstock

Alyssa Farah Griffin a critiqué son ancien patron, l’ancien président Donald Trump, lors d’une discussion “Hot Topic” sur les élections de mi-mandat La vue le mercredi 9 novembre. Elle a déclaré Trump le «plus grand perdant», après que de nombreux candidats républicains qu’il a approuvés aient perdu, et co-animateur Ensoleillé Hostin d’accord avec elle. Elle lui a reproché d’avoir “perdu des sièges que les républicains auraient pu gagner”, dans l’émission segment d’ouverture.

.@Alyssafarah Griffin: “Le seul plus grand perdant de la nuit d’hier soir était un certain Donald J. Trump.” “Il a fait chuter les candidats républicains d’une manière énorme.” #Élection2022 https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/rGbNQz3IM6 – La vue (@TheView) 9 novembre 2022

Après avoir partagé quelques réflexions initiales sur les résultats à mi-parcours qui sont arrivés jusqu’à présent, Farah Griffin, qui était directrice des communications à la Maison Blanche, s’est tournée vers Trump et a déclaré qu’il s’agissait d’un signal d’alarme pour les républicains. «Je m’en voudrais de ne pas mentionner que le plus grand perdant de la soirée d’hier soir était un certain Donald J. Trump. Il a fait chuter les candidats républicains d’une manière énorme. Il a insisté pour présenter des candidats en fonction de leur loyauté envers lui, et non de leurs qualifications », a-t-elle déclaré.

Farah Griffin a expliqué qu’elle estimait que les pertes à mi-parcours pourraient forcer les dirigeants républicains à reconsidérer la façon dont le parti est dirigé à l’avenir. «Il y a des gens dans mon parti qui, apparemment, l’insurrection n’était pas une raison suffisante pour fuir ce type, mais aujourd’hui, nous disons que nous devons vraiment réfléchir longuement et sérieusement à qui nous sommes en tant que parti et pourquoi cet homme est notre chef », a-t-elle déclaré sous de nombreux applaudissements. “Cela pourrait en fait être le tournant d’une page.”

Après que Farah Griffin ait partagé ses pensées, Hostin a fait écho à ses sentiments et a déclaré qu’elle avait une vision positive de l’avenir. “Je pense que c’est tout à fait juste. Trump a été le plus grand perdant hier soir. Je sais qu’il déteste entendre ça. Il était le plus grand perdant hier soir. Tous ceux qu’il a approuvés – presque tout le monde – ont perdu », a-t-il déclaré. “Dans l’ensemble, c’est un pays plus prometteur qu’hier.”

Après la pause publicitaire, correspondant politique d’ABC Jonathan Karl a rejoint les dames à la table et a convenu avec les deux femmes que Trump était, en effet, “le plus grand perdant”, avant d’offrir quelques commentaires supplémentaires. « Les républicains auraient dû faire le ménage hier soir, et où ont-ils perdu ? Ils ont perdu là où Donald Trump était allé et s’est mêlé des primaires républicaines, soit dit en passant, quelque chose que vous n’avez jamais vu un ancien président faire », a-t-il déclaré. « Ses candidats choisis ont perdu. Il a été un frein à la fête encore et encore, partout au pays.

En plus d’appeler son ancien patron, Farah Griffin a également célébré les résultats obtenus jusqu’à présent. Elle s’est dite heureuse d’avoir une Chambre et un Sénat plus équilibrés. “C’est ce que j’ai ressenti de mieux à propos du pays”, a-t-elle déclaré. “Ce n’était pas une vague rouge. Ce n’était pas une vague bleue. Les gens ont voté ce qui était bon pour leur communauté. Nous allons avoir un gouvernement un peu divisé. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose.