Les hôtes de THE View ont critiqué la candidature de la « célébrité » Caitlyn Jenner au poste de gouverneur de Californie – car il a été révélé qu’elle obtenait l’aide de conseillers de Trump.

Jenner est un républicain de longue date et espère remplacer le gouverneur démocrate Gavin Newsom lors d’une élection de rappel.

Caitlyn Jenner se lance dans la bataille politique pour la Californie Crédits: Getty

Joy Behar a dit à Jenner de « prendre place » Crédit: ABC

L’ancienne athlète olympique a d’abord été conseillée par l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, lorsqu’elle envisageait de courir, selon le New York Times.

Parscale a été conseiller principal pour les données et les opérations numériques de la campagne 2020 de Donald Trump, mais a annoncé en septembre qu’il se retirait pour traiter des problèmes personnels.

Une Joy Behar peu impressionnée a exhorté The View que l’ex star de L’incroyable famille Kardashian « devrait prendre place – quelqu’un avec des références devrait affronter la Californie. »

Mais Sara Haines a répondu: « Je prendrais une célébrité sur MTG, Josh Hawley. Ce n’est pas parce que vous avez grandi en politique que vous êtes de toute façon pour ce poste. »

Parlant de la grande poussée politique de Jenner sur The View, Ana Navarro a déclaré: «Je pense que c’est formidable que nous ayons une discussion sur les droits des trans LGBT – un gros sujet.

« Je pense que briser le plafond de verre est une bonne chose, un républicain trans peut changer les esprits de certains républicains. »

Caitlyn Jenner est une star de télé-réalité bien connue Crédit: 3

Cependant, Sunny Hostin est intervenu: « Je pense que nous en avons assez [the] les stars de la réalité qui se présentent au gouvernement, nous en avons assez au cours des quatre dernières années.

« [There’s also] le fait qu’elle soutenait Trump jusqu’à ce que sa communauté soit attaquée et non soutenue par son président. «

Hostin a souligné que Jenner n’a fait que s’intéresser à la politique au fil des ans et n’a pas – jusqu’à présent – montré un énorme intérêt pour le gouvernement.

Elle a affirmé que « Caitlyn était un [voter], et n’a pas voté aux élections de 2016 « .

Caitlyn est une républicaine convaincue Crédits: Getty

Jenner a également « voté seulement neuf fois dans 26 élections d’État pour quelqu’un qui n’a pas vraiment participé à notre démocratie … malheureusement pas préparé à se présenter aux élections de gouverneur ou à diriger quoi que ce soit. »

Meghan McCain a déclaré: « Elle doit décider si elle est un républicain Trump ou un républicain traditionnel.

«Je ne prends pas ça au sérieux. Je ne pense pas que ce soit sur le tas de la formation – la Californie est un gâchis.

« Je pense qu’il y a de sérieux problèmes sérieux avec cet état qui est pour une personne qui n’a pas besoin de formation sur le tas. »

Jenner a annoncé la nouvelle de sa course sur un site officiel « Caitlyn for California ».

«La Californie est ma maison depuis près de 50 ans. Je suis venu ici parce que je savais que n’importe qui, quel que soit son parcours ou sa situation dans la vie, pouvait transformer ses rêves en réalité», lit-on sur le site.

« Mais au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par le régime du parti unique qui place la politique au-dessus du progrès et les intérêts particuliers au-dessus des gens. Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire. »