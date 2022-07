Les hôtes de l’Angleterre s’envolent alors que les équipes font face à une vague de chaleur alarmante

Le nombre record de supporters du Championnat d’Europe féminin a eu droit à une star du côté hôte, l’Angleterre, même s’ils ont dû faire face à une vague de chaleur record.

La journée de repos, mardi, entre la fin de la phase de groupes et l’Angleterre affrontant l’Espagne dans le premier des quarts de finale a heureusement coïncidé avec le pire de la chaleur, qui devrait atteindre une température jamais vue de 40 degrés (104 F). Cela a entraîné des avertissements sanitaires, ainsi que des perturbations généralisées des trains et des vols.

Les derniers matchs de la phase de groupes ont introduit des pauses de refroidissement au milieu de chaque mi-temps, une mesure rarement nécessaire pour les matchs en Europe du Nord.

LE BON DÉPART DE L’ANGLETERRE

L’équipe hôte a de bonnes chances de remporter son premier grand tournoi de football féminin, un statut souligné par sa démolition 8-0 de la Norvège.

L’Angleterre avait le meilleur bilan de toutes les équipes de la phase de groupes – maximum de points, 14 buts marqués et aucun encaissé – et Beth Mead est la meilleure marqueuse du tournoi avec cinq buts et trois passes décisives.

Après avoir débuté avec une victoire tendue 1-0 contre l’Autriche, l’Angleterre a été vive et agressive dès le début pour submerger une équipe norvégienne composée de deux des meilleurs attaquants du monde, Ada Hegerberg et Caroline Graham Hansen. Après que l’entraîneur Sarina Wiegman ait été mise à l’écart avec un test de coronavirus positif, l’Angleterre a battu l’Irlande du Nord 5-0.

Le buzz autour de l’Angleterre a été un facteur dans le tournoi affichant un nombre record de spectateurs, dont 68,871 pour le match d’ouverture à Old Trafford.

LE VIRUS, LES BLESSURES AFFRONTENT LES ÉQUIPES

Wiegman s’est adressée à ses joueurs par liaison vidéo alors qu’elle espère se remettre du COVID-19 à temps pour être de retour sur la touche pour le quart de finale de l’Angleterre mercredi contre une équipe espagnole avec son propre absent clé.

A lire aussi : Hannah Hampton, gardienne de l’équipe d’Angleterre, testée positive au Covid-19

La gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas s’est déchirée un ligament du genou la veille du début du tournoi et a été exclue. Elle fait partie des nombreuses joueuses vedettes mises à l’écart par une blessure ou une maladie.

L’attaquante Vivianne Miedema, qui marque en moyenne près d’un but par match pour les Pays-Bas et était un élément clé de l’équipe vainqueur du championnat en 2017, a raté les deux derniers matchs néerlandais avec COVID-19.

Les Pays-Bas ont travaillé dur pour battre le Portugal et la Suisse sans Miedema et se sont qualifiés pour affronter la France dans un quart de finale très attendu samedi. La gardienne remplaçante Daphne van Domselaar a impressionné après que le premier choix Sari van Veenendaal ait subi une blessure à l’épaule mettant fin au tournoi lors du match d’ouverture.

Environ la moitié des 16 équipes du championnat ont eu des cas de virus. L’entraîneure allemande Martina Voss-Tecklenburg, en particulier, a vivement critiqué le refus de l’UEFA d’élargir les équipes de 23 à 26 joueurs pour faire face aux cas de virus, comme elle l’a fait pour le Championnat d’Europe masculin l’année dernière.

LE RENOUVEAU DE L’ALLEMAGNE

L’Allemagne était autrefois la superpuissance incontestée du football féminin en Europe, remportant huit des neuf championnats d’Europe de 1989 à 2013.

Depuis son dernier titre majeur aux Jeux olympiques de 2016, cependant, l’Allemagne n’a dépassé les quarts de finale d’aucun tournoi et ses meilleurs clubs ont été dépassés financièrement par les puissances montantes en Angleterre et en Espagne.

L’Euro 2022 pourrait marquer un renouveau allemand. L’équipe de Voss-Tecklenburg a battu le Danemark, l’Espagne et la Finlande en phase de groupes sans encaisser le moindre but. La prochaine étape jeudi sera un quart de finale avec l’Autriche, première en défense, qui s’est qualifiée grâce à une courte victoire sur la Norvège.

A lire aussi : Quarts de finale de l’Euro 2022 : la Belgique assurée, la France tenue par l’Islande

La Suède affronte la Belgique vendredi dans l’espoir de revenir en demi-finale pour la première fois depuis son accueil en 2013, mais aurait trois cas de virus dans son équipe. Les Belges sont ravis d’atteindre les quarts de finale pour la première fois après une victoire acharnée 1-0 contre l’Italie lundi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.