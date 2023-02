Les hôtes de la Coupe du monde féminine exhortent la FIFA à ne pas signer de sponsor saoudien

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, co-organisatrices de la Coupe du monde féminine, ont exhorté mercredi la FIFA à ne pas signer d’accord de parrainage avec l’autorité du tourisme d’Arabie saoudite, où “les droits des femmes restent sévèrement restreints”.

Les dirigeants des deux fédérations nationales de football ont averti dans une lettre à la FIFA, y compris le président Gianni Infantino, que sceller unilatéralement le parrainage “Visit Saudi” pourrait “sévèrement ternir la réputation” du tournoi de 32 nations qui commence en juillet.

Une telle confrontation entre un hôte de la Coupe du monde et la FIFA est sans précédent dans l’histoire récente et devrait attirer davantage l’attention sur les soi-disant investissements de “sportswashing” de l’Arabie saoudite.

“Nous écrivons pour exprimer notre profonde déception et notre inquiétude face à la nouvelle de la nomination apparente de Visit Saudi en tant que sponsor”, ont écrit Chris Nikou d’Australie et Joanna Wood de Nouvelle-Zélande mercredi dans la lettre à la FIFA vue par l’Associated Press.

“Nous ne pouvons pas exprimer assez fortement les répercussions potentielles et les retombées qui pourraient résulter de cette décision.

“L’Australie et la Nouvelle-Zélande, à la fois en tant que nations souveraines et en tant qu’associations de football, accordent depuis des décennies la plus haute importance à l’égalité des sexes et ont cherché à promouvoir ces idéaux dans le monde”, indique la lettre, rappelant à la FIFA que leurs gouvernements ont investi des centaines de millions dans l’événement.

Les organisateurs du tournoi et les responsables gouvernementaux des deux pays n’auraient pas été consultés, ont-ils affirmé.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Arabie saoudite a fait des progrès dans le football féminin au cours des trois dernières années en créant une équipe nationale et une ligue nationale, en plus de préparer une candidature pour accueillir la Coupe d’Asie féminine 2026.

Dans la société saoudienne, cependant, les libertés des femmes sont limitées par des lois strictes sur la tutelle masculine.

La campagne “Visit Saudi” figurait parmi plus de 30 sponsors lors de la Coupe du monde masculine au Qatar l’année dernière.

La FIFA n’a pas officiellement annoncé cet accord qui est devenu évident à travers des publicités au bord du terrain lorsque les jeux ont commencé en novembre.