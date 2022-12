Les hôtes de la Coupe du monde 2026 reçoivent la relève diplomatique du Qatar

LUSAIL, Qatar (AP) – Une délégation diplomatique des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026 était au Qatar dimanche pour une cérémonie de passation de pouvoir avant la finale entre la France et l’Argentine.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada organiseront le plus grand événement de football en moins de 3 ans et demi.

“Nous ne pourrions pas être plus excités”, a déclaré la déléguée présidentielle américaine Linda Greenfield. “Nous travaillons déjà dur pour préparer 2026 et nous sommes impatients d’accueillir des fans du monde entier.”

Greenfield a déclaré à Sheikha Alya Al Thani du Qatar, une collègue ambassadrice auprès des Nations Unies, que l’hôte actuel avait “fixé des normes élevées”.

“La chose la plus importante à retenir est que la Coupe du monde transcende les choses et qu’elle joue un rôle exceptionnel dans l’unification des peuples et des pays et dans la création d’amitiés durables”, a déclaré Sheikha Alya.

Le tournoi de 2026 se jouera dans 16 villes : 11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

L’Argentine a remporté le titre au Qatar en battant la France 4-2 lors d’une séance de tirs au but après un match nul 3-3.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press