Les hôtes de fin de soirée réagissent à l’émeute du Capitole: «  La finale de la trahison de l’ère Donald Trump  »

Stephen Colbert, l’animateur de fin de soirée le mieux noté, a lancé une version spéciale en direct de « The Late Show » de CBS avec un monologue exaspéré sur les événements de la journée et le président Trump.

« Il y a des sujets sombres dont nous parlons de temps en temps dans la série, mais j’ai rarement été aussi bouleversé que ce soir », a déclaré Colbert en commençant la série. « Hé, républicains, qui ont soutenu ce président … en avez-vous assez? »

Il a ajouté plus tard: « Qui aurait pu voir ça venir? Tout le monde. Même les nuls comme moi. C’est la chose la plus choquante, la plus tragique et la moins surprenante que j’aie jamais vue. »

L’humoriste a terminé son monologue en disant que les gens ne devraient pas oublier les événements tragiques de la journée, surtout lorsqu’il est temps de voter.

« En 2022, quand tous ces républicains, qui – ne vous y trompez pas – sont responsables de ce qui s’est passé aujourd’hui et se présentent à la réélection, souvenons-nous d’eux pour qui ils se sont montrés aujourd’hui », a ajouté Colbert. « Des lâches cyniques qui croient que les électeurs ne devraient pas avoir le droit de choisir qui gouverne ce pays. Espérons que les électeurs leur prouveront qu’ils ont tous tort. »

Plus sur ABC « Jimmy Kimmel Live !, » Jimmy Kimmel a accueilli les téléspectateurs à la « finale de la trahison de l’ère Donald Trump. »

« Ce n’était pas le genre de chose que j’imaginais se produire dans ce pays de mon vivant », a déclaré Kimmel. << Le Président des États-Unis, parce qu'il est trop en colère, trop incertain et trop incompétent pour faire face au fait qu'il a perdu une élection - une élection juste, une élection qui n'était pas différente de toute autre élection, une élection qu'il a perdue par sept millions de voix et 70 électeurs - tourne une foule en colère contre les membres du Congrès et son propre vice-président. "

Kimmel a poursuivi en disant que le Capitole était envahi de « chapeliers MAGA dans toutes sortes de costumes fous. »

« C’était comme si un public psychotique » Price is Right « prenait de force le contrôle de la roue Plinko », a-t-il plaisanté.

Seth Meyers de « Late Night » de NBC a mis les blagues de côté, parlant directement au public dans un monologue en direct sur les émeutes.

« Je jure que nous écrivions des blagues aujourd’hui, et puis … » Meyers s’interrompit. « Comme tout le monde le sait, aujourd’hui fut une journée remplie de scènes surréalistes et horribles d’insurrection armée, une tentative de détruire par des moyens violents la démocratie américaine. C’était une séquence d’événements inédits dans l’histoire moderne de cette nation, et les images devraient être gravé dans notre conscience collective pour le reste de nos vies. «

« Donc à cause de ça, notre émission sera un peu différente ce soir », at-il ajouté.

Meyers a également déclaré que quiconque ne souhaitait pas soutenir la démocratie doit être « honteux et déshonoré et démis de ses fonctions, et cela doit commencer immédiatement avec Donald Trump ».

Jimmy Fallon, l’hôte de « The Tonight Show » de NBC, a ouvert son émission mercredi soir en notant également que « ce sont des moments difficiles pour faire une émission de divertissement ».

« Ce sont des moments difficiles pour faire n’importe quel spectacle », a déclaré Fallon. « Mais ce sont aussi des moments où nous avons le plus besoin les uns des autres. »

Fallon a ajouté que dans des moments comme ceux-ci, il essaie de réfléchir à la façon dont il peut aider. Une façon de faire cela, selon Fallon, est d’être là pour les téléspectateurs et de les rassurer que ce n’est pas ce que l’Amérique est censée être.

« C’est ce qui se passe quand il n’y a pas de transition pacifique du pouvoir et ce qui se passe quand il y a un mauvais leadership. Ce n’est pas comme ça que vous perdez », a-t-il dit. «Si mon grand-père était vivant aujourd’hui et voyait ce qui se passait dans le pays pour lequel il s’est battu, il serait dégoûté.

Fallon a poursuivi en disant que les émeutes de mercredi n’étaient pas du «patriotisme» mais plutôt du «terrorisme».

« Aujourd’hui a été une honte, aujourd’hui a été décevant, mais malheureusement, ce n’était pas une surprise », a-t-il déclaré. « Mais il est important de se rappeler que ce n’est pas qui nous sommes. Je vous assure qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises, et le bien prévaudra. »