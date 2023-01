Les hôtes célèbres que vous avez oubliés ont présenté l’île d’amour originale – et où ils se trouvent maintenant

LA deuxième série d’hiver Love Island approche à grands pas – mais vous souvenez-vous de la toute première série de l’émission de rencontres ITV2 ?

Love Island est apparu pour la première fois sur nos écrans en 2005.

Caractéristiques de Rex

Instagram

Kelly a partagé un collage d’elle présentant le spectacle aux côtés de Patrick Kielty[/caption]

À l’époque, l’émission s’appelait Celebrity Love Island et était présentée par nul autre que Patrick Kielty, 51 ans, et Kelly Brook, 43 ans.

Kelly s’est rendue sur Instagram pour partager une sélection de photos de son passage dans l’émission.

Elle a légendé le message: “Vintage @loveisland.”

Kelly n’est apparue que dans la première série, mais a ensuite présenté des émissions telles que Dirty Dancing: The Time of Your Life et Celebrity Naked Ambition.

Elle a épousé Jeremy Parisi en juillet dernier.

Pendant ce temps, Patrick a animé diverses émissions, notamment Comic Relief Does Fame Academy, Sport Relief et The One Show.

Patrick est marié à Cat Deeley et ils partagent deux enfants.

La première saison a vu 13 célébrités s’envoler vers une île des Fidji dans le but de trouver l’amour.

Les téléspectateurs ont voté pour qu’ils apprennent à se connaître, ainsi que pour voter en couple chaque semaine.

Jayne Middlemiss et Fran Cosgrave ont fini par remporter le prix en espèces de 50 000 £.

L’année suivante, une deuxième série a été filmée, mais Fearne Cotton a pris la place de Kelly pour présenter.

Cette fois-ci, il y avait 16 insulaires, dont Kelle Bryan et Brendan Cole.

Bianca Gascoigne et Calum Best ont été couronnés vainqueurs.

Neuf ans plus tard, un redémarrage de l’émission a été lancé.

La première série de Love Island, animée par Caroline Flack, a été créée en juin 2015 et est devenue un grand favori des fans.

À tel point qu’ITV a créé une série d’hiver du programme en janvier 2020.

Les fans de Love Island n’ont pas longtemps à attendre jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir leur prochain correctif.

La deuxième série d’hiver Love Island revient ce lundi sur ITV2 après avoir été retirée l’année dernière en raison de Covid.

C’est la première fois que Maya Jama présente le spectacle après avoir succédé à Laura Whitmore.

Fonctionnalités Rex / ITV

Le couple a présenté le spectacle quand il s’appelait Celebrity Love Island[/caption] TVI

Fearne Cotton a remplacé Kelly pour la deuxième série[/caption] Caractéristiques de Rex Getty

Kelly et son mari Jeremy[/caption] Getty – Contributeur

Patrick photographié avec sa femme Cat[/caption]