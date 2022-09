Les hôtes 2022 sont-ils prêts pour cet hiver ?

DOHA, Qatar – La Coupe du monde 2022 n’est qu’à deux mois. Douze ans après avoir obtenu les droits d’accueillir le tournoi, le petit État du Golfe du Qatar a construit les stades, ouvert des autoroutes à cinq voies et un système de métro de 36 milliards de dollars, et entrepris un énorme effort de construction sur un calendrier exténuant pour s’assurer que les fans de partout dans le monde peuvent assister à la compétition de quatre semaines. Mais à quelques semaines du grand coup d’envoi, dans quelle mesure le Qatar est-il prêt à le faire ?

ESPN s’est rendu à Doha au début du mois pour évaluer les préparatifs et la volonté du Qatar d’accueillir la première Coupe du monde d’hiver de l’hémisphère Nord et la première à se tenir au Moyen-Orient.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Chaque tournoi majeur – Coupe du monde, Jeux olympiques – se déroule dans un contexte de soucis de stades non prêts, de problèmes de sécurité ou d’hébergement et de voyage coûteux pour les fans et le Qatar n’est pas différent. La réalité de Qatar 2022 est qu’avec le match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur à seulement 61 jours, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles alors que le temps presse pour le tournoi à 32 équipes.

Dans quelle mesure le Qatar est-il prêt à accueillir la Coupe du monde ?

Lorsque le stade emblématique de Lusail, d’une capacité de 80 000 places, a organisé un match amical entre le Zamalek d’Égypte et Al-Ahly d’Arabie saoudite le 9 septembre, c’était le dernier des sept nouveaux stades (le stade international de Khalifa ouvert en 1976) construit pour la Coupe du monde à officiellement ouvrir ses portes. Le Lusail accueillera la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, et c’est un stade spectaculaire : Pensez au Tottenham Hotspur Stadium (les deux ont été conçus par les architectes du stade Populous), mais plus grand.

Le stade Lusail était le dernier nouveau stade construit pour la Coupe du monde 2022, avec l’ouverture officielle du site le 9 septembre avec un match amical entre Zamalek et Al-Ahly. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Les sept nouveaux bâtiments sont prêts et testés pour la Coupe du monde, tandis que les conceptions époustouflantes du stade Al-Bayt et d’Al Janoub, en forme de perle, permettront au Qatar d’obtenir 10 sur 10 pour l’esthétique et le style. Mais tout comme les vastes autoroutes à cinq lignes et le système de métro sont prêts à relier les supporters entre les stades, avec le plus long trajet pas plus d’une heure d’Al Janoub au sud à Al Bayt au nord, il y a peu de choses précieuses en termes de commodités pour les fans avec seulement quelques semaines avant le match d’ouverture.

Certains stades sont entourés de cuvettes de poussière – d’immenses zones désertiques, des chantiers de construction ou des parkings vides – sans hôtels, magasins ou cafés sur des kilomètres. Les organisateurs ont déclaré à ESPN que tous les stades seront habillés de fan zones, de stands de nourriture et d’espaces de divertissement d’ici la Coupe du monde, mais il reste encore beaucoup à faire.

L’hébergement sera également un souci. À l’heure actuelle, le Qatar est un immense chantier de construction. Certains hôtels et appartements seront prêts, d’autres ne seront clairement pas terminés à temps. Autour du Lusail, un projet de cinq ans pour construire des hôtels, des restaurants, des magasins et des appartements est encore à des années, et non à des mois, de son achèvement.

Où les fans resteront-ils?

Le Comité suprême du Qatar, qui est chargé d’organiser la Coupe du monde, s’attend à ce que 1,3 million de fans visitent le Qatar pendant le tournoi, un chiffre égal à la moitié de la population totale actuelle du pays. Et voici la mauvaise nouvelle : il n’y aura pas assez d’espace pour tous pour rester au Qatar.

Banana Island, un complexe de luxe à environ 20 minutes en bateau de Doha, est réservé par les membres de la famille des équipes nationales – mais à un prix élevé. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Plus tôt cette année, le Qatar a accepté 160 vols de navette quotidiens entre Doha et les Émirats arabes unis pour permettre aux fans de prendre le vol de 40 minutes depuis Dubaï et Abu Dhabi. La route est généralement desservie par seulement six vols par jour.

Au Qatar même, les options limitées vont des cabines de couchage (80 $ par nuit) à l’opulence de Banana Island, à 20 minutes en bateau de Doha, qui propose des villas de plage sur pilotis au-dessus de l’eau pour 2 500 £ par nuit. Des sources à Banana Island ont déclaré à ESPN que des réservations avaient déjà été prises auprès des familles des joueurs français et anglais. Pendant ce temps, 80% des chambres d’hôtel à Doha ont été réservées en bloc par le Comité suprême et la FIFA pour les équipes et les officiels, bien que 20 000 chambres devraient être libérées dans le mois précédant le tournoi.

Il y aura des campings sous tente, similaires à ceux proposés dans les festivals de musique tels que Coachella et Glastonbury, avec une tente de luxe proposée pour 380 $ la nuit à Al Khor. Mais alors que des milliers de personnes devraient se voir proposer des cabines au camp Al Wakrah, pour 190 $ la nuit, elles offrent peu de luxe en ce moment. À l’heure actuelle, ce sont des rangées de cabanes métalliques dans le désert dont les images parlent d’elles-mêmes.

Les organisateurs insistent sur le fait qu’ils seront prêts et attrayants à temps pour la Coupe du monde, mais ils seront un choc culturel pour de nombreux fans.

Le camp d’Al Wakrah est encore en construction, mais il est proposé comme hébergement pour les centaines de milliers de fans attendus dans le pays pendant la Coupe du monde. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Quelle est la situation avec l’alcool? Les fans peuvent-ils boire ou non ?

L’alcool est disponible au Qatar, mais il est strictement réglementé et continuera à être contrôlé pendant la Coupe du monde. ESPN a demandé au chef de la sécurité du Comité suprême si les fans pouvaient apporter leur propre alcool au Qatar et la réponse a été un “non” ferme.

Les supporters qui ont beaucoup d’argent à dépenser peuvent visiter l’un des nombreux hôtels de luxe de Doha et acheter de l’alcool dans les bars sportifs et les pubs qui s’y trouvent. Les prix de la bière à l’Inter Continental Beach, au Marriott Marquis et au Kempinski Pearl – l’USMNT a réservé le Kempinski comme base – varient entre 12 et 14 £ pour une pinte.

2 Connexe

L’alcool sera disponible pour les supporters dans les stades avant et après le match, mais les supporters ne pourront pas acheter de bière et regarder le match depuis les tribunes. Les sponsors de la Coupe du monde, Budweiser, fourniront la bière dans les stades et les fan zones. La fan zone d’une capacité de 40 000 places au parc Al Bidda, dans le centre de Doha, servira de l’alcool les jours de match, mais seulement après 18h30 jusqu’à 1h du matin.

Les résidents non musulmans au Qatar peuvent obtenir un permis pour acheter de l’alcool auprès de la Qatar Distribution Company, mais il n’est pas prévu d’assouplir les restrictions imposées aux visiteurs d’acheter de l’alcool en dehors des hôtels, des restaurants et des fan zones pendant la Coupe du monde. Bien que des sources aient déclaré qu’il est peu probable que les autorités imposent des mesures draconiennes aux fans pris avec de l’alcool en dehors des zones autorisées, boire en public peut entraîner une peine de six mois de prison ou une amende de 800 dollars.

Est-il facile de se déplacer au Qatar et dans les huit stades ?

Le Qatar est petit – très petit, à peu près de la taille du Connecticut ou de la moitié de la taille du Pays de Galles – il n’y aura donc pas de voyages ardus pour les fans comme lors des récentes Coupes du monde en Russie au Brésil. Et la bonne nouvelle est que le Qatar a construit de nouvelles routes et un système de métro qui relie tous les stades. Le métro ne coûte que 6 riyals (1,65 $) pour un pass journalier et il sera gratuit pendant toute la durée de la Coupe du monde pour les fans avec des billets de match.

La clim du stade fonctionne alors…. pic.twitter.com/GVpzSiXfcM —Mark Ogden (@MarkOgden_) 7 septembre 2022

Les Ubers sont largement disponibles et également peu coûteux. Un trajet de 30 minutes de l’aéroport international Hamad au centre de Doha ne coûte que 40 riyals (11 $).

Les fans pouvaient prendre le métro entre les huit sites et les faire tous en un peu plus de deux heures s’ils se sentaient aventureux. L’entrée au Qatar dépendra de la possession d’un billet de match et du téléchargement de l’application Hayya, qui permettra aux supporters d’afficher leur billet, mais est également nécessaire pour accéder aux transports, aux hôtels, aux restaurants et à certains magasins et centres commerciaux.

Qu’en est-il de la climatisation ? c’est pour de vrai ?

Tous les stades, à l’exception du stade 974, disposeront de la climatisation pour les spectateurs et les joueurs pendant le tournoi, bien que cela puisse ne pas être nécessaire en raison des températures en novembre et décembre qui ne devraient pas dépasser 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit). La température dans les gradins sera régulée pour osciller entre 21 et 22 degrés Celsius (69 et 71 degrés Fahrenheit) pendant les matchs. Les évents au niveau du siège pomperont l’air frais, de sorte que les supporters pourraient même avoir besoin de prendre un manteau pour certains matchs pour éviter de ressentir un frisson.

Sous les sièges, les stades ont une ventilation pour garder les fans au frais. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Au niveau du terrain, la climatisation provient d’immenses bouches d’aération situées sur le côté de la surface de jeu qui seront contrôlées par 350 capteurs différents enfouis sous l’herbe. Ils mesureront la température et l’humidité, tandis que le système de climatisation ajustera la température en conséquence pour les joueurs sur le terrain.

L’air sera également renouvelé en permanence pour assurer une qualité d’air optimale, en filtrant la poussière et le pollen et en assurant également une ventilation pour aider à lutter contre la propagation de virus tels que le COVID-19.

Le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani – surnommé “Dr Cool” – a conçu le système de climatisation en place dans les stades de la Coupe du monde, y compris le système de les rendre respectueux de l’environnement. Les fermes solaires situées à 30 miles à l’extérieur de Doha produiront quotidiennement 10 fois plus d’électricité que nécessaire pour alimenter les unités de climatisation.

Le Qatar sera-t-il une Coupe du monde sûre ?

Chaque tournoi ou événement majeur s’accompagne désormais d’une opération de sécurité majeure, et le Qatar ne sera pas différent. En raison de la taille de leurs forces de sécurité, l’expertise et le personnel proviendront des pays voisins. La Royal Air Force du Royaume-Uni aidera à patrouiller dans le ciel pendant le tournoi, tandis que la base aérienne américaine d’Al Udeid fournira également un soutien en matière de sécurité et de renseignement.

Sur le terrain, le Qatar a construit un centre de contrôle de style NASA à Aspire Zone comme plaque tournante pour contrôler ce qui se passe à l’intérieur de chaque stade pendant la Coupe du monde. Chaque stade dispose d’au moins 2 000 caméras de sécurité pour surveiller les tourniquets et le flux de foule, tandis que les opérateurs peuvent zoomer sur chaque siège individuel pour contrôler la foule. Les programmes d’intelligence artificielle déclencheront des systèmes d’alerte si le flux de foule est trop important ou trop faible à des moments précis.

Aspire Zone est configuré pour surveiller littéralement chaque siège et point d’entrée dans les stades de la Coupe du monde. Ils se tiennent également au courant des menaces de cybersécurité. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Lorsqu’on lui a demandé si le système aurait pu empêcher les scènes de foule qui ont gâché la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Paris en mai, Niyas Abdulrahiman, le directeur de la technologie d’Aspire Zone, a déclaré à ESPN : “Si une situation de foule se forme, nous allons détectez-le et agissez de manière proactive. Chaque coin et recoin du stade est sous surveillance.”

Et bien que la cybersécurité ne puisse jamais être tenue pour acquise, un écran vidéo soulignant le niveau de cybermenace à travers le monde a accompagné les écrans de données du stade pour souligner leur prise de conscience du ciblage potentiel du système par les pirates.

Les jeux seront-ils complets ou les fans ne voyageront-ils pas en raison du coût et de la distance ?

La FIFA a vendu des billets par étapes pour Qatar 2022, dont 2,5 millions ont déjà été achetés par des fans du monde entier. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été les plus prisés, mais les États-Unis, le Mexique, l’Angleterre et le Brésil ont également été de solides marchés pour l’achat de billets.

Les 500 000 derniers billets devraient être mis en vente avant la fin septembre, donc Qatar 2022 devrait se jouer dans des stades pleins, quelles que soient les équipes impliquées. Mais alors que les supporters en Europe et dans les Amériques ont exprimé leur inquiétude quant aux difficultés d’accès et de séjour au Qatar, l’excitation au Moyen-Orient et dans les régions environnantes a été énorme.

Les organisateurs s’attendent à ce que les fans d’Iran et d’Afrique du Nord voyagent en plus grand nombre que jamais auparavant, tandis que les expatriés vivant et travaillant au Qatar devraient également regarder leur pays en action. Mais si vous voulez vous rendre au Qatar et que vous n’avez pas encore de billet, il faudra être rapide pour en obtenir un.

Bilan global : le Qatar réussira-t-il ?

Ce sera une Coupe du monde différente de toutes les précédentes, mais les éléments cruciaux sont en place maintenant que les stades et les projets d’infrastructure sont terminés.

Le manque de logement sera un problème. Des sources ont déclaré à ESPN que la mentalité qatarie est de laisser les choses à la dernière minute, mais qu’ils livrent toujours. Des sources ont également déclaré que cette approche a choqué certains membres de la FIFA qui s’attendent à ce que chaque projet se déroule comme sur des roulettes.

Il y avait peu d’inquiétude évidente au Qatar que le temps presse pour que le travail soit terminé, mais les fans devront peut-être se préparer pour un tournoi qui manque des distractions hors terrain des Coupes du monde dans différentes parties du monde. Les installations sont déjà de classe mondiale et le climat devrait garantir des conditions parfaites pour le football.

Mais la grande question est de savoir si un si petit pays peut faire face à un tel afflux de supporters du monde entier. C’est la question à laquelle on ne peut répondre que lorsque tout démarre dans 61 jours.