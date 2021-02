Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les chaînes hôtelières retardent leur inscription dans un différend sur les règles de quarantaine

C’est peut-être l’une des plus importantes réservations de bloc jamais réalisées. Mais les hôtels se sont rebellés face à la demande du gouvernement de les utiliser pour une quarantaine « à durée indéterminée » pendant l’été, car il est apparu qu’aucune chaîne n’a encore accepté de signer un contrat. Les ministres veulent réserver 28 000 chambres d’hôtel dans 10 aéroports et ports à partir de lundi prochain pour mettre en quarantaine les arrivées de 33 pays de la «liste rouge» où les variantes de coronavirus sud-africaines et brésiliennes sont apparues. Ils cherchent à réquisitionner un hébergement sur une base exclusive pour une période initiale de 45 jours – jusqu’au 31 mars – mais il s’attend à ce que les hôtels s’étendent sur une base continue au-delà de ce point, le tarif journalier plafonné à 80 £ pour un chambre et trois repas par jour. Rédacteur des affaires intérieures Charles Hymas explique que les ministres doivent résoudre la querelle d’ici le week-end s’ils veulent lancer le programme comme prévu le 15 février. Lisez tout ce que nous savons sur les règles pour les vacances.

Cela s’est produit alors que le médecin-chef adjoint du pays a exhorté les gens à ne pas paniquer à propos de la variante sud-africaine, affirmant qu’elle ne deviendrait probablement pas la souche dominante dans un proche avenir. Le professeur Jonathan Van-Tam a exhorté les gens à ne pas tarder à se faire vacciner, affirmant que la variante britannique identifiée pour la première fois dans le Kent était «le danger clair et actuel» auquel la Grande-Bretagne était confrontée. Sketchwriter Michael Deacon dit que les tons apaisants du professeur Van-Tam étaient exactement ce dont nous avions besoin. Et permettre Mat pour faire sourire avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Tweets à utiliser comme preuve lors du procès de destitution

Le procès de destitution de Donald Trump commence aujourd’hui à Washington. Ses tweets seront utilisés comme preuves contre lui alors que les démocrates exposent leur cas. Les publications de l’ancien président sur les réseaux sociaux qualifiant les élections de « truquées » et jurant « d’arrêter le vol » seront associées à des scènes de chaos et de violence engloutissant le Capitole américain le 6 janvier. Nick Allen dit que les avocats de M. Trump l’ont qualifié de « théâtre politique » et que le procès est inconstitutionnel. M. Trump est le premier ancien président à faire face à un procès en destitution et le premier à être mis en accusation à deux reprises. Lisez nos questions et réponses. Le procès peut s’avérer être un crachat humide. Mais, avec des affaires civiles imminentes, Rosa Prince dit que les vrais problèmes de M. Trump l’attendent à New York.

Palais ou porcherie: votre maison passe-t-elle le test chic?

Le tweet de la princesse Anne la montrant en train de regarder le rugby aurait peut-être été de célébrer la victoire de l’Écosse sur l’Angleterre aux Six Nations, mais cela ressemblait à une célébration d’autre chose. C’est son salon qui a volé la vedette. Il incarne une sorte de design d’intérieur de classe supérieure particulièrement britannique. Dans toute sa splendeur, le sien est un salon que seuls les vraiment chic peuvent tirer. Comment le vôtre se compare-t-il? Christina Hopkinson propose un guide des quatre classes de salon.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Un coup de maître? | Samira Ahmed est la favorite pour remplacer John Humphrys en tant que présentateur de Mastermind. La journaliste de 52 ans serait la première femme à faire la une de l’émission au cours de ses 49 ans d’histoire. Anita Singh dit que sa nomination à un poste aussi prestigieux serait une justification après avoir amené la société devant un tribunal du travail pour inégalité de rémunération.

Partout dans le monde: le chef militaire défend le coup d’État

Le chef militaire du Myanmar s’est adressé à la nation pour la première fois depuis qu’il avait organisé un coup d’État pour renverser le gouvernement élu, affirmant qu’il agissait pour protéger la démocratie. Le général en chef Min Aung Hlaing a prononcé un discours de 20 minutes à la télévision d’État alors que la loi martiale était imposée dans les plus grandes villes du pays pour freiner les manifestations de masse en faveur de la démocratie. Lisez notre rapport du correspondant Asie Nicola Smith. Consultez notre galerie mondiale.