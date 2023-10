Les hôtels ci-dessous font partie de la sélection d’hôtels du Guide MICHELIN. Chacun des plus de 5 000 hôtels sélectionnés a été choisi par nos experts pour son style, son service et sa personnalité extraordinaires. Chacun peut être réservé sur le site Internet et l’application du Guide MICHELIN.

Qu’est-ce qu’un hôtel-boutique encore ? Merde si je sais. Il est facile de les considérer comme étant petit et indépendant. Cependant, ces descripteurs ne sont plus précis depuis des années. Les hôteliers rock stars qui ont contribué à définir le genre continuent de créer de nouvelles propriétés révolutionnaires, mais ils sont tout aussi susceptibles d’avoir 200 chambres et des suzerains d’entreprise. S’il y a quelque chose qui lie les hôtels-boutiques de nos jours, c’est qu’ils ne se contentent pas d’être conventionnels. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont indépendants, certains sont des chaînes. Tous ont cette chose ineffable qui les éloigne du milieu de la route. Une esthétique. Une ambiance. Vous le savez quand vous le voyez. C’est comme lorsque le rock universitaire s’est généralisé à la fin des années 80 et au début des années 90, passant de l’extrême gauche de la radio FM aux blocs des heures de grande écoute de MTV. Le médium a peut-être changé, mais les sensibilités sont restées les mêmes. Les hôtels parisiens ci-dessous sont sans aucun doute des hôtels de charme. Ils aspirent à la singularité. Ils ont quelque chose à dire, et ce n’est pas grave si ce n’est pas ce que vous voulez entendre. Dans une ville connue pour ses hôtels qui respirent la personnalité – sérieusement, jetez un œil notre sélection parisienne – ce sont parmi les plus audacieux.

Hôtel Providence

Paris, France



L’endroit, où le 10ème rencontre le 3ème, est l’un des hotspots émergents de Paris, plus proche du canal Saint-Martin et du haut Marais que de n’importe quelle destination touristique typique – c’est un territoire largement inexploré pour les hôtels, et il n’y a pas de meilleur sentiment pour une boutique. plus hôtelier que d’innover. L’architecte Philippe Medioni a insufflé une nouvelle vie à cet espace autrefois abandonné, en décorant le Providence dans un style de pur romantisme urbain parisien. Réserver Hôtel Providence sur le Guide MICHELIN →





Hôtel COQ

Paris, France



Les designers Delphine Sauvaget et Pauline d’Hoop, de l’Agence Favorite, sont connues pour leur série de restaurants branchés et ont reçu carte blanche pour COQ, leur premier projet hôtelier. Le résultat est un travail de conception sérieux, un véritable hôtel de haute qualité (bien que sans fioritures), avec une ambiance discrète et chaleureuse – approprié, étant donné que dans cette partie de la Rive Gauche, près de la Place d’ En Italie, les concurrents les plus probables sont les colocations et non les hôtels-boutiques. Réserver Hôtel COQ sur le Guide MICHELIN →





Edgar et Achille

Paris, France Un hôtel hipster-friendly situé dans un ancien atelier textile dans le quartier parisien en pleine évolution connu sous le nom de Petite Egypte. Edgar est en fait le nom du fils de Guillaume Rouget-Luchaire, le visionnaire créatif derrière le projet. Après avoir fermé son restaurant du Marais, il rachète l’usine vétuste. Le résultat? Une boutique originale mais haut de gamme qui ressemble à une installation artistique à grande échelle avec un petit-déjeuner chic et des vélos gratuits pour une balade impromptue dans le deuxième arrondissement. Réserver Edgar et Achille sur le Guide MICHELIN →





Les Bains

Paris, France Le Studio 54, la discothèque la plus célèbre de New York, est en quelque sorte un ancêtre (via Ian Schrager) de toute la tendance des boutique-hôtels. Mais imaginez son équivalent parisien fermer ses portes pour une rénovation et devenir un boutique-hôtel de luxe, et vous avez une idée de base de ce qu’est Les Bains. À la fin des années 1800, c’était un spa public et, en 1980, Les Bains Douches étaient un véritable repaire d’iniquité parsemée de célébrités. Réserver Les Bains sur le Guide MICHELIN →





Château Voltaire

Paris, France L’ultra-chic Château Voltaire ne doit pas son nom au philosophe des Lumières mais à la marque de mode Zadig & Voltaire, pour laquelle l’hôtelier Thierry Gillier est plus connu. Pour cette entreprise, M. Gillier a fait appel au directeur créatif Franck Durand et au studio d’architecture parisien Festen pour traduire son esthétique dans un langage hôtelier, et l’hôtel qui en résulte est tout aussi élégant que sa généalogie étoilée le suggère. Réserver Château Voltaire sur le Guide MICHELIN →





Pécheur

Paris, France Les hôteliers EVOK, groupe à l’origine des hôtels parisiens Brach et Nolinski, se sont inspirés des aspects les plus colorés du Marais, et la preuve en est dans le nom : Sinner évoque à la fois les ordres ecclésiastiques qui ont fondé ce quartier et les amateurs de plaisir contemporains. qui le visitent aujourd’hui. Réserver Sinner sur le Guide MICHELIN →