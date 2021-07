Les hôtels ont atteint un taux journalier moyen record le 4 juillet

Les tarifs des chambres d’hôtel aux États-Unis ont atteint un niveau record ce mois-ci, en raison de la demande refoulée des voyageurs d’agrément.

Le tarif quotidien moyen de la chambre, ou ADR, la semaine du 4 juillet était de 139,84 $, soit 5,4% de plus que la semaine comparable en 2019.

Les analystes de la société d’analyse hôtelière STR, qui a publié les résultats jeudi, ont déclaré que la demande refoulée et les voyageurs dépensant plus ont permis aux hôtels d’augmenter leurs tarifs de chambre. Les hôtels de certaines régions pourraient également augmenter leurs tarifs pour compenser la hausse des coûts d’exploitation et les pénuries de personnel.

Le directeur principal du conseil de STR, Ali Hoyt, a déclaré que le manque de voyages d’affaires en groupe pourrait également être un facteur.

« La plupart de la demande que nous observons actuellement concerne la demande de loisirs, donc sans cette activité de groupe … nous n’avons pas ces tarifs de groupe généralement réduits », a déclaré Hoyt à USA TODAY.

La plupart des hôtels qui ont du mal à rattraper l’ADR pré-pandémique se trouvent dans les principaux marchés métropolitains comme New York, San Francisco et Washington, DC, tandis que les destinations chaudes comme les villes de Floride et d’Arizona ont pu augmenter les prix pour suivre le rythme. forte demande.

Les tarifs quotidiens moyens des chambres à Miami ont connu la plus forte augmentation par rapport aux prix de 2019, en hausse de 44,7% à 225,14 $ la semaine du 4 juillet.

« Nous sommes certainement très encouragés de voir les tarifs des chambres grimper à ce niveau record pendant la semaine de vacances et l’été », a déclaré Hoyt. « Cela a été une année et demie difficile dans l’industrie hôtelière aux États-Unis … C’est un signe encourageant pour les opérateurs qui essaient de rattraper ce qu’ils ont perdu au cours de la dernière année et demie. »

Certains, comme Marriott International Inc., apprécient déjà les vents favorables de la demande de voyages en été. Le PDG Tony Capuano a déclaré à CNBC dans une interview mercredi que la société avait eu un « week-end du 4 juillet fracassant », avec des tarifs quotidiens moyens des chambres en hausse de 20% par rapport à 2019 et des tarifs des hôtels de luxe en hausse de près de 35%.

STR s’attend à ce que les tarifs quotidiens moyens des chambres augmentent de 6,3 % cette année. Les taux devront continuer de croître pour rattraper le terrain perdu après avoir chuté de 21 % en 2020.

« Il sera intéressant de voir comment l’été se déroulera puis arrivera cet automne, comment les voyages d’affaires… et moins de loisirs (voyages) jouent-ils dans la performance », a déclaré Hoyt. « Nous envisageons toujours une reprise pluriannuelle pour l’ADR. »

