Les hôtels ne seront plus jamais les mêmes

Avec la moitié de tous les Américains de plus de 12 ans entièrement vaccinés et les cas de Covid-19 dans le pays au plus bas, beaucoup ont hâte de voyager. Après un an chez eux, les Américains sont prêts pour des bonbons à la menthe sur leurs oreillers et le service en chambre.

Tenez, cependant. Si vous prévoyez de séjourner dans un hôtel, vous apprendrez rapidement que ce ne sont pas les mêmes. De l’enregistrement sans contact aux repas dans les distributeurs automatiques, des concierges chatbots aux certifications de propreté accrue, tout cela fait partie de la nouvelle norme pour les voyages.

Les hôtels sont plus axés sur la technologie qu’auparavant, avec un service client numérique individualisé. « Nous savons que la clé de la reprise et de la croissance est pour nous de faire progresser la technologie à un moment où de telles avancées façonnent la reprise de l’industrie », a déclaré Chip Rogers, président de l’American Hotel & Lodging Association. Rogers a déclaré que tout, des repas à emporter à emporter aux heures d’enregistrement et de départ flexibles, fait partie de «la nouvelle expérience».

« Cela soutient également la nouvelle tendance des voyageurs vers le » loisir « , la combinaison des voyages d’affaires et de loisirs », a-t-il déclaré.

Les voyages d’agrément – essentiellement quelques jours de plaisir ajoutés à la fin d’un voyage d’affaires – ont vu leur essor au cours des dernières années auprès des jeunes professionnels, en particulier des millennials.

Les changements peuvent commencer au moment où vous entrez dans l’hôtel. Fini le temps où un réceptionniste de l’hôtel vous remettait un jeu de clés et vous indiquait l’ascenseur. Des chaînes comme Marriott, Hyatt, citizenM et Hilton ont toutes opté pour l’enregistrement sans contact. La plupart des grandes marques hôtelières ont investi massivement dans les clés numériques, afin que le client puisse ignorer la réception et utiliser son téléphone comme clé de chambre.

Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas accueilli à la porte. De nos jours, les hôtels ont des contrôles de température à l’avant (certains utilisent des caméras thermiques qui lisent la température corporelle de chaque client).

Pour les voyageurs confus qui se demandent pourquoi il n’y a pas d’enregistrement dans le hall, des « ambassadeurs » se promènent pour aider les clients de l’hôtel à s’enregistrer sans contact sur iPad (beaucoup sont dotés d’écrans autonettoyants). Ou l’application de l’hôtel contient des informations sur tout, du service en chambre à la modification de la température de votre chambre.

Ian Schrager du Studio 54, fondateur du luxueux Public Hotel de New York, déclare : « Il n’est plus nécessaire de bavarder ou de s’asseoir et de prendre un verre de champagne lors de l’enregistrement ou du départ ; les gens n’en veulent plus. Ils veulent monter dans leur chambre le plus vite possible et ne pas s’arrêter à la réception. La technologie, explique-t-il, doit ajouter à l’expérience.

Une philosophie similaire se retrouve dans la chaîne Edition Hotel. « Bien que la technologie puisse aider à rationaliser les fonctions d’exploitation d’un hôtel, un hôtel de luxe repose toujours sur de véritables interactions humaines pour que les clients se sentent bien », a déclaré Dan Flannery, vice-président senior et directeur général d’Edition Hotels.

« Nous n’avons peut-être pas besoin d’un comptoir d’enregistrement, mais le hall ne sera pas vide », a déclaré Torsten van Dullemen, directeur général et vice-président des opérations du Mandarin Oriental Hotel Group à Washington, New York et Boston. Les halls peuvent devenir un espace de vente au détail, dit-il, contenant des bars à jus, des fleuristes, des magasins et des salons de coiffure.

À l’étage, les chambres d’hôtel post-pandémie auront moins de bling et de fanfare, optant pour une expérience plus minimale et sanitaire. Pour certains hôtels, attendez-vous à ce que cela se reflète dans la conception des chambres, y compris les surfaces antimicrobiennes, même les résines spéciales utilisées sur les sols et les murs (qui empêchent les virus de coller), ainsi que les métaux autonettoyants dans les salles de bains, selon le designer de l’hôtel Jean- Michel Gathy.

Les propriétés de Thompson proposent des chambres conçues de manière intelligente (et une entrée sans contact), où les clients peuvent ajuster les préférences de la chambre d’une simple pression téléphonique. Les hôtels proposent également des miroirs intelligents dans les salles de bains des hôtels (regardez les informations du matin pendant que vous vous brossez les dents) et des systèmes de contrôle de la chambre sans contact à commande vocale tels que Volara (comme Amazon Alexa).

Le contrôle des chambres sans contact est l’avenir, selon le fournisseur de wifi de l’hôtel DeepBlue, qui dit que les clients s’attendront à ce que les chambres s’ajustent automatiquement aux températures préférées de la pièce et de l’eau (et des chaînes de télévision) avant même d’arriver.

La restauration changera aussi. De nombreux rapports détaillent comment la pandémie a sonné le glas du buffet du petit-déjeuner alors qu’elle mettait fin aux ustensiles de service partagés. Mais d’autres ne sont pas d’accord. « Je pense que les gens veulent toujours avoir le choix », a déclaré van Dullemen. « La salle à manger est devenue plus créative. »

Au Mandarin Oriental à Washington, l’hôtel s’est associé au propriétaire du restaurant étoilé Michelin Rose’s Luxury pour créer des repas en chambre, où les lits sont écartés pour faire de la place pour des tables à manger pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Ne l’appelez pas service en chambre ; cela ressemble plus à un dîner haut de gamme dans une chambre d’hôtel.

« Nous avons été complets tous les soirs », a déclaré van Dullemen. Certaines des expériences culinaires incluent « Dîner et film », où la diffusion en continu est associée à des collations et à un repas haut de gamme, ainsi qu’un « thé de l’après-midi », qui se tient généralement dans le salon Empress de l’hôtel, mais est désormais disponible dans -salle avec une carte proposant foie gras, scones, macarons et champagne.

Le petit-déjeuner a été remplacé par des distributeurs automatiques dans le cadre des repas à emporter dans deux hôtels Fairfield by Marriott. L’application Marriott Bonvoy permet aux clients de précommander des repas, qu’ils peuvent obtenir dans les kiosques, y compris des articles de petit-déjeuner comme des yaourts, des fruits, des muffins et des sandwichs chauds.

Au-delà des distributeurs automatiques, cependant, la plupart des repas dans les hôtels d’aujourd’hui peuvent être précommandés via une application (ou scannés via un code QR) et livrés à votre table ou directement dans votre chambre. HospitalityNet écrit que le code QR « est devenu le héros silencieux des opérations pandémiques », inaugurant le menu sans contact.

« J’espère que les codes QR resteront, mais pas comme moyen d’économiser sur les salaires ou les coûts ; il offre des opportunités de se concentrer vraiment sur les moyens critiques d’avoir un impact sur nos clients », a déclaré van Dullemen.

Avec l’essor des technologies intelligentes dans les hôtels, le chat par messagerie et la livraison à domicile visent à être transparents ; au lieu d’entendre frapper à la porte, vous obtenez un ping sur votre téléphone.

Ouvrez la porte du Sonesta San Jose pour voir un robot de trois pieds de haut portant un autocollant en forme de nœud papillon. Sous son couvercle : un repas pré-commandé ou des chaussons, livrés dans les 10 minutes suivant la commande. Steve Cousins, fondateur et PDG de Savioke, qui fabrique les robots « Relay », dit qu’ils ne sont pas destinés à remplacer le personnel mais plutôt à aider à effectuer des livraisons tard dans la nuit ou pendant les heures de pointe.

« Les robots effectuent trois fois plus de livraisons qu’avant la pandémie », a déclaré Cousins. « Les clients qui ont fait l’expérience de la livraison par robot le demandent généralement la prochaine fois qu’ils ont besoin de quelque chose. C’est rapide, cela ne semble pas gêner le personnel, et ils n’ont pas à donner de pourboire.

Mais les applications ne sont-elles que des mesures secrètes de réduction des coûts pour les hôtels ? Le personnel humain sera-t-il remplacé par des applications, de l’IA et des robots ?

« Les robots font trois fois plus de livraisons qu’avant la pandémie »

Malgré l’innovation technologique au cours de la dernière année, Rogers affirme que le contraire est vrai : il y a tellement de demande de personnel hôtelier qu’il y a une pénurie de personnel.

« La possibilité d’entrer et de progresser dans notre industrie n’a jamais été aussi bonne », a déclaré Rogers. « Alors que les hôtels accueillent le retour des vacanciers estivaux, nous sommes confrontés à un problème émergent de pénurie de personnel, de sorte que les hôtels de tout le pays sont engagés dans de solides efforts de recrutement. »

Mais cela ne compensera pas les 500 000 emplois dans l’hôtellerie qui ont été perdus pendant la pandémie. Rogers et l’AHLA appellent les membres du Congrès à adopter la loi Save Hotel Jobs, qui fournirait des subventions sur les salaires et des crédits d’impôt pour aider les travailleurs hôteliers.

Cousins ​​pense que les hôtels utiliseront les robots longtemps après la pandémie, mais cela ne veut pas dire qu’ils remplaceront les employés. « Les robots sont un outil que le personnel de l’hôtel utilise pour fournir un niveau de service supérieur », a-t-il déclaré. « Les robots relais permettent à un agent de la réception de répondre rapidement à une demande téléphonique d’un invité, tout en restant à son poste pour accueillir le prochain invité qui arrive. »

Un autre type de bot à la hausse dans les hôtels est les services de chatbot, comme le nouveau Four Seasons Chat, lancé l’automne dernier, permettant aux clients Four Seasons d’envoyer des messages instantanés au personnel de l’hôtel avant, pendant et après leur séjour. Selon les statistiques de l’hôtel, les clients l’utilisent en moyenne six fois au cours d’un séjour.

Le Public Hotel de New York utilise une technologie similaire, et là-bas, le sans contact ne manque pas de contact humain, tant que les vacanciers le souhaitent. L’application de l’hôtel permet aux clients de contrôler leur interaction avec le personnel, qui sera toujours disponible pour aider les clients au restaurant, dans l’ascenseur jusqu’à la discothèque sur le toit ou via le chat en direct.

Vous vous souvenez quand les hôtels proposaient aux habitants des cartes de la région ? Les recommandations dessinées à la main par le concierge d’un quartier voisin ont été remplacées par des versions numériques. L’hôtel Indigo d’InterContinental Hotels Group utilise un chatbot qui permet aux clients de poser des questions sur les points chauds locaux et d’obtenir des recommandations pour les restaurants, les bars et les promenades d’art de rue autour de la ville.

Les équipements changent aussi. De nombreux hôtels proposent de livrer des équipements de fitness dans les chambres d’hôtel, des tapis de yoga aux poids, qui sont susceptibles de remplacer la salle de sport commune de l’hôtel. Il y a des cours de fitness sur des téléviseurs intelligents dans certaines chambres d’hôtel et une formation vidéo en direct.

Toutes ces stratégies ont été évoquées lorsque les hôtels sont devenus sombres pendant les jours les plus difficiles du verrouillage. La plupart des hôtels ont fait preuve de créativité avec leurs plans de réouverture. Les applications offrent désormais aux clients des mises à jour en temps réel sur des éléments tels que les heures d’ouverture de la piscine, la capacité des ascenseurs et le contrôle de la télévision, de l’éclairage, de la température et des commandes de repas.

Les hôtels sont désormais utilisés non seulement pour les clients, mais aussi pour les entreprises locales. Au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation des « appart-hôtels » de bureaux, où les voyageurs d’affaires peuvent pratiquement vivre dans des chambres d’hôtel ou des résidences de longue durée avec des bureaux désignés dans chaque chambre, dans le cadre du mouvement « travailler depuis l’hôtel ».

L’emplacement du Mandarin Oriental à Washington, DC, propose MOBase, un nouveau programme d’adhésion pour les gens d’affaires qui ont besoin d’espace de bureau. Pour 4 500 $ par mois, les clients disposent d’une chambre dédiée avec une chaise ergonomique, des fournitures de bureau dont une imprimante et un accès au centre d’affaires de l’hôtel pour les réunions ou les appels Zoom. L’adhésion coûteuse offre également une utilisation illimitée du spa, de la piscine, du centre de remise en forme, du stockage et de la restauration de l’hôtel.

« Le travail à distance se poursuivant dans un avenir prévisible, notre objectif est d’offrir aux clients, ainsi qu’aux habitants, un espace pour vivre et travailler dans une atmosphère bien conçue, sûre, pratique et productive », a déclaré van Dullemen.

Ces chambres d’appart’hôtels se portent bien, l’hôtel envisage de leur consacrer un étage entier. Ils sont principalement utilisés par des personnes qui vivent juste à l’extérieur de la ville mais viennent régulièrement pour travailler et ne veulent pas trimballer leurs affaires chaque semaine.

« La pandémie nous a obligés à réévaluer notre modèle économique. Pouvons-nous faire autre chose ? dit van Dullemen. « Je ne pense pas que cela ait créé un nouveau marché ; il était toujours là, mais personne n’a pensé à le demander. Nous avons dû nous engager profondément avec nos clients et essayer de nouvelles choses.

« Nous seuls pouvons ramener des hôtels et le faire ensemble », a-t-il ajouté. « Non seulement en tant qu’hôtels, mais en tant que voyageurs, hommes d’affaires, employés et invités tous ensemble. Plus que jamais, notre industrie exigera une touche personnelle. Nous rebondirons plus vite que les gens pourraient s’y attendre.