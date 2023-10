Les hôtels mineurs passent à Oracle Cloud PMS pour rationaliser les opérations et personnaliser l’expérience client

Minor Hotels modernise 100 de ses propriétés en Oracle OPERA Hospitality Cloud. En passant au cloud, le propriétaire, gestionnaire et exploitant d’hôtels en pleine croissance sera en mesure de renforcer son efficacité et d’unifier les profils des clients dans ses propriétés mondiales. Cela aidera Minor Hotels à mieux comprendre les préférences uniques de ses clients afin de mieux les impliquer et les servir, quel que soit l’endroit où ils choisissent de séjourner dans le monde. Le déploiement de Gestion immobilière OPERA Cloud (PMS) commence avec l’hôtel de luxe phare de Minor Hotels, le Anantara Hôtel Siam Bangkok, Thaïlande.

Minor Hotels utilise déjà Point de vente (POS) Oracle MICROS Simphony Cloud solution dans certains restaurants et bars d’hôtels. Ces solutions, associées à OPERA Cloud PMS, permettront à Minor Hotels de consolider leurs données sur une plate-forme commune, de mieux gérer leurs revenus dans différents pays et devises, et d’optimiser leurs opérations grâce aux informations issues d’analyses et de rapports en temps réel, tout en offrant une expérience extraordinaire aux clients. ses invités.

« Avec notre croissance sur les marchés mondiaux, nous avions besoin d’un meilleur moyen de gérer à la fois les processus financiers et l’expérience client sur tous les sites », a déclaré Dillip Rajakarier, PDG du groupe Minor International et PDG de Minor Hotels. « Nous entretenons une collaboration longue et fructueuse avec Oracle et savions qu’ils étaient le partenaire idéal pour nous soutenir dans notre transition continue vers le cloud. En unifiant nos données financières et celles de nos clients sur une plate-forme commune, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de nos clients et de nos résultats financiers à mesure que nous poursuivons notre expansion », a poursuivi Rajakarier.

Enregistrement dans le cloud

Un composant d’OPERA Cloud PMS, Minor utilisera Ventes et gestion d’événements OPERA Cloud pour optimiser l’espace et les opportunités, de la réservation de célébrations de la vie et d’événements d’entreprise à une meilleure gestion de l’espace, de la restauration et des blocs de chambres. Accessible via les appareils mobiles, la solution permettra aux membres de l’équipe Minor de faciliter facilement les visites des clients hors site et les inspections sur site, d’effectuer des contrôles d’inventaire ou de modifier une réservation à tout moment et en tout lieu où ils se trouvent en ligne.

De plus, les hôtels mineurs peuvent tirer parti de ÔPlateforme d’intégration hôtelière Racle pour personnaliser davantage ses opérations en intégrant de nouvelles capacités tierces basées sur les besoins uniques de ses différentes propriétés.

« Minor Hotels est un leader du secteur hôtelier mondial et innove constamment pour différencier l’expérience de ses clients et optimiser les opérations hôtelières pour ses associés », a déclaré Alex Alt, vice-président exécutif et directeur général d’Oracle Hospitality. « Grâce aux solutions cloud d’Oracle, Minor Hotels aura la capacité d’organiser l’expérience hôtelière ou complexe parfaite pour ses clients tout en créant un environnement opérationnel d’une efficacité et d’une facilité d’utilisation maximales pour ses milliers d’associés à travers le monde. »

