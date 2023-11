Les hôtels les plus récents de Paris adoptent la couleur et l’originalité

Jusqu’à récemment, peu d’hôtels parisiens osaient se détourner de l’esthétique classique de la ville elle-même. Le décor de ses hôtels-palaces dorés, ambassades résolues du patrimoine français, était en grande partie pointilleux et excessivement impersonnel, comme si une touche de couleur mal placée pouvait briser le charme de la ville. Aujourd’hui, la capitale surmonte enfin son sérieux, en partie grâce à son vibrant ascendant post-Brexit sur la scène artistique et culturelle contemporaine. Beaucoup de ses nouveaux hôtels cherchent à ravir plutôt qu’à simplement impressionner, et évoquent souvent d’autres mondes, comme dans la Maison Proust du Marais, une fantaisie Belle Époque éclairée aux chandelles à moitié cachée derrière des rideaux de velours indigo à pompons, ou le Grand Mazarin à proximité, façonné par le Le designer suédois basé à Londres, Martin Brudnizki, aux styles et époques contrastés, le tout dans un tourbillon de couleurs acidulées. “Cela a pris plus de temps que New York et Londres”, explique l’architecte et designer italien Fabrizio Casiraghi, “mais Paris découvre enfin le genre de petit hôtel qui a quelque chose à dire.”