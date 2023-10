Les « hôtels fantômes » doivent disparaître, dit un voisin après 3 ans de plaintes concernant Airbnb à côté

Un résident de Belgravia se demande pourquoi il a fallu trois ans de plaintes concernant un Airbnb voisin pour mettre fin au problème de location à court terme.

Devon Beggs et son partenaire n’ont réalisé que le semi-duplex à côté de leur maison était divisé en deux unités Airbnb – une pour les deux étages supérieurs, l’autre pour le sous-sol – après avoir emménagé dans leur maison.

Ils ont dû faire face à des fêtes bruyantes, des ordures pourries, des voitures garées devant leur allée et un défilé d’étrangers qui allaient et venaient à toute heure, a déclaré Beggs lors d’une récente conférence de presse sur les questions de logement organisée par Ward Papastew Coun. Michel Janz.

« Dire que la situation est mauvaise serait un euphémisme », a déclaré Beggs. « Cela affecte l’habitabilité de notre propre maison et de notre quartier. Il y a un sentiment constant d’invasion et de perturbations sans fin à vivre à côté d’une propriété comme celle-ci. »

Il a déclaré qu’il avait eu du mal à attirer l’attention de la ville et d’Airbnb pour résoudre ces problèmes. Il a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré le propriétaire de la propriété à problèmes, mais qu’il avait vu en ligne via la plateforme que cette personne possédait de nombreuses autres annonces Airbnb dans la ville.

Dans un communiqué, Airbnb a déclaré que les deux annonces pour le semi-duplex avaient désormais été supprimées.

« Les problèmes signalés sont inacceptables et, après enquête, nous avons supprimé l’une des annonces de la plateforme », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué à CBC News.

La cotation principale avait déjà été suspendue et a maintenant été supprimée, a indiqué la société. L’inscription au sous-sol a été suspendue le temps que les préoccupations soient résolues.

Beggs a déclaré que les actions d’Airbnb ne résoudraient pas le problème dans son ensemble.

« Personnellement, pour moi, ce sont ces hôtels fantômes qu’il faut supprimer », a-t-il déclaré dans une interview.

Lors de la conférence de presse du 22 septembre, il a déclaré qu’avoir un Airbnb pour voisin, c’était comme vivre à côté d’un hôtel sans personnel de sécurité.

« Il n’y a pas non plus de sécurité pour les personnes qui séjournent là-bas », a-t-il déclaré. « Il y a quelques semaines à peine, la famille qui restait à l’étage a appelé la police au sujet des gens qui faisaient la fête dans le sous-sol – c’est à quel point ils étaient bruyants. »

Beggs a décrit comment ses fréquents appels de plaintes à la police, aux agents chargés de l’application des règlements de la ville et à Airbnb n’avaient pas été traités à sa satisfaction.

« Nous sommes envahis par ces endroits », a-t-il déclaré, « et la mentalité des gens qui y séjournent est la suivante : « Eh bien, nous avons payé cet endroit pour pouvoir faire ce que nous voulons ». Et quelqu’un m’a littéralement dit cela l’autre jour quand je lui ai demandé de se taire. »

Un porte-parole de la ville d’Edmonton a déclaré que les plaintes liées à la propriété avaient fait l’objet d’une enquête, mais que les détails ne pouvaient pas être divulgués en raison des règles de confidentialité.

« Lorsqu’une plainte est déposée, les agents enquêteront toujours pour déterminer s’il est nécessaire d’obtenir la conformité si des violations sont constatées », a déclaré le conseiller en communications Chris Webster. « Au besoin, la ville peut intervenir pour une révision du permis d’exploitation commerciale s’il existe une tendance à la négligence ou au non-respect des règlements. »

Les hôtes de locations à court terme à Edmonton ont besoin d’une licence commerciale depuis 2019. Les hôtes sont responsables de demander une licence commerciale en ligne ou en personne à l’hôtel de ville.

Conseil. Michael Janz, au centre, a déclaré qu’il fallait faire davantage pour améliorer l’abordabilité du logement pour les locataires et mettre en place des protections au moyen d’un registre des propriétaires. (Sam Brooks/CBC)

Lors de sa conférence de presse, Janz a déclaré que la ville avait besoin d’un registre des propriétaires.

« Comment pouvons-nous créer et maintenir un registre des propriétaires ? Comment pourrions-nous améliorer l’application ? » dit Janz.

En mars 2020, le comité des services communautaires et publics du conseil municipal a adopté des motions ordonnant à l’administration d’envisager de financer un registre des propriétaires. Les informations seront présentées au conseil municipal pour examen cet automne.

Janz a déclaré qu’il propose des amendements au règlement commercial d’Edmonton stipulant que les locations à court terme ne peuvent être inscrites que pour une durée maximale de 90 jours par an. Il souhaite également que les propriétaires restent sur place.

« Pourquoi demande-t-on aux contribuables d’Edmonton de dépenser plus d’argent pour les agents chargés des règlements municipaux? Plus d’argent pour les policiers, plus d’argent pour l’application des lois, afin de ramasser les morceaux pour un propriétaire qui pourrait vivre sur l’île de Vancouver », a déclaré Janz.

« Il n’est pas juste de laisser aux contribuables le soin d’externaliser ces coûts pour le profit privé de quelqu’un. »

CBC a contacté l’Alberta Residential Landlord Association, qui a refusé de commenter un éventuel registre.

Le « propriétaire-isme » en hausse au Canada

Jacob Holloway, coordonnateur du projet de formation et de réforme juridiques auprès des Student Legal Services d’Edmonton, a rédigé un rapport examinant l’objectif d’un programme de permis de location résidentielle dans la réglementation du système.

L’autorisation de location résidentielle obligerait les propriétaires à enregistrer et à entretenir activement les propriétés locatives conformément aux normes de santé et de sécurité pertinentes, a déclaré Holloway.

Il a déclaré que la logique sous-jacente est que, puisque les autres propriétaires d’entreprise sont tenus d’obtenir une licence et de passer régulièrement certaines inspections de santé et de sécurité, les propriétaires devraient également le faire.

« La pratique du propriétaire foncier — c’est-à-dire acheter un bien immobilier et le louer à des locataires tout en conservant un droit de propriété — est un élément fondamental du système politico-économique capitaliste du Canada », a déclaré Holloway.

Il a déclaré que les données récentes qu’il a analysées indiquent que le « propriétaire-isme » est en hausse au Canada, alors que la croissance du nombre de ménages locataires a plus que doublé celle des ménages propriétaires entre 2011 et 2021.

« Bien qu’il y ait eu sans aucun doute des réformes juridiques bénéfiques au fil des ans, bon nombre des éléments intrinsèquement exploiteurs de cette institution continuent d’avoir un impact négatif sur les locataires à ce jour », a déclaré Holloway.

« Après tout, il est assez difficile de concilier la volonté d’un propriétaire de maximiser ses profits avec le besoin humain fondamental des locataires d’un logement adéquat. »

Janz a également déclaré que la ville doit faire davantage pour améliorer l’abordabilité du logement pour les locataires et mieux protéger les locataires.