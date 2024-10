Les hôtels du comté du Nord accueillent les évacués de Tampa Bay et les parcs de maisons mobiles

JARDINS DE PALM BEACH — Les hôtels du comté de Northern Palm Beach sont devenus un refuge temporaire pour les évacués de Tampa Bay avant l’arrivée de l’ouragan Milton mercredi soir. Et les personnes sommées de quitter les parcs de maisons mobiles de la zone se sont jointes à eux.

Martha Robel et Linda Waters, deux amies de Bradenton, ont été évacuées mardi vers le Hilton Doubletree à Palm Beach Gardens. L’hôtel était complet hier soir, mais Robel a pu réserver des chambres juste à temps.

« Nous sommes montés à bord et avons dit : ‘Nous devons déménager' », a déclaré Waters, 78 ans, depuis le hall de l’hôtel, à environ 175 miles de son domicile. « Nous avons tenu le coup avec Hélène et tout s’est bien passé, mais nous avons décidé d’opter pour le scénario le plus sûr. »

Eux et d’autres qui ont trouvé un logement au DoubleTree, à l’Embassy Suites et à d’autres hôtels de Palm Beach Gardens et de Jupiter ont eu de la chance. Discover The Palm Beaches, l’organisation de marketing touristique du comté de Palm Beach, a déclaré mercredi que 88 % des chambres d’hôtel du comté étaient réservées à l’approche de Milton.

« En période d’adversité, les destinations de toute la Floride s’unissent pour se soutenir mutuellement, démontrant la résilience et la solidarité qui définissent notre grand État », a déclaré Milton Segarra, président-directeur général de l’organisation. Il a souligné que le comté de Palm Beach compte près de 20 000 chambres d’hôtel.

«Nous restons déterminés à garantir que tous les visiteurs vivent une expérience positive et sûre à The Palm Beaches. Notre industrie hôtelière est bien préparée pour accueillir et aider ceux qui en ont besoin pendant cette période », a déclaré Segarra.

C’est la première fois que Waters ou Robel évacuent avant un ouragan. Les deux hommes n’ont pas apporté grand-chose avec eux, à l’exception de leurs bijoux préférés.

« J’ai un endroit vraiment sympa, mais qu’est-ce que je vais faire ? » » dit Waters. « Je préfère perdre ça plutôt que de perdre la vie. »

Linda Waters, 78 ans, et Martha Robel, 39 ans, ont quitté Bradenton cette semaine avant l’ouragan Milton et ont élu domicile temporairement à l’hôtel DoubleTree de Palm Beach Gardens.

À quelques pas des portes du hall de l’hôtel, April Braun a déballé sa petite voiture remplie d’objets qu’elle voulait sauver de chez elle, y compris un sac plein de croquettes pour son chien, qu’elle avait emmené avec elle.

Le comté de Palm Beach a ordonné à Braun, 60 ans, et à d’autres résidents de son parc de maisons mobiles près de Lake Worth Beach d’évacuer mardi. Elle a déclaré avoir passé neuf heures à appeler différents hôtels de la région et à parcourir des sites Web pour essayer de réserver une chambre.

« Tous les sites Web tombaient en panne parce que de nombreuses personnes essayaient d’obtenir des chambres », a déclaré Braun. « En fait, j’étais au téléphone avec (Hilton Doubletree) lorsque quelqu’un a annulé. J’ai tellement de chance.

Même si Braun est habituée à devoir évacuer lorsqu’une tempête menace, elle ne s’attendait pas à en avoir besoin cette fois-ci. Mais après avoir entendu parler de tornades le long d’Alligator Alley, elle est reconnaissante d’être partie.

April Braun, 60 ans, de Lake Worth Beach, a quitté son mobile home après que le comté de Palm Beach a ordonné une évacuation et a obtenu une chambre à l’hôtel DoubleTree à Palm Beach Gardens avant l’ouragan Milton.

Les souvenirs d’Andrew en 1992 ont conduit un homme de Clearwater à évacuer

Paul DeWitt, 83 ans, a quitté lundi son domicile près de Clearwater pour séjourner au Hilton Embassy Suites à Palm Beach Gardens, en face du PGA Boulevard depuis le DoubleTree. L’hôtel a réservé jeudi dernier, a indiqué son agent à la réception.

DeWitt vivait à Miami lorsque l’ouragan Andrew a dévasté la région en août 1992. Il s’en souvient comme d’une « zone de combat » lorsque le gaz, l’électricité et l’eau n’étaient pas disponibles après le passage de l’ouragan. Ce souvenir était suffisant pour donner envie à DeWitt de quitter son domicile avant l’arrivée de l’ouragan Milton.

Il s’est dit inquiet pour son beau-frère qui séjourne à Treasure Island, une communauté côtière du golfe du Mexique, près de Saint-Pétersbourg, et dont la maison a été « totalement détruite » après l’ouragan Hélène il y a deux semaines. Cependant, DeWitt ne s’inquiète pas des dommages causés à sa propre maison.

«Tout cela est important», a déclaré DeWitt, un cardiologue à la retraite. « Le plus important c’est votre santé. Vous pouvez remplacer les maisons, mais vous ne pouvez pas remplacer votre santé.

Certaines des personnes qui ont décampé vers le comté du Nord prévoyaient de rentrer chez elles dans la région de Tampa Bay dès jeudi après-midi. Ils ont dit qu’ils le feraient même s’ils ne savaient pas ce qui les attendrait.

« Demain, ce devrait être comme une tempête tropicale avec de la pluie et un peu de vent », a déclaré Peter Hundertmark, 68 ans, qui s’est rendu avec sa femme au Hilton Embassy Suites de Palm Beach Gardens depuis Punta Gorda dans le comté de Charlotte, entre Fort Myers et Sarasota. « Si ce n’est pas si grave, nous allons y aller. »

Maya Washburn couvre le nord du comté de Palm Beach pour le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY Florida. Contactez-la à [email protected]. Soutenez le journalisme local : Abonnez-vous aujourd’hui.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Ouragan Milton : les évacués obtiennent les dernières chambres dans les hôtels du comté de Palm Beach