Les hôtels de New York expulsent des vétérans pour héberger des migrants – médias – RT World News

La ville de New York aurait promis de ne pas envoyer de migrants dans le nord de l’État après les protestations véhémentes des gouvernements locaux

Vingt anciens combattants sans abri ont été expulsés d’hôtels à Newburgh, New York, où ils avaient reçu un abri temporaire, afin de faire place à des immigrants illégaux transportés par bus au nord de New York, ont déclaré vendredi des défenseurs des anciens combattants aux médias locaux, suscitant l’indignation de partout dans le monde. spectre politique.

« Au cours de la semaine dernière, beaucoup de nos vétérans sans abri… ont été informés qu’ils devaient quitter leur logement temporaire », Sharon Toney-Finch, PDG de la Fondation Yerik Israel Toney, a déclaré samedi à Mid Hudson News, expliquant que les anciens combattants concernés restaient dans « plusieurs hôtels qui se préparaient à recevoir des migrants de New York. »

Selon Toney-Finch, les vétérans devaient rester un mois dans les hôtels pendant qu’un logement permanent était sécurisé, pour se voir montrer la porte deux semaines après le début de leur séjour.















Les politiciens locaux ont été indignés par le rapport. Le député républicain Brian Maher de Walden a promis de présenter une législation qui « interdire le déplacement des anciens combattants sans abri des refuges ou des logements avec services de soutien », tandis que le membre démocrate du Congrès Pat Ryan et le membre républicain du Congrès Marc Molinaro ont accepté l’expulsion « ne sera pas toléré ».

La semaine dernière, le maire de New York, Eric Adams, a menacé d’expédier plus de 300 migrants célibataires du nord de l’État vers les comtés d’Orange et de Rockland, provoquant des hurlements de protestation de la part des habitants. Bien qu’elle ait par la suite promis aux autorités nationales et locales que le plan avait été suspendu, la ville a envoyé deux bus pleins jeudi – sans même en informer la police locale, selon le directeur du comté d’Orange, Steve Neuhaus.

La semaine dernière, Neuhaus a déclaré l’état d’urgence concernant l’afflux de migrants, interdisant à tout hôtel local de les héberger et affirmant que la ville distribuait des brochures annonçant les avantages de la vie en banlieue dans le comté d’Orange. Il a depuis poursuivi deux hôtels de Newburgh pour violation de son décret exécutif, en plus de trois autres poursuites visant à interdire à la ville d’envoyer des migrants vers le nord.

Le directeur du comté de Rockland, Ed Day, a déclaré vendredi son propre état d’urgence, après avoir promis de « saisir [Adams] par la gorge pour les habitants du comté de Rockland » s’il persistait dans un plan antérieur visant à jeter 340 hommes migrants dans des hôtels locaux.

Alors qu’Adams a promis de financer quatre mois de logement et de repas pour chaque migrant qu’il envoie en banlieue, la ville manque d’espace pour héberger les dizaines de milliers de migrants qu’elle a accueillis l’année dernière. Les «coûts des demandeurs d’asile» devraient consommer 4,3 milliards de dollars de l’argent de la ville jusqu’à la fin de l’exercice 2024, selon le budget d’Adams publié le mois dernier.