Les hôtels de l’Alberta en vedette dans le guide Michelin 2024

Quatre hôtels de l’Alberta sont présentés dans le Guide Michelin 2024.

Si beaucoup connaissent la désignation Étoile Michelin, qui célèbre l’excellence des restaurants, le guide décerne également des clés aux hôtels qui offrent les séjours les plus exceptionnels au monde.

Au total, 5 000 hôtels à travers le monde ont été récompensés en 2024, dont 33 au Canada.

« Aucun d’entre eux n’est simplement une chambre pour la nuit. Ce sont des lieux qui enrichissent considérablement votre expérience de voyageur », explique le site du Guide Michelin.

Cette année marque la première fois que le guide hôtelier Michelin Key s’étend à l’ensemble du Canada.

Michelin indique que les hôtels sont jugés dans cinq catégories, dont l’architecture et la décoration intérieure, la qualité et la cohérence du service, la personnalité et le caractère général, le rapport qualité-prix et une contribution significative à l’expérience client dans un cadre particulier.

Le Canada comptait deux hôtels Trois Clés (un séjour extraordinaire), huit hôtels Deux Clés (un séjour exceptionnel) et 23 hôtels Une Clé (un séjour très spécial).

Les quatre hôtels d’Alberta figurant sur la liste étaient des hôtels One Key, notamment :

Le Dorian, la seule propriété de Calgary sur la liste, se trouve dans le bloc 500 de la Cinquième Avenue SW

Le Dorien, collection d’autographes. (Facebook/Le Dorien)Selon le guidele Dorian est « à peu près aussi moderne et élégant que les hôtels de Calgary ».

« Le nom est en effet un clin d’œil au Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde », explique le guide.

« Le style est un mélange éclectique d’élégance d’inspiration déco et de fioritures victoriennes, avec des références à Wilde lui-même ; le confort des chambres, quant à lui, est à la pointe de la technologie. Fidèles à la tradition locale, les restaurants du Dorian proposent beaucoup de bœuf élevé en Alberta, ainsi qu’une cuisine d’inspiration française et de nombreux plats plus légers. »

Le Dorien, collection d’autographes. (Facebook/Le Dorien)Ian Jones, porte-parole de l’hôtel Dorian, a déclaré que cette désignation est un « témoignage incroyable » du travail acharné de l’équipe de l’hôtel.

« Nous avons de nombreux clients fidèles car ils apprécient toutes les petites attentions supplémentaires que nous leur offrons et nous veillons à ce que chaque client passe un séjour relaxant et décadent dans une atmosphère de classe mondiale », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Je suis très fier de notre équipe pour cette incroyable réussite. »