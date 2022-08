Les hôtels de la Colombie-Britannique représentent la majorité des séjours canadiens les mieux notés

Les séjours en Colombie-Britannique constituent la majorité des 25 meilleurs hôtels choisis par les voyageurs de Tripadvisor au Canada en 2022.

Les trois meilleurs hôtels étaient respectivement le Hazelton à Toronto, le Loden à Vancouver et le Ritz-Carlton à Montréal.

Le cinquième est le Magnolia Hotel and Spa situé au centre-ville de Victoria. Pour compléter les emplacements basés sur l’île, le complexe Long Beach Lodge à Tofino au 16e, suivi de l’Oak Bay Beach Hotel au 17e et de l’hôtel Oswego au centre-ville de Victoria au 18e.

Parmi les autres emplacements de la Colombie-Britannique à figurer sur la liste, citons le Wedgewood Hotel and Spa à Vancouver au sixième rang, L’Hermitage Hotel à Vancouver au huitième rang, le Sundial Hotel à Whistler au 10e rang, le Rosewood Hotel Georgia à Vancouver au 14e rang, l’OPUS Vancouver au 15e et le Summerland Waterfront Resort. et Spa à 25.

Les listes de choix des voyageurs de Tripadvisor sont compilées des séjours les mieux notés du site, des stations familiales aux charmeurs de charme.

