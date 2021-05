Les hôtels au Portugal font face à une forte demande après le changement de quarantaine au Royaume-Uni

Les amateurs de plage bronzer et nager sur une plage de Portimao, Algarve, Portugal.

Pestana a déclaré que la demande avait bondi de 250% depuis vendredi et augmenté de 475% chez les opérateurs de réservation externes. Les consommateurs optent principalement pour des endroits en Algarve et à Porto Santo, une petite île de l’archipel de Madère.

La plus grande chaîne d’hôtels du Portugal, Pestana, a connu une ruée similaire pour les réservations. « Il y a eu une augmentation très substantielle des réservations », a déclaré mercredi à CNBC Jose Theotonio, PDG de Pestana Hotel Group.

Le gouvernement britannique a déclaré vendredi qu’à partir du 17 mai, les voyageurs d’Angleterre n’auront plus besoin de mettre en quarantaine à leur retour du Portugal. Ils devront passer un test Covid PCR dans les deux jours suivant leur arrivée au Royaume-Uni – mais il s’agit d’un processus beaucoup plus simple par rapport aux règles appliquées à d’autres destinations.

« C’était à l’avantage du Portugal que la Grèce et l’Espagne ne figurent pas sur la liste », a déclaré Bauval.

L’Espagne, l’Italie et la Grèce – pour ne citer que quelques-unes des autres destinations concurrentes du sud de l’Europe – n’ont pas encore été ajoutées à la liste des feux de circulation les plus importants du Royaume-Uni. Au lieu de cela, ces pays ont été laissés sur la liste «orange» du Royaume-Uni, ce qui signifie que si les touristes britanniques se rendent en Espagne, en Italie ou en Grèce, ils devront alors s’auto-isoler pendant 10 jours à leur retour chez eux.

Le Royaume-Uni représentait le plus grand marché pour les séjours touristiques au Portugal, représentant 18,8% du nombre total de nuitées dans le pays. Viennent ensuite l’Allemagne, qui représentait 12,3% du total des séjours, et l’Espagne, qui représentait 11%.

Une femme prend un bain de soleil sur une plage de Sagres, dans la région de l’Algarve, au Portugal, le 29 juillet 2020. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a promis de visiter l’Algarve chaque semaine cet été pour aider les régions en difficulté du secteur du tourisme à surmonter les effets du Covid-19 pandémie et la décision du gouvernement britannique d’inclure le Portugal continental dans sa liste noire des voyages. (Photo par Pedro Fiúza / NurPhoto via Getty Images)

Mais l’industrie touristique du pays s’est complètement arrêtée à la suite du coronavirus. La saison estivale a démarré plus tard en 2020 et s’est poursuivie à un rythme beaucoup plus lent par rapport aux années précédentes. Le Portugal a également été contraint d’introduire un deuxième verrouillage au début de 2021 en raison d’une forte augmentation du nombre d’infections à Covid, mais les mesures strictes ont maintenant été assouplies.

« Ce signal du gouvernement britannique a motivé d’autres réservations », a également déclaré Theotonio, soulignant que la récente flambée de la demande est également venue des touristes en Allemagne, en Espagne et sur le marché intérieur.