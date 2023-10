Il n’y a pas de tacticien plus brillant dans l’Empire Galactique que le maléfique Grand Amiral Thrawn. C’est un tueur intelligent et rusé et bientôt, vous pourrez mettre ce méchant bleu sur votre étagère et en faire votre propriété grâce à l’équipe de Hot Toys.

Thrawn a été présenté pour la première fois il y a plus de 30 ans, dans le roman de 1991. Guerres des étoiles: Héritier de l’Empire par Timothy Zahn. Instantanément, les fans sont devenus amoureux de ce nouveau type de Guerres des étoiles méchant. Cependant, quelques décennies plus tard, ses histoires ont été effacées du Guerres des étoiles canon, pour ensuite être réintroduit par Dave Filoni pour la première fois dans Les rebelles de Star Wars et, cette année, dans Star Wars : Ahsoka. Là, pour la première fois, Guerres des étoiles les fans ont enfin pu voir Thrawn dans toute sa splendeur physique, interprété en live-action par son Rebelles doubleur Lars Mikkelsen (frère de Voleur un et Indiana Jones star Mads Mikkelsen).

Et maintenant, Thrawn possède l’objet de collection ultime : ses propres Hot Toys. Et c’est une chose de beauté. Il ne devrait pas être expédié avant fin 2024 au plus tôt, mais vous pouvez précommander la pièce à 255 $ maintenant chez Sideshow et voyez plus d’images dans notre diaporama.