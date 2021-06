Le 4 juillet est déjà entouré de suffisamment de dangers pour stresser les parents. On vous regarde, eau libre et feux d’artifice.

Mais qu’en est-il des assiettes de vos enfants ?

L’été est la haute saison des hot-dogs. Considérant que 150 millions de francs sont consommés le seul 4 juillet, selon les données de 2019,il y a de fortes chances qu’ils soient au menu pendant les vacances.

Donc, c’est maintenant « un bon moment pour rappeler que les hot-dogs peuvent être de sérieux risques d’étouffement », a déclaré le Dr Tanya Altmann, auteur de « Baby & Toddler Basics ».

La taille, la forme et la texture des hot-dogs les rendent particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Le pédiatre est donc là pour expliquer tout ce que les parents doivent savoir avant de donner un chien à un enfant.

Les hot-dogs en tête des listes d’aliments à éviter de donner aux tout-petits

Tout aliment « gros, rond et solide » peut présenter un risque potentiel d’étouffement, a déclaré Altmann.

C’est pourquoi les hot-dogs se classent souvent en tête des listes d’aliments à éviter de donner aux jeunes enfants. L’American Academy of Pediatrics note que les hot-dogs doivent être tenus à l’écart des enfants de moins de 4 ans.

Les autres aliments potentiellement dangereux comprennent les raisins entiers, les bonbons durs ou collants, les morceaux de viande ou de fromage et le maïs soufflé.

« Les hot-dogs sont longs et ronds et lorsque (les jeunes enfants) en mordent un morceau, cela ressemble vraiment à un quartier épais et c’est la taille parfaite pour se loger dans la gorge d’un enfant », a déclaré Altmann.

Incidents d’étouffement chez les enfants

Dans une étude de 2013 sur les incidents d’étouffement chez les jeunes enfants, l’AAP a rapporté que « l’étouffement est l’une des principales causes de blessures chez les enfants et peut parfois être fatale ».

Les chercheurs ont enquêté sur les visites aux urgences liées à l’étouffement alimentaire non mortelles chez les enfants âgés de 0 à 14 ans de 2001 à 2009. En moyenne, 12 400 enfants (ou 34 par jour) ont été traités pour un incident d’étouffement.

Les bonbons durs ont causé la plupart des épisodes d’étouffement (15 %), suivis des autres bonbons (13 %), de la viande autre que les hot-dogs (12 %) et des os (12 %).

Les hot-dogs représentaient 2,6 % des cas.

A quel âge un enfant peut-il manger un hot dog ?

Les parents peuvent commencer à introduire des aliments solides (à l’exception du miel cru, qui peut abriter des bactéries responsables de maladies d’origine alimentaire chez les nourrissons) aux bébés d’environ 6 mois, a déclaré Altmann. Les parents doivent tenir compte à la fois de la valeur nutritionnelle et de la sécurité d’un aliment lorsqu’ils choisissent l’alimentation de leur bébé.

« Si vous vouliez écraser un hot-dog en purée ou en morceaux de la taille d’une bouchée, vous pourriez théoriquement le donner à un nourrisson plus âgé ou un tout-petit, mais je dirais que ce n’est peut-être pas le meilleur choix sur le plan nutritionnel », a-t-elle déclaré.

Mais les enfants adorent les hot-dogs. Nous savons tous qu’ils les mangeront. Ainsi, lorsqu’ils le font, ils doivent être coupés de manière appropriée pour réduire le risque d’étouffement.

« Je fais partie de ces mamans folles qui font le tour de la fête d’anniversaire avec le couteau en plastique qui coupe tous les hot-dogs », a déclaré Altmann.

Couper d’abord les hot-dogs dans le sens de la longueur

Tous les aliments pour bébés et jeunes enfants doivent être coupés en morceaux de ½ pouce ou plus petits, recommande l’AAP. Cependant, les « aliments de forme cylindrique » nécessitent des précautions supplémentaires.

« Les hot-dogs, par exemple, ont exactement la taille des voies respiratoires d’un enfant et peuvent facilement s’y coincer », note l’USDA dans son guide « Nutrition et alimentation infantile » d’avril 2019 pour le WIC.

Ainsi, les hot-dogs doivent d’abord être coupés dans le sens de la longueur en lanières, puis coupés à nouveau en plus petits morceaux.

Il en va de même pour d’autres risques d’étouffement courants tels que les raisins, les cerises et les tomates cerises.

Pour les enfants plus âgés qui veulent être comme les adultes et manger un hot-dog tout en le tenant, Altmann dit que les parents peuvent toujours couper le hot-dog en deux avant de le mettre dans le petit pain pour aider à réduire le risque d’étouffement.

Quand les parents peuvent-ils arrêter de couper des hot-dogs pour les enfants ?

C’est généralement vers l’âge de 4 ans que le risque d’étouffement est réduit, car les enfants « sont un peu plus conscients, leur gorge est un peu plus grosse et ils sont capables de manipuler des choses qui doivent être mâchées un peu plus avant de les avaler », a déclaré Altmann. .

Mais 4 n’est pas non plus un nombre « magique », a-t-elle averti. « Tout peut être un risque d’étouffement. »

En plus de couper les aliments à risque, les soignants devraient également apprendre aux enfants à manger de la nourriture en prenant de petites bouchées et en mâchant de manière appropriée avant d’avaler. Les adultes doivent également rester à la portée des enfants lorsqu’ils mangent afin qu’ils puissent aider en cas d’incident.

Que faire en cas d’étouffement

« Assurez-vous que l’enfant s’étouffe vraiment », a déclaré Altmann. Si un enfant tousse ou parle, il est possible qu’il pousse lui-même la nourriture.

Mais recherchez les signes suivants d’un enfant qui s’étouffe :

Incapable de respirer

Haletement ou respiration sifflante

Incapable de parler

Devenir bleu

Saisir leur gorge

Agitant leurs bras

Apparaître paniqué

Boiteux ou inconscient

Si un enfant s’étouffe, appelez le 911 et lancez une procédure de sauvetage comme des coups dans le dos pour les nourrissons ou la manœuvre de Heimlich pour les enfants plus âgés.

Mais la prévention est toujours la meilleure.

« Pour les jeunes enfants, il suffit de le découper et pour les enfants plus âgés, surveillez-les attentivement lorsqu’ils mangent et rappelez-leur de prendre de petites bouchées », a déclaré Altmann.