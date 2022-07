Les hot-dogs de Costco sont à l’abri des hausses de prix malgré l’inflation, selon le PDG

Bonne nouvelle pour les Américains fatigués de l’inflation : il n’y aura pas de hausse de prix sur les hot-dogs de Costco.

Dans une interview lundi sur “Squawk on the Street” de CNBC, le PDG Craig Jelinek a répondu en un mot lorsqu’on lui a demandé s’il augmenterait le prix de l’article de l’aire de restauration: “Non”.

Costco a continué à enregistrer de fortes ventes, même si d’autres détaillants ont déclaré que les consommateurs étaient de plus en plus soucieux de leur budget et dépensaient davantage pour les services que pour les biens. Cela a également évité un autre problème récent pour de nombreux détaillants : les stocks excédentaires accumulés dans les entrepôts et les magasins, qui doivent maintenant être emballés ou démarqués.

Pourtant, au milieu de près de quatre décennies d’inflation élevée, Costco a augmenté les prix de certains produits de base de l’aire de restauration. Plus tôt ce mois-ci, sa cuisson au poulet est passée de 2,99 $ à 3,99 $ et son soda de 20 onces a augmenté de 10 cents à 69 cents. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles le prix très bas de son hot-dog pourrait également être dû à une randonnée. Le combo hot-dog et soda se vend 1,50 $ depuis des décennies et a fait l’objet d’un Article sur le fil mental de 2018 qui a récemment recommencé à circuler.

Dans l’article, Jelinek se souvient d’avoir approché le co-fondateur et alors PDG de Costco, Jim Sinegal. Il lui a dit que l’entreprise perdait de l’argent à cause de cet aliment emblématique.

“Je suis venu à (Sinegal) une fois et j’ai dit:” Jim, nous ne pouvons pas vendre ce hot-dog pour un dollar cinquante “, a déclaré Jelinek, selon l’article. “Nous perdons nos arrières.” Et il a dit: “Si vous augmentez (le prix du) hot-dog, je vous tue. Comprenez-le.” C’est tout ce dont j’avais vraiment besoin.”

Un autre aspect des activités de Costco a également fait l’objet d’un examen minutieux : lorsque ses frais d’adhésion pourraient augmenter. L’adhésion à Costco coûte 60 $ par an ou 120 $ par an pour un abonnement exécutif, une option de niveau supérieur qui comprend des remises et des avantages supplémentaires.

La grande majorité des bénéfices de Costco provient des frais annuels plutôt que de la vente d’articles. Il a historiquement augmenté les frais d’adhésion tous les 5,5 ans et sa dernière augmentation remonte à juin 2017, le mettant sur la bonne voie pour une augmentation prochaine, selon Corey Tarlowe, analyste chez Jefferies. Ses frais d’adhésion augmentent généralement de 10 $.

Lundi, Jelinek a déclaré à CNBC qu’une cotisation n’était “pas sur la table pour le moment”.

“J’ai été très clair”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Nos inscriptions continuent d’être fortes.”