Les hospitalisations pour grippe chutent au milieu des signes d’un pic précoce

Il y avait 28 États ou territoires avec une activité «très élevée» pour la dernière semaine de déclaration, contre 32 la semaine précédente. Huit États – Colorado, Idaho, Kentucky, Nebraska, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Tennessee et Washington – et New York étaient au plus haut niveau sur l’échelle d’activité 1-13 du CDC, contre 14 zones la semaine précédente, le rapporte l’agence.

Jusqu’à présent cette saison, le CDC a estimé qu’il y avait eu au moins 15 millions de cas de grippe, 150 000 hospitalisations et 9 300 décès. Parmi ces décès, 30 ont été signalés chez des enfants, contre 44 pour l’ensemble de la saison 2021-22 et un seul pour 2020-21.