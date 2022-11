Les hospitalisations pour grippe augmentent de près de 30% alors que les États-Unis entrent dans la saison des fêtes

Les hospitalisations pour grippe ont augmenté de près de 30% en une semaine alors que la propagation des maladies respiratoires reste élevée dans la plupart des États-Unis

Plus de 11 200 personnes ont été hospitalisées pour la grippe au cours de la semaine se terminant le 19 novembre, contre environ 8 700 patients admis au cours de la semaine précédente, selon les données du Département de la santé et des services sociaux.

La grippe a frappé exceptionnellement fort et au début de cette saison, mettant la pression sur les services d’urgence à travers le pays. L’activité grippale reprend normalement après Thanksgiving, mais les hospitalisations avaient déjà atteint leur plus haut niveau en dix ans début novembre.

Les scientifiques et les experts en santé publique craignent que les hospitalisations pour grippe augmentent encore plus après que des millions de personnes ont voyagé pour voir leur famille et leurs amis pour Thanksgiving. Noël est également à quelques semaines, donnant à la grippe une autre occasion de se propager largement.

Environ 11 personnes sur 100 000 ont été hospitalisées pour la grippe depuis début octobre, le niveau le plus élevé depuis une décennie. Plus de 6,2 millions de personnes sont tombées malades, 53 000 ont été hospitalisées et 2 900 sont décédées cette saison, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

“Le fait que nous soyons déjà à ce niveau élevé avant la période des fêtes me rend nerveux”, a déclaré Scott Hensley, microbiologiste et expert en grippe au Penn Institute for Immunology.

Hensley a déclaré que la grippe frappait plus fort plus tôt cette année parce que l’immunité de la population est probablement à son plus bas niveau de l’histoire récente. La grippe n’a pratiquement pas circulé pendant deux ans en raison des mesures de masquage et de distanciation sociale mises en place pendant Covid, a-t-il déclaré. Par conséquent, grands andains de la population n’a pas reçu de renforcement immunitaire contre l’infection, de sorte qu’elle pourrait être plus vulnérable à la grippe cette année que lors des saisons précédentes.