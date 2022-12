Les hospitalisations pour Covid et grippe augmentent, le VRS diminue

“Les dernières années n’ont certainement pas été faciles, et nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle vague de maladies”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, aux journalistes plus tôt cette semaine. “Un autre moment de capacité surchargée et vraiment de tristesse tragique et souvent évitable.”

Avec Covid, de nombreuses personnes ne sont plus à jour sur leurs vaccins, ce qui signifie que leur immunité diminue à un moment où des sous-variantes omicron plus infectieuses sont devenues dominantes.

Mais alors que la plupart des gens reprennent une vie normale, voyageant et se rassemblant en grande partie sans masque, les trois virus circulent largement. Les responsables de la santé publique ont déclaré que de nombreuses personnes sont probablement plus vulnérables à la grippe et au VRS cette année parce qu’elles n’ont pas été infectées au cours des deux dernières années, ce qui signifie que leur immunité est plus faible.

Cet hiver, les hôpitaux sont confrontés pour la première fois à la menace simultanée du Covid, de la grippe et du VRS. La circulation de la grippe et du VRS a été très faible pendant la pandémie en raison du masquage généralisé et de la distanciation sociale mis en place en réponse au Covid.

Le taux d’hospitalisation pour la grippe reste au plus haut niveau pour cette période de l’année depuis une décennie, selon le CDC. Au moins 13 millions de personnes sont tombées malades de la grippe, 120 000 personnes ont été hospitalisées et 7 300 personnes sont décédées.

Les hospitalisations de personnes atteintes de Covid ont augmenté d’environ 14% semaine après semaine pour atteindre plus de 4 800 admissions par jour en moyenne, selon les données du CDC. Plus de 50% des personnes hospitalisées avec Covid ont 70 ans et plus.

Plus tôt cette semaine, Walensky a fortement encouragé toutes les personnes éligibles à recevoir leur rappel Covid et leur vaccin contre la grippe. Il n’existe pas de vaccin contre le VRS.

Le directeur du CDC a également encouragé les gens à porter des masques pour aider à réduire la propagation des maladies respiratoires, en particulier ceux qui vivent dans des zones à haut niveau de communauté Covid.

Alors que les maladies respiratoires augmentent, environ 80% des lits d’hôpitaux sont actuellement occupés aux États-Unis, selon les données du Département de la santé et des services sociaux. Environ 76% des lits d’hôpitaux pour enfants sont actuellement occupés, selon les données. Mais dans huit États, plus de 90 % des lits pédiatriques sont occupés.

Les visites ambulatoires pour des maladies respiratoires ressemblant à la grippe, définies comme une fièvre plus une toux ou un mal de gorge, sont actuellement élevées dans 43 États, selon les données du CDC.

Le RSV, en revanche, semble avoir atteint un sommet dans certains États. Le taux d’hospitalisation hebdomadaire des nourrissons de moins de six mois reste plus élevé que chaque année depuis 2018, selon un système de surveillance du CDC qui suit les données de 58 comtés dans 12 États.

Mais le taux d’admissions a chuté de 53% depuis le pic de cette saison début novembre, selon les données.

Le taux d’hospitalisation hebdomadaire pour le VRS chez les personnes âgées a chuté d’environ 17 % depuis le sommet de novembre, selon les données.

“Nous avons vu des signes que le RSV a peut-être culminé dans certaines régions comme le sud et le sud-est et pourrait se stabiliser dans le centre de l’Atlantique, la Nouvelle-Angleterre et le Midwest”, a déclaré Walensky aux journalistes plus tôt cette semaine.

En novembre, les hôpitaux pour enfants ont appelé l’administration Biden à déclarer une urgence de santé publique en réponse à la flambée des taux d’admissions pour le VRS et la grippe.

Les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables à la grippe et au VRS. Dans le cas de Covid, les personnes âgées et les adultes plus âgés sont plus vulnérables, tandis que les personnes plus jeunes sont généralement confrontées à un risque moindre de maladie grave.