Les hospitalisations pour COVID en Colombie-Britannique diminuent pour la première fois depuis des semaines, les nouveaux cas continuent d’augmenter

Le nombre de personnes dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique avec COVID-19 a diminué pour la première fois depuis la mi-juin.

Au 21 juillet, 406 personnes étaient actuellement hospitalisées avec le COVID-19 et 30 en soins intensifs. C’est en baisse par rapport aux 426 et 34 signalés la semaine dernière.

La Colombie-Britannique enregistre les hospitalisations pour COVID par le biais de recensements. Cela signifie que tout le monde à l’hôpital dont le test COVID est positif n’est pas là à cause du virus.

Alors que les hospitalisations sont en baisse, les nouveaux cas sont en hausse. Pour la semaine du 10 au 16 juillet, la Colombie-Britannique a signalé 1 044 nouvelles infections au COVID, contre 973 la semaine précédente. Ces chiffres ne reflètent que les tests confirmés par PCR et sont un sous-dénombrement du nombre réel, car la plupart des Britanno-Colombiens s’appuient sur des tests antigéniques rapides pour déterminer s’ils ont le COVID.

Les admissions à l’hôpital sont également en hausse par rapport à la semaine précédente. Le BC CDC a signalé 246 personnes admises à l’hôpital avec COVID-19 entre le 10 et le 16 juillet, contre 211 du 3 au 9 juillet. Le nombre d’admissions du 3 au 9 juillet a ensuite été révisé pour montrer que 262 personnes ont été admises à l’hôpital. Les admissions à l’hôpital signalées par le BC CDC sont souvent révisées à la hausse à mesure que de nouveaux rapports hebdomadaires sont publiés et que davantage de données deviennent disponibles.

Il y a 21 nouveaux décès signalés entre le 10 et le 16 juillet. Le BC CDC enregistre les décès dus au COVID-19 sur la base de la mortalité toutes causes confondues sur 30 jours, ce qui signifie que toute personne décédée dans les 30 jours suivant un cas de COVID-19 confirmé par PCR est considérée. être mort du virus. La cause sous-jacente du décès prend environ huit semaines pour être enregistrée.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Coronavirus