Les hospitalisations ont doublé depuis mai alors que omicron BA.5 balaie les États-Unis

Le nombre de personnes hospitalisées avec Covid-19 a doublé depuis début mai alors que la sous-variante encore plus transmissible de l’omicron BA.5 a provoqué une nouvelle vague d’infection à travers le pays, ont déclaré mardi des responsables américains de la santé.

Mais les décès dus à Covid restent encore relativement faibles compte tenu du nombre d’infections en ce moment, ont déclaré les responsables. Le Dr Ashish Jha, qui coordonne la réponse Covid de l’administration Biden, a déclaré que les décès dus au virus n’augmentent pas au même rythme qu’autrefois en raison de la disponibilité des vaccins et du traitement antiviral Paxlovid.

“Même face à BA.5, les outils dont nous disposons continuent de fonctionner. Nous sommes à un point de la pandémie où la plupart des décès de Covid-19 sont évitables”, a déclaré Jha aux journalistes lors d’une mise à jour sur la pandémie mardi. Mais il a déclaré que le nombre de décès reste encore trop élevé compte tenu du fait que les États-Unis disposent de vaccins et de traitements pour éviter les pires résultats.

Plus de 16 600 patients au total ont été hospitalisés avec Covid à travers les États-Unis samedi, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Actuellement, une moyenne de plus de 5 000 personnes ont été admises à l’hôpital avec Covid chaque jour contre une moyenne de plus de 2 000 admissions quotidiennes pour la semaine se terminant le 1er mai, selon le CDC.

Les États-Unis signalent actuellement une moyenne de près de 104 000 infections à Covid par jour en date de dimanche, soit près du double du nombre de cas signalés début mai, selon les données. Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les infections signalées sont clairement sous-estimées, car de nombreuses personnes utilisent des tests à domicile qui ne sont pas reflétés dans les données. Fauci a déclaré que le nombre réel de cas pourrait se situer entre 300 000 et 500 000 nouvelles infections par jour.

Les décès dus au virus sont restés relativement faibles à environ 280 décès par jour en moyenne dimanche, selon les données du CDC. Au plus fort de la vague hivernale omicron, près de 2 700 personnes en moyenne mouraient de Covid par jour.

“Le rapport entre les hospitalisations, les soins intensifs et les décès par rapport aux cas est beaucoup plus faible maintenant qu’il ne l’était il y a plusieurs mois”, a déclaré Fauci.

Les sous-variantes omicron BA.4 et BA.5 représentent désormais 80 % des infections à Covid aux États-Unis, BA.5 apparaissant comme la version dominante du virus. Fauci a déclaré que BA.5 est plus transmissible que les variantes passées et qu’il échappe sensiblement aux anticorps protecteurs déclenchés par les vaccins, mais les injections protègent toujours généralement contre les maladies graves. En d’autres termes, les personnes entièrement vaccinées peuvent être infectées et présenter des symptômes légers à modérés, mais il est peu probable qu’elles soient hospitalisées et encore plus susceptibles de mourir de Covid.

Fauci a déclaré que BA.5 ne semble pas comporter un grand risque de maladie grave par rapport aux autres sous-variantes d’omicron. Mais à mesure que les cas augmentent en raison de sa plus grande transmissibilité, certaines personnes se retrouveront à l’hôpital ou aux soins intensifs, a-t-il déclaré.

Les personnes qui ont attrapé les variantes précédentes d’omicron, BA.1 et BA.2, sont probablement encore exposées au risque d’infection par BA.4 et BA.5, selon le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC. Walensky a déclaré que la vague actuelle d’omicron se déroulera probablement différemment dans tout le pays en fonction du degré d’immunité des communautés grâce à la vaccination, au renforcement et à l’infection antérieure.

Jha a encouragé tous les Américains à se tenir au courant de leurs injections et a déclaré que les personnes âgées de 50 ans et plus devraient recevoir leur quatrième dose. Il a également déclaré que les personnes dont le test était positif devraient consulter leur fournisseur de soins de santé avant de recevoir Paxlovid, le traitement antiviral oral de Pfizer. Les gens devraient également envisager de se faire tester pour Covid avant d’assister à de grands événements en salle ou de rendre visite à des personnes à haut risque comme les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

L’administration Biden discute également de la question de savoir si l’ensemble de la population devrait être éligible pour un deuxième rappel, bien que cette décision appartienne en fin de compte à la Food and Drug Administration et au CDC, a déclaré Jha. Le mois dernier, la FDA a demandé aux fabricants de vaccins de modifier la formule de leurs vaccins pour cibler les sous-variantes BA.4 et BA.5, ainsi que la souche virale originale apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, avant une éventuelle campagne de rappel à l’automne.

Les responsables américains de la santé craignent que le pays ne soit confronté à une nouvelle flambée majeure d’infection cet automne, alors que l’immunité contre les vaccins diminue et que les gens passent plus de temps à l’intérieur pour échapper au temps plus froid. Jha a déclaré que les États-Unis avaient passé une commande à Pfizer pour 105 millions de doses du vaccin mis à jour. Les États-Unis sont également en pourparlers avec d’autres sociétés pour des injections supplémentaires, a-t-il déclaré.

“De toute évidence, cela ne suffira pas à tous les Américains”, a déclaré Jha, qui a averti à plusieurs reprises que les États-Unis pourraient devoir rationner les vaccins à ceux qui courent le plus grand risque de contracter le virus cet automne si le Congrès n’approuve pas davantage de financement pour la pandémie. réponse.

Les négociations sur un financement de Covid sont bloquées depuis des mois en raison de l’opposition républicaine au prix initial de 22,5 milliards de dollars de la Maison Blanche. Le Sénat a conclu un accord bipartisan de 10 milliards de dollars pour acheter des vaccins et des traitements, mais ce paquet est au point mort alors que les législateurs du GOP et certains démocrates exigent que l’administration Biden remette en œuvre une loi de santé publique de l’ère pandémique qui a expulsé les demandeurs d’asile et autres migrants tentant de traverser la frontière américano-mexicaine.