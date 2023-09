Les hospitalisations liées au COVID-19 dans les comtés de McHenry et de Lake diminuent par rapport au sommet pandémique – Shaw Local

Le niveau de transmission du COVID-19 dans le comté de McHenry est resté élevé mardi, a rapporté le ministère de la Santé du comté de McHenry.

Le département de la santé du comté a signalé 2 455 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi, mais aucun décès supplémentaire. Cela porte le total à 58 771, dont 377 décès et 36 décès probablement causés par le COVID-19 mais non confirmés.

Le comté a enregistré jusqu’à présent deux décès dus au COVID-19 en 2022.

Le taux de positivité des tests pour le comté, tel que mesuré par une moyenne mobile sur sept jours, est passé à 19,9 % samedi, selon le ministère de la Santé publique de l’Illinois.

La région comprenant les comtés de Lake et McHenry a vu son taux de positivité des tests augmenter samedi à 15,8 %.

Le taux d’incidence du comté de McHenry a augmenté à 973,63 nouveaux cas sur sept jours pour 100 000 habitants jeudi, dernier jour pour lequel des données ont été rapportées, selon le département de santé du comté de McHenry.

Cela reste inférieur au pic du 9 janvier, qui était le plus élevé que le comté ait connu au cours des 250 jours précédents, période publiée par le comté, mais reste près de 10 fois le seuil fixé par les Centers for Disease Control and Prevention pour indiquer. un niveau élevé de transmission au sein d’une communauté.

Pour que le risque de transmission atteigne la catégorie la moins grave « substantiel », le taux d’incidence devrait tomber en dessous de 100 nouveaux cas sur sept jours pour 100 000 habitants et le taux de positivité devrait être inférieur à 10 %, selon le département de santé du comté de McHenry. Les deux mesures devraient alors rester en dessous de ces niveaux pendant une semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées pour le COVID-19 dans les comtés de McHenry et Lake est tombé à 394 lundi après un sommet pour la pandémie de 407 samedi, a rapporté l’IDPH.

Les hospitalisations, mesurées par une moyenne mobile sur sept jours, ont diminué trois des 10 derniers jours dans la région des deux comtés, selon les données de l’État. Il avait augmenté chaque jour depuis le 26 décembre avant le 14 janvier.

La disponibilité des unités de soins intensifs des hôpitaux dans les comtés de McHenry et Lake a augmenté à 14 % lundi. Il est inférieur au seuil de 20 % précédemment utilisé par l’État comme point de déclenchement pour imposer des mesures sanitaires plus strictes depuis le 28 décembre.

Dans le seul comté de McHenry, 2 % des lits d’hôpitaux médicaux et chirurgicaux restent disponibles en moyenne, selon la moyenne mobile sur sept jours rapportée mardi par le département de santé du comté de McHenry. En moyenne, 16,1 % des lits en unité de soins intensifs étaient disponibles.

Les hospitalisations pour maladies de type COVID-19 ont augmenté trois des 10 derniers jours dans le comté mardi.

Dans tout l’État, le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 a diminué lundi pour atteindre 6 695, a rapporté l’IDPH. Parmi les personnes hospitalisées, 1 120 patients étaient aux soins intensifs et 628 étaient sous respirateurs.

Selon l’IDPH, 3 812 doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées aux résidents du comté de McHenry depuis jeudi, portant le nombre total administré localement à 482 198. L’État a signalé que 89 300 injections de rappel avaient été administrées dans le comté de McHenry.

Au total, 192 428 résidents du comté, soit environ 62,36 % de la population du comté de McHenry, sont désormais entièrement vaccinés, ce qui signifie qu’ils ont reçu toutes les doses recommandées pour le vaccin qui leur a été administré.

Dans tout l’État, 20 054 921 vaccins ont été administrés, selon les données de l’État.

Dans tout l’Illinois, 78,5 % des personnes âgées de 5 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le COVID-19 et 69,2 % sont entièrement vaccinées, a rapporté mardi l’IDPH. Ces taux sont respectivement de 82,7 % et 73,5 % pour les 12 ans et plus, de 84,3 % et 74,9 % pour les personnes de 18 ans et plus, et de 95 % et 86,9 % pour les 65 ans et plus.

Dans tout l’État, l’IDPH a recensé 93 343 nouveaux cas au total de COVID-19 depuis vendredi. 252 autres décès ont également été enregistrés, portant le total à 2 682 983 cas, 29 350 décès confirmés et 3 501 décès probables.

Service de santé du comté voisin de Lake signalé un total de 105 432 cas et 1 197 décès jusqu’à dimanche. Au sud, le service de santé du comté de Kane signalé 102 945 cas et 984 décès samedi.

Parmi les codes postaux du comté de McHenry, Crystal Lake (60014) compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 avec un total de 9 287 confirmés, selon les données du comté. McHenry (60050) suit avec 6 769.

Le département de santé du comté de McHenry ne communique les données du code postal que pour certaines parties du comté de McHenry, a déclaré une porte-parole du département. Toute divergence entre les chiffres du comté et de l’IDPH est probablement due à la nature provisoire des données et au fait que chaque département de santé finalise ses données à des moments différents, a-t-elle déclaré.

Voici le reste de la répartition locale des cas par code postal : Woodstock (60098) 6 517 cas ; Lac dans les Collines (60156) 5 229 ; Huntley (60142) 4 423 ; Cary (60013) 4 388 ; Algonquin (60102) 4 072; Johnsburg et McHenry (60051) 3 893 ; Harvard (60033) 2 703 ; Marengo (60152) 2 285 ; Lac Wonder (60097) 2 220 ; Crystal Lake, Bull Valley et Prairie Grove (60012) 2 060 ; Spring Grove (60081) 1 303 ; Lac Île (60042) 820; Fox River Grove (60021) 811 ; Richmond (60071) 612 ; Hébron (60034) 337 ; Barrington (60010) 263; Syndicat (60180) 236 ; et Ringwood et Wonder Lake (60072) 159.