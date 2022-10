Les hospitalisations liées au COVID-19 augmentent, selon les provinces

Plus de deux ans et demi après le début de la pandémie, les hôpitaux du pays continuent de faire face aux effets de la COVID-19.

Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada, entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, les hôpitaux canadiens ont enregistré en moyenne environ 4 700 hospitalisations par jour en raison de la COVID-19. Au cours de la même période l’an dernier, la moyenne n’avait été que de 2 000 par jour.

Parmi les provinces les plus durement touchées, le Québec a signalé plus de 2 000 hospitalisations liées au COVID-19 pour la première fois depuis août, alors que le ministre de la Santé de la province exhortait les résidents à obtenir leurs rappels pour une protection supplémentaire.

Les responsables de la santé de l’Ontario ont également signalé des tendances similaires alors que les hospitalisations sont passées à 1 629 cette semaine, marquant le plus grand nombre d’occupations hospitalières liées au COVID-19 depuis le 4 mai de cette année. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick constatent également une augmentation des hospitalisations chez les patients âgés de 70 à 80 ans.

Les experts en maladies infectieuses ont précédemment signalé qu’une augmentation des cas de COVID-19 était susceptible de se produire à l’automne à l’approche de la saison grippale. Cependant, une myriade de facteurs tels que les variantes émergentes, d’autres virus et des problèmes de santé ont mis à rude épreuve les hôpitaux.

Le médecin urgentiste de Toronto, le Dr Kashif Pirzada, affirme que les hôpitaux ont été récemment submergés par une augmentation des hospitalisations d’enfants non seulement à cause de COVID-19, mais d’autres virus respiratoires et de la grippe.

“La raison pour laquelle cela se produit n’est pas très claire, étant donné que la saison normale de ces virus est beaucoup plus tardive en hiver”, a déclaré le Dr Pirzada à CTVNews.ca par e-mail vendredi. “La pénurie d’Advil et de Tylenol pédiatriques est le reflet de cette augmentation.”

Pirzada avertit que les variantes émergentes constituent une menace supplémentaire similaire à celle que connaissent actuellement le Royaume-Uni et Singapour avec l’augmentation des cas liés aux sous-variantes BQ.1.1 et XBB.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a signalé une augmentation de l’activité de COVID-19 cette semaine et le ministre de la Santé de Singapour a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que la variante XBB déclenche une vague forte mais brève, le pays étant susceptible de voir 15 000 cas par jour.

“Nous avons probablement un avertissement de deux à trois semaines avant que la même chose ne se produise ici”, a déclaré Pirzada.