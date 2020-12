Le nombre de décès quotidiens liés au COVID-19 à New York a atteint son plus haut niveau depuis mai et les hospitalisations dans l’État ont augmenté de 23% au cours de la seule semaine dernière.

Il y a eu 128 décès signalés lundi à New York, selon les dernières données de l’État.

C’est le nombre de morts quotidien le plus élevé depuis le 16 mai, lorsque 132 décès ont été signalés à la fin du pic initial de la pandémie de coronavirus.

La moyenne mobile actuelle sur sept jours pour les décès à New York est maintenant de 98, ce qui est toujours bien en dessous du pic de 763 décès moyens signalés en avril.

Pendant ce temps, les hospitalisations ont augmenté de 23% la semaine dernière, 5982 patients étant actuellement traités pour COVID-19 dans tout l’État.

Il y a maintenant 1065 patients traités en soins intensifs – une augmentation de 17% par rapport à la semaine précédente.

Les hospitalisations de l’État ont été multipliées par cinq depuis le début du mois de novembre, mais restent toujours en deçà du pic d’avril de 18 800 patients.

Le gouverneur Andrew Cuomo avertit que les hôpitaux de certaines parties de l’État pourraient être débordés d’ici janvier en raison de la « trajectoire non durable » actuelle.

Il a déclaré que l’État pourrait se diriger vers un deuxième verrouillage, comme celui observé au printemps, si la trajectoire des hospitalisations, des cas et des décès ne change pas.

Le taux de positivité de l’État est d’un peu plus de 5% sur la base de la moyenne sur sept jours.

Sur les 194 188 tests effectués lundi, 10 353 étaient positifs.

«Si nous ne changeons pas la trajectoire, nous allons fermer et ensuite votre entreprise va fermer», a déclaré Cuomo. «Toutes les entreprises non essentielles ferment. Ils vont à zéro.

Actuellement, 77% des lits d’hôpitaux sont pleins dans l’État de New York et 67% des lits de soins intensifs sont occupés. Les lits d’hôpitaux de New York sont désormais pleins à 80%

Il y a eu plus de 10000 cas de nouvelles signalés dans tout l’État lundi, portant le nombre total d’infections à 794000 à New York.

«Inquiétez-vous de ça. Parce que c’est un vrai souci. Les décès sont une préoccupation et l’arrêt de l’économie sont les véritables soucis. Et ce sont des soucis viables.

«Ce n’est pas une personnalité trop anxieuse. Ce n’est pas exagéré. C’est quelque chose dont il faut vraiment s’inquiéter.

Cuomo a menacé de fermer toutes les entreprises non essentielles dans les régions où les hospitalisations atteignent 90%.

Il a averti que certaines régions de l’État pourraient atteindre ce seuil dans les trois prochaines semaines si les tendances actuelles se poursuivent.

Cela intervient alors que le maire Bill de Blasio a prédit mardi que New York pourrait être fermée après Noël pour lutter contre la flambée actuelle.

Le gouverneur Andrew Cuomo avertit que les hôpitaux de certaines parties de l’État pourraient être débordés d’ici janvier en raison de la « trajectoire non durable » actuelle. Sur la photo, un patient arrive à l’hôpital Tisch de New York le mois dernier

«Quelque chose qui ressemble à la pause que nous étions au printemps. Je pense que ce sera massivement ce que nous avons vu alors, il peut y avoir des ajustements. Un travail essentiel uniquement », a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien.

«Si nous mettons cela en œuvre, ma nomination serait juste après Noël.

«Si nous mettons cela en œuvre avec un peu de chance et un travail acharné et avec le vaccin qui commence à nous aider, nous pourrions en sortir dans quelques semaines. C’est un exemple de ce que je pourrais penser pourrait nous aider beaucoup.

De Blasio n’a pas le pouvoir d’appliquer des restrictions en dehors de la fermeture des écoles publiques. Tout arrêt dans la ville devrait être ordonné par l’État.

Les derniers chiffres de New York montrent que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de 2813 sur la base de la moyenne mobile sur sept jours.

Il y a eu 160 patients hospitalisés et le taux d’hospitalisation est désormais de 2,89 pour 100 000, selon les dernières données.

Le taux de positivité à l’échelle de la ville pour le COVID-19 est maintenant de 5,51%.