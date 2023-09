Les hospitalisations de Covid augmentent avec une nouvelle variante alors que les États-Unis préparent leurs vaccins

« Nous vivons dans un monde un peu fantastique où nous prétendons que Covid n’est pas pertinent », a déclaré Birx à ABC dans une interview en podcast la semaine dernière. « Il y a beaucoup de Covid là-bas et nous ne le testons pas et nous ne disons pas aux gens de se faire tester », a-t-elle déclaré.

Le Dr Deborah Birx, ancienne coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche sous l’administration Trump, a déclaré que les États-Unis ont largement baissé la garde et ignorent la vague d’infections estivale, malgré le fait que le virus suit un schéma prévisible que le pays a traversé. chaque année de la pandémie.

Le pic de Covid à la fin de l’été survient après une année calme au cours de laquelle les hospitalisations et les décès ont diminué semaine après semaine depuis janvier.

Les nouvelles admissions à l’hôpital ont augmenté de plus de 30 % au cours de la semaine dernière dans l’Arkansas, le Colorado, l’Indiana, le Kansas, le Minnesota, l’Oklahoma, le Tennessee, l’Utah et le Wyoming, selon les données.

Les nouvelles hospitalisations ont bondi d’environ 16 % aux États-Unis au cours de la semaine dernière, poursuivant une tendance à la hausse amorcée fin juillet, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les hospitalisations liées au Covid augmentent considérablement dans une grande partie des États-Unis pour la première fois cette année, juste au moment où les étudiants retournent à l’école et peu de temps avant que les vaccins mis à jour n’arrivent dans les pharmacies pour une campagne de vaccination d’automne.

Les États-Unis déploient des clichés mis à jour depuis Pfizer , Moderne et Novavax plus tard ce mois-ci pour une campagne de vaccination d’automne, mais la réponse de santé publique a toujours du mal à suivre le rythme d’un virus qui évolue rapidement. Les tirs ont été conçus il y a des mois pour cibler une variante, XBB.1.5, qui n’est plus dominante.

Birx a déclaré que ces vaccins auraient dû être publiés il y a des semaines pour lutter contre la vague estivale prévisible, et que les États-Unis devraient déjà développer de nouveaux vaccins pour janvier pour cibler la variante émergente BA.2.86.

Des scientifiques chinois ont mené études de laboratoire qui a découvert que BA.2.86 présente un grand nombre de mutations qui permettent au variant d’esquiver la protection conférée par la vaccination ou une infection antérieure. Jusqu’à présent, BA.2.86 a été détecté en petit nombre dans 11 pays, y compris aux États-Unis.

« Ce rappel ne fonctionnera probablement pas avec la vague hivernale car nous avons déjà une variante d’évasion assez importante », a déclaré Birx.

Des études ultérieures ont indiqué que BA.2.86 pourrait ne pas être aussi évasif sur le plan immunitaire qu’on le craignait initialement. Moderna a déclaré mercredi que son injection mise à jour avait produit une forte réponse immunitaire contre BA.2.86 lors d’un essai clinique.

Le CDC, dans un l’évaluation des risques publié le mois dernier, a déclaré que BA.2.86 pourrait être plus apte à provoquer une infection, mais rien ne prouve que la variante entraîne une maladie plus grave. Les injections mises à jour devraient être efficaces pour réduire les maladies graves et les hospitalisations dues à la variante, selon l’agence.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi que l’administration Biden estime que les États-Unis sont bien préparés avec des injections, des antiviraux et des tests à domicile avant l’automne et l’hiver.