Les hospitalisations de Covid augmentent alors que la nouvelle variante XEC se propage à travers le Royaume-Uni

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais pour un journalisme de qualité, il faut quand même payer. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus Fermer

Les hospitalisations liées au Covid ont augmenté à travers la Grande-Bretagne à un rythme « alarmant » alors qu’une nouvelle variante du virus est apparue, a averti l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Les chiffres de l’UKHSA ont montré que le taux d’admission des patients testés positifs pour Covid XEC s’élevait à 4,5 pour 100 000 personnes au cours de la semaine précédant le 6 octobre – contre 3,7 une semaine plus tôt.

Le Nord-Est a connu les taux d’hospitalisation les plus élevés, soit 8,12 pour 100 000, tandis que les personnes âgées de 85 ans et plus sont confrontées à une augmentation alarmante, atteignant 52,48 pour 100 000, selon l’UKHSA.

Des cas du variant XEC, détectés pour la première fois en Allemagne en juin, ont également été découverts aux États-Unis, au Danemark et dans d’autres pays.

La souche, une combinaison des variantes KS.1.1 et KP.3.3, présente des symptômes similaires à ceux des autres variantes de Covid, notamment de la fatigue, des maux de tête, des maux de gorge et des températures élevées.

Les chiffres de l’UKHSA ont montré que le taux d’admission des patients testés positifs pour Covid XEC s’élevait à 4,5 pour 100 000 personnes au cours de la semaine précédant le 6 octobre – contre 3,7 une semaine plus tôt. ( Fil PA )

Puisqu’il ne s’agit encore que d’une sous-famille de la même lignée omicron, les experts affirment que se tenir au courant des vaccins et des rappels offrirait une protection suffisante contre les maladies graves et l’hospitalisation.

Il se caractérise par des mutations dans les molécules constitutives de la phénylalanine (F) modifiées en leucine (L) et de l’arginine (R) en thréonine (T) sur la protéine de pointe que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines.

La deuxième sous-variante omicron KP.3.3 appartient à la catégorie FLuQE où l’acide aminé glutamine (Q) est muté en acide glutamique (E) sur la protéine de pointe, rendant sa liaison aux cellules humaines plus efficace.

Les Centers for Disease Control & Prevention des États-Unis conseillent également aux gens de pratiquer une bonne hygiène et de prendre des mesures pour purifier l’air.

Les chercheurs ont appelé à surveiller de plus près le variant XEC pour mieux comprendre ses symptômes.

Quels sont les symptômes du Covid XEC ?

La souche XEC présente des symptômes de rhume et de grippe similaires à ceux des variantes précédentes.

Ils comprennent :

une température élevée

courbatures

fatigue

une toux ou un mal de gorge

Comme pour le Covid en général, la plupart des gens ont tendance à se sentir mieux en quelques semaines, mais d’autres peuvent prendre plus de temps.

Comment se faire vacciner ?

Le NHS a commencé à proposer des rappels Covid d’automne aux plus vulnérables. Les groupes suivants peuvent bénéficier d’un rappel NHS Covid entre le 3 octobre et le 20 décembre :

plus de 65 ans

les personnes âgées de six mois à 64 ans présentant des problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables, y compris les femmes enceintes

les personnes vivant dans des maisons de retraite pour personnes âgées

Les travailleurs du NHS et des services sociaux de première ligne, ainsi que ceux qui travaillent dans les maisons de retraite pour personnes âgées

Ceux qui sont admissibles au vaccin peuvent également prendre leurs propres rendez-vous via l’application NHS, externe, les médecins généralistes, les pharmacies, les cliniques sans rendez-vous, externes ou en appelant le 119, externe.