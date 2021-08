Les hospitalisations COVID en Floride augmentent; moratoire sur les expulsions : mises à jour

La Floride a battu dimanche son record d’hospitalisations pour coronavirus un jour après que l’État a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie début 2020.

Plus de 10 200 personnes en Floride sont hospitalisées avec des cas confirmés de COVID-19, selon les données communiquées au département américain de la Santé et des Services sociaux. Le précédent record de 10 170 hospitalisations datait du 23 juillet 2020, plus de six mois avant que les vaccinations ne commencent à se généraliser, selon la Florida Hospital Association. La Floride est en tête du pays pour les hospitalisations par habitant pour COVID-19.

Le directeur des communications de Tallahassee Memorial HealthCare a déclaré que l’hôpital comptait 70 patients dans son unité COVID-19 – une augmentation de 11 en seulement deux jours depuis vendredi et le plus élevé que l’hôpital ait connu depuis le début de la pandémie. La grande majorité des patients hospitalisés actuellement, selon Derzypolski, ne sont pas vaccinés.

« C’est le plus que nous ayons jamais eu », a déclaré Stephanie Derzypolski, ajoutant que leur nombre le plus élevé d’hospitalisations était de 51.

Les cas de coronavirus augmentent à travers le pays, mais il existe des différences dramatiques dans l’intensité des épidémies.

Le Tennessee a signalé 356 cas au cours de sa dernière semaine de juin et 12 765 cas au cours de sa dernière semaine de juillet, ce qui a entraîné une augmentation de 3 486 %. En Californie, les cas ont augmenté de 1 078 %. Et en Louisiane, les cas ont augmenté de 1 043 %, mais par personne, l’État signale des cas plus de 10 fois plus rapidement que neuf États différents.

Aussi dans l’actualité :

►Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont signalé dimanche 18 nouveaux cas de coronavirus alors que les cas atteignent un niveau record à Tokyo. La ville a signalé 4 058 cas samedi, un jour après que le Japon a prolongé son état d’urgence.

►Lundi, le gouvernement allemand recommandera d’offrir le vaccin contre le coronavirus à tous les 12 à 17 ans, selon un projet de résolution avant une réunion prévue des ministres de la Santé au niveau des États. Ils prévoient également d’offrir des rappels aux personnes à haut risque à partir de septembre.

►La nation Navajo a signalé 25 cas supplémentaires de COVID-19 et les responsables affirment que certains membres tribaux renoncent aux précautions nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus.

►Les intervenants médicaux d’urgence de la Nouvelle-Orléans ont été touchés par un pic de cas de COVID-19 dans la région, à tel point que la ville n’a pas la capacité de gérer les appels au 911, a déclaré vendredi le maire lors d’une conférence de presse.

►L’Université de Caroline du Sud oblige les étudiants à porter des masques à l’intérieur cet automne. Mais les collèges et universités publics de Caroline du Sud ne peuvent pas obliger les étudiants à se faire vacciner après que les législateurs ont interdit aux écoles de faire du vaccin une condition d’inscription.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 198,2 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 164,7 millions d’Américains – 49,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons: La division des Américains sur les masques et les vaccins a rendu perplexes les sociologues, les juristes, les experts en santé publique et les philosophes, les amenant à se demander : à quel moment les droits individuels devraient-ils céder le pas à l’intérêt public ? Lire la suite ici.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Des millions de personnes risquent l’expulsion après la fin du moratoire fédéral sur les expulsions

La fin du moratoire fédéral signifie que les expulsions pourraient commencer lundi, entraînant des années d’expulsions sur plusieurs semaines, alors que la variante delta hautement contagieuse du coronavirus se propage rapidement et inaugure la pire crise du logement depuis la Grande Récession.

Le moratoire, mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention en septembre, était la seule mesure à maintenir des millions de locataires chez eux. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi pendant la pandémie et avaient pris des mois de retard sur leur loyer.

Les propriétaires ont contesté avec succès l’ordonnance devant le tribunal, arguant qu’ils avaient également des factures à payer. Ils ont souligné que les locataires pourraient accéder à près de 47 milliards de dollars en argent fédéral mis de côté pour aider à payer les loyers et les dépenses connexes.

Les défenseurs des locataires ont déclaré que la distribution de l’argent avait été lente et qu’il fallait plus de temps pour le distribuer et rembourser les propriétaires.

Même avec le retard, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis au 5 juillet ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau. Voici ce que vous devez savoir si vous avez manqué des paiements.

Les infections augmentent et «les choses vont empirer», dit Fauci

Les États-Unis ne verront probablement pas les blocages qui ont frappé le pays l’année dernière malgré la recrudescence des infections, mais « les choses vont empirer », a averti dimanche le Dr Anthony Fauci.

Fauci, faisant le tour des journaux télévisés du matin, a noté que la moitié des Américains ont été vaccinés. Cela, a-t-il dit, devrait suffire à éviter des mesures drastiques. Mais pas assez pour écraser l’épidémie.

« Nous recherchons, non pas, je crois, des blocages, mais de la douleur et de la souffrance à l’avenir », a déclaré Fauci dans l’émission « This Week » d’ABC.

Fauci a reconnu que certaines infections révolutionnaires se produisent parmi les vaccinés. Aucun vaccin n’est efficace à 100%, a-t-il noté. Mais il a souligné le thème récurrent de l’administration Biden selon lequel les personnes vaccinées qui sont infectées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades que les personnes non vaccinées qui sont infectées.

« Du point de vue de la maladie, de l’hospitalisation, de la souffrance et de la mort, les non vaccinés sont beaucoup plus vulnérables », a déclaré Fauci. « Les non vaccinés, en ne se faisant pas vacciner, permettent la propagation et la propagation de l’épidémie. »

Le CDC a ramené des directives recommandant des masques pour les personnes vaccinées dans les zones de propagation importante du virus.

« Cela a beaucoup plus à voir avec la transmission », a déclaré Fauci à propos des nouvelles directives. « Vous voulez qu’ils portent un masque, de sorte que s’ils sont effectivement infectés, ils ne le transmettent pas aux personnes vulnérables, peut-être dans leur propre foyer, des enfants ou des personnes souffrant d’affections sous-jacentes. »

Plus d’un million de doses de vaccin jetées dans 10 États depuis décembre

L’Iowa pourrait devoir jeter des dizaines de milliers de doses de vaccin au cours des six prochaines semaines. La semaine dernière, El Paso en a jeté près de 4 000. Et en Arkansas, plus de 80 000 doses ont expiré cette semaine.

« Avant le vaccin, j’avais le cœur brisé parce que les gens mouraient et nous ne pouvions pas les aider. Maintenant, ils ne reçoivent pas le vaccin et nous ne pouvons pas les aider », Tammy Kellebrew, une pharmacienne qui se rend dans les hôpitaux ruraux à travers le État, a déclaré Houston Public Media. « Et donc après chaque décès, je retourne à la pharmacie et je pleure, puis je retourne au travail. »

Une enquête rapportée par le New York Times indique que plus d’un million de doses ont été jetées dans 10 États depuis que les vaccins ont été administrés pour la première fois. Une grande partie de la perte provient du ralentissement de la demande au cours des derniers mois.

Un nouveau sondage suggère que les personnes non vaccinées n’ont pas peur de la pandémie

Selon un sondage de suivi Axios/Ipsos, seuls 37% des adultes se sont déclarés extrêmement ou très préoccupés par la pandémie, le pourcentage le plus élevé depuis la mi-mai. Les données ont montré que le pourcentage de personnes concernées est en augmentation chez les adultes vaccinés, mais pas chez les adultes non vaccinés.

Les données ont montré que 44% des adultes vaccinés interrogés en juillet étaient préoccupés par le vaccin, en hausse de huit points de pourcentage depuis juin. Le pourcentage d’adultes non vaccinés concernés est resté stable à 23% de juin à juillet, selon les données.

Cinquante-quatre pour cent des adultes vaccinés étaient préoccupés par la variante delta tandis que 25 % des adultes non vaccinés ont déclaré qu’ils étaient préoccupés, selon les données. Alors que les cas de COVID-19 se multiplient à travers le pays avec la propagation de la variante delta, les données suggèrent que de nombreuses personnes non vaccinées n’ont pas peur.

Selon le CDC, la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas a augmenté d’environ 64% la semaine dernière avec plus de 66 000 nouveaux cas aux États-Unis au cours de la période. Le CDC a mis en place lundi une nouvelle orientation du mât pour minimiser la propagation du COVID-19.

Le gouverneur du Texas publie un décret interdisant le masque et le mandat de vaccin

Les dernières directives du CDC sur les masques arrivent alors que les cas de COVID augmentent même chez les personnes vaccinées, suggérant que même ceux qui sont vaccinés portent un masque à l’intérieur. Malgré les conseils partagés mardi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié jeudi un décret interdisant aux gouvernements locaux et aux agences de l’État d’exiger des vaccins et des masques.

« Le nouveau décret souligne que la voie à suivre repose sur la responsabilité personnelle plutôt que sur les mandats du gouvernement », a déclaré Abbott dans un communiqué de presse. « Les Texans maîtrisent les pratiques sûres qui aident à prévenir et à éviter la propagation du COVID-19. »

Une troisième vague de cas de coronavirus, composée principalement de résidents non vaccinés, est entraînée par la propagation effrénée de la variante delta, une mutation de la souche de coronavirus d’origine qui a alarmé les experts fédéraux de la santé quant à sa contagiosité.

Le département des services de santé de l’État a rapporté vendredi que 5 846 patients se trouvaient dans les hôpitaux du Texas pour COVID-19. C’est plus de deux fois plus qu’il y a deux semaines, presque quatre fois plus qu’il y a un mois, et le plus depuis fin février.

Contribution : Tori Lynn Schneider, démocrate de Tallahassee