Vendredi, les États-Unis ont marqué un début d’année qui donne à réfléchir alors que les hospitalisations liées au COVID-19 ont dépassé 100000 pour le 31e jour consécutif, avec plus de 2500 nouveaux décès, tandis que le système de santé californien continue de faire face à une pénurie de lits d’hôpitaux.

Plus de 173 000 nouvelles infections ont été signalées à travers le pays le premier jour de l’année, avec au moins 125 057 personnes hospitalisées, selon le COVID Tracking Project.

Les nouveaux chiffres alarmants interviennent après que le décompte des infections américaines aurait atteint un autre jalon sobre, dépassant 20 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Les infections aux États-Unis représentent désormais près d’un quart du total mondial.

Le nombre de décès quotidiens a chuté à 2534 vendredi contre 3255 la veille, selon les données, un léger répit après deux jours record consécutifs avec plus de 3700 plus tôt dans la semaine, mardi et mercredi.

Les États-Unis ont perdu plus de 345000 vies à cause du COVID-19 à ce jour, soit un Américain sur 950, et se classent au 16e rang des décès par coronavirus nationaux par habitant dans le monde.

La Californie, l’État le plus peuplé avec 40 millions d’habitants, est devenue l’un des principaux points chauds de la pandémie aux États-Unis malgré certaines des restrictions les plus strictes du pays sur les rassemblements sociaux et les activités commerciales.

La flambée du nombre de cas de COVID-19 a poussé les hôpitaux de Los Angeles et de ses environs à leurs limites, remplissant les salles d’urgence, les unités de soins intensifs, les baies d’ambulance et les morgues au-delà de leurs capacités, et créant des pénuries de personnel.

Lors d’un briefing aux journalistes jeudi, Cathy Chidester, directrice de l’agence des services médicaux d’urgence du comté de Los Angeles, a qualifié la situation de « catastrophe cachée », pas clairement visible du public.

Les experts médicaux attribuent l’aggravation de la pandémie ces dernières semaines à l’arrivée d’un temps plus froid et au non-respect par de nombreux Américains des avertissements de santé publique et des exigences de rester à la maison et d’éviter les voyages inutiles pendant la saison des vacances de fin d’année.

L’émergence récente d’une variante plus transmissible du coronavirus aux États-Unis pourrait rendre un déploiement rapide des vaccinations d’autant plus critique.

La crise à laquelle sont confrontés les systèmes de santé est devenue particulièrement aiguë dans le comté de Los Angeles, où un patient meurt toutes les 10 minutes du virus respiratoire, selon les responsables de la santé du comté.

Dans cette photo de fichier prise le 29 décembre 2020 après lui avoir administré de l’oxygène, les ambulanciers du comté de Los Angeles chargent un patient potentiel de Covid-19 dans l’ambulance avant de le transporter dans un hôpital de Hawthorne, en Californie

La demande accrue de soins pour ceux qui ont du mal à respirer a également laissé de nombreux hôpitaux de la région à court d’oxygène, à la fois en fournitures et en capacité des installations plus anciennes à maintenir un débit de pression adéquat à travers les ventilateurs, a déclaré Chidester.

Elle a également décrit des ambulances obligées d’attendre plusieurs heures à la fois pour décharger les patients, ce qui a entraîné des retards dans tout le système d’intervention d’urgence du comté.

Pour atténuer la surpopulation des urgences, le comté refuse le transport par ambulance vers les hôpitaux de patients d’urgence qui sont déjà sous soins palliatifs avec des directives de ne pas réanimer, selon Adam Blackstone, un porte-parole de l’Association hospitalière de Californie du Sud.

Le mois de décembre a été le mois le plus meurtrier de la pandémie aux États-Unis, le coronavirus ayant tué plus de 77000 Américains en 31 jours, dépassant de près d’un tiers le précédent record de décès d’avril.

Les États-Unis ont sonné en 2021 avec un nouveau record sinistre: les hospitalisations liées aux coronavirus ont atteint un niveau record pour le quatrième jour consécutif à la veille du Nouvel An avec près de 125400 personnes en traitement hospitalier.

Le bilan quotidien de 3 419 morts de jeudi a marqué le 10e jour de ce mois où les décès ont dépassé les 3 000, avec 346 408 enregistrés à ce jour.

Le réveillon du Nouvel An a clôturé le mois de décembre comme le mois le plus meurtrier de la pandémie jamais enregistré aux États-Unis, avec plus de 77 000 morts.

Alors que le pays espérait enfin mettre la pandémie à genoux sur les vaccins contre les coronavirus, des problèmes généralisés avec le déploiement ont vu 2020 se terminer avec seulement 3,17 millions de personnes vaccinées, selon Bloomberg News – 16% de l’objectif officiel de 20 millions L’Opération Warp Speed ​​est prévue pour la fin de l’année.

La confusion quant à savoir qui peut obtenir le vaccin abonde dans tout le pays, les Américains étant invités à appeler pour savoir quand ils peuvent recevoir leurs premières doses ou à faire face à des files d’attente de plusieurs kilomètres pour se faire vacciner.

L’émergence d’une souche mutante de COVID-19 qui a maintenant été confirmée dans trois États: le Colorado, la Californie et la Floride ajoute aux inquiétudes suscitées par la flambée actuelle. La souche a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et on pense qu’elle est 70% plus transmissible que l’original.

La Floride est devenue le troisième État à confirmer un cas de souche jeudi soir après avoir été détectée chez un homme de sa vingtaine qui vit dans le comté de Martin et n’a pas d’antécédents de voyage.

La Californie, qui a signalé son premier cas de souche mercredi, a confirmé que trois autres personnes en avaient été infectées dans la région de San Diego jeudi soir.

Plus tôt cette semaine, le premier cas a été confirmé au Colorado et les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient également sur un deuxième cas suspect dans l’État.

Le fait que les cas confirmés au Colorado et en Floride impliquaient tous deux des personnes sans antécédents de voyage récents signifie que la variante doit déjà circuler sur le sol américain.

Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a sonné l’alarme: ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres États détectent la souche.

« Nous avions prédit que ce serait le cas, alors que vous en avez tant au Royaume-Uni, qui s’est ensuite répandu dans d’autres pays d’Europe et du Canada, il était inévitable que ce soit ici », a déclaré Fauci aujourd’hui jeudi.

« Vous entendrez des rapports d’autres États et plus de cas dans l’État qui est déjà signalé. Malheureusement, ce n’est que la réalité de la façon dont ces virus se propagent ».

Mais il a ajouté: « La bonne nouvelle est que cela ne semble pas être plus virulent, à savoir rendre les gens plus malades et conduire à plus de décès. »

La prédiction de Fauci faisait suite à une nouvelle prévision des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui prévoit qu’un total de 383000 à 424000 décès COVID-19 seront signalés d’ici la semaine se terminant le 23 janvier 2021.

Dans le haut de gamme du modèle, cela pourrait signifier que plus de 82 000 personnes pourraient mourir dans le mois suivant.

On craint que le nombre d’infections – suivies d’hospitalisations et de décès – ne continue d’augmenter dans les semaines à venir alors que la Transportation Security Administration (TSA) a révélé qu’elle avait contrôlé 1163696 personnes aux points de contrôle de l’aéroport le mercredi 30 décembre.

C’était le cinquième jour consécutif que le nombre de passagers contrôlés dépassait le million et le neuvième jour ce mois-ci, le seuil était dépassé.

Offrant un peu d’espoir, le chef de l’opération Warp Speed, le Dr Moncef Slaoui, a annoncé mercredi qu’un vaccin anti-coronavirus en un seul coup pourrait être utilisé d’ici février si le jab de Johnson & Johnson est approuvé.

Slaoui a déclaré que le recrutement de l’essai de phase 3 pour le vaccin était terminé et que Johnson & Johnson travaillait actuellement avec l’équipe d’Opération Warp Speed ​​pour accélérer la disponibilité des doses de vaccin.

« Je pense que cela peut changer la donne », a déclaré Slaoui aux journalistes. «Nous espérons que ce vaccin, qui est un vaccin à dose unique, aura une efficacité équivalente à celles de Moderna et Pfizer.

Les injections à dose unique signifieraient un déploiement plus rapide et que les personnes seraient probablement protégées contre le coronavirus quelques semaines après l’injection – plutôt que la période d’environ un mois nécessaire pour que les injections de Moderna ou de Pfizer atteignent leur pic de protection.

Dans les semaines qui ont suivi l’approbation des jabs de Pfizer et Moderna, plusieurs États ont eu du mal à mettre en œuvre des plans efficaces pour les transmettre aux patients.

Les États-Unis n’ont administré qu’environ 16% des 20 millions de doses qu’ils avaient promis de donner aux Américains d’ici la fin de 2020, bien qu’ils aient distribué plus de 12 millions de doses aux États et territoires.

Le goulot d’étranglement est causé par des responsables aux niveaux national et fédéral qui n’ont pas réussi à créer des plans pour obtenir ces coups de feu dans les bras des Américains, selon un ancien responsable de la FDA qui a déclaré à DailyMail.com que l’échec revenait à abandonner le témoin lors de la dernière étape de la course aux vaccins.

En plus des catastrophes liées au déploiement américain des vaccins Moderna et Pfizer, un pharmacien aurait retiré 500 doses de vaccins contre le coronavirus de la réfrigération, leur permettant sciemment de se gâter.

Certaines des doses ont été administrées avant que l’hôpital ne réalise qu’elles étaient parties. Le pharmacien a été arrêté jeudi.

Pendant ce temps, 42 personnes du comté de Boone, en Virginie-Occidentale, ont reçu par erreur le cocktail d’anticorps de Regeneron – le même que celui avec lequel le président Trump a été traité alors qu’il avait le COVID-19 – ont déclaré jeudi des responsables de la Garde nationale.

Alors que les Américains continuent d’attendre d’être vaccinés, le Royaume-Uni a autorisé mercredi un vaccin d’AstraZeneca qui accélérera presque certainement la distribution des vaccins dans ce pays car il est moins cher, beaucoup plus facile à expédier, à manipuler et à stocker que les alternatives Pfizer et Moderna.

Pourtant, les régulateurs américains n’ont pas l’intention d’approuver le tir le plus efficace avant avril – deux mois après l’essai américain d’AstraZeneca, ils disposeront de suffisamment de données pour prouver à la FDA qu’il fonctionne. D’autres essais ont déjà montré que le vaccin à 4 $ d’AstraZeneca est sûr et efficace à environ 70% – bien au-dessus de l’efficacité que la FDA a déclaré qu’il faudrait pour approuver un vaccin.

Mais aux États-Unis, le gouvernement fédéral a lancé des plans de distribution presque entièrement aux États, où les services de santé sont déjà épuisés par la flambée des cas de COVID-19.

Le résultat est un patchwork de plans de dernière minute qui semblent très différents d’un État à l’autre, poussant les toxicomanes et les prisonniers au premier plan à certains endroits, tandis que dans d’autres, comme la Floride, les Américains âgés campent dans la pelouse. chaises pendant la nuit dans le but de se faire vacciner. D’autres disent que les travailleurs essentiels et les personnes âgées doivent «appeler» pour voir s’ils peuvent se faire vacciner.