Les hospitalisations aux opioïdes et les décès augmentent à Windsor-Essex – voici 2 histoires de survie

Keira Stirling dit que des années de traumatismes physiques et mentaux l’ont amenée à devenir dépendante aux opioïdes.

La femme de 37 ans, qui a commencé à boire à 14 ans, a déclaré qu’elle avait failli être poignardée à mort par son ex-partenaire il y a sept ans, ce qui l’a rendue accro aux analgésiques et à d’autres substances.

« J’ai fait une overdose environ sept fois », a-t-elle déclaré.

Stirling a perdu la garde de sa fille et dit qu’elle ne l’a pas vue depuis six ans.

Auparavant, elle suivait des cours au St. Clair College de Windsor, en Ontario, pour devenir opératrice de commande numérique par ordinateur.

« Brentwood est le seul endroit qui m’a donné de l’espoir et m’a donné un nouveau départ », déclare Stirling. (TJ Dhir/CBC)

Mais son physiothérapeute lui a dit qu’elle devrait abandonner car son bras gauche ne serait pas en mesure de supporter la charge de travail physique.

Puis, elle a rechuté et a fini par purger six mois de prison.

Stirling a été libéré il y a deux mois et est allé directement au Brentwood Recovery Home à Windsor.

« Brentwood est le seul endroit qui m’a donné de l’espoir et m’a donné un nouveau départ », a déclaré Stirling.

La Stratégie communautaire sur les opioïdes et les substances de Windsor-Essex a émis sept alertes aux opioïdes jusqu’à présent cette année, comparativement à 11 toute l’année dernière – et 13 l’année précédente. Des alertes sont émises si les statistiques de surdose d’une semaine dépassent de manière significative la moyenne historique sur deux ans.

L’année dernière, 105 personnes à Windsor-Essex sont décédées d’une surdose d’opioïdes, selon le bureau de santé du comté de Windsor-Essex.

Les données de Santé publique Ontario (SPO) montrent qu’à l’exception de 2017 et 2019, le nombre de décès liés aux opioïdes à Windsor-Essex a augmenté chaque année depuis 2014. Le nombre d’hospitalisations et de visites aux urgences a également fortement augmenté depuis 2014.

‘J’ai continué à me défoncer. Je n’étais pas responsable’

Outre Stirling, Shane Van Der Gulik est un autre des 68 patients actuellement en convalescence à Brentwood.

Il dit qu’il a commencé à consommer de la drogue lorsqu’il vendait des «drogues de fête» telles que la marijuana, la cocaïne et l’ecstasy.

« Mais quand j’ai commencé à utiliser des opiacés, c’est là que j’ai commencé à réaliser que j’étais devenu accro. »

Van Der Gulik dit qu’il a finalement rencontré une femme de Terre-Neuve-et-Labrador, avec qui il a eu trois enfants; cependant, tout au long des visites du couple dans cette province, il dit avoir souffert de symptômes de sevrage.

« Lorsque vous arrêtez d’utiliser des opiacés pendant quelques jours, vous ressentez tous les sentiments de sevrage et la douleur. Mais après trois, quatre ou cinq jours, vous redonnez ; votre revendeur vous appelle ou vous savez où trouver [it] encore. »

Son partenaire l’a quitté et, selon Van Der Gulik, il n’a pas changé.

« J’ai continué à me défoncer », a-t-il déclaré. « Je n’étais pas responsable. Je ne lui donnais pas de pension alimentaire. Elle a fini par m’enlever les enfants. Je ne pouvais plus les voir. »

Van Der Gulik dit qu’il est devenu accro à la drogue après être devenu un trafiquant de drogue. (TJ Dhir/CBC)

Jusqu’à ce qu’il se rende pour la première fois à Brentwood à l’âge de 31 ans, il a essayé d’arrêter de consommer des opioïdes par lui-même.

« J’ai traversé l’enfer pendant probablement sept à huit ans à essayer de devenir abstinent », se souvient Van Der Gulik, aujourd’hui âgé de 40 ans.

« Je m’enfermerais dans le sous-sol et je fumerais de l’herbe et ferais n’importe quoi et j’essaierais d’y faire face. Après quelques jours, je ne serais plus capable de le faire. »

Van Der Gulik dit qu’il est abstinent depuis cinq ans et qu’il voit désormais régulièrement sa famille.

« J’ai une excellente relation avec ma mère et mon père, avec mes enfants et la mère de mes enfants », a-t-il déclaré.

« Je n’ai utilisé aucune de ces drogues depuis longtemps. Je me débrouille très bien avec l’aide de Brentwood. »

Le directeur exécutif de Brentwood estime que le manque de logements abordables et un système de santé mentale vulnérable sont les principaux facteurs à l’origine de ces augmentations.

« Un plus un, plus un plus un, et nous y sommes », a déclaré Elizabeth Dulmage.

Le nombre croissant de visites à l’hôpital et aux urgences exerce également une pression sur le personnel hospitalier déjà débordé, selon Kristen Scott, directrice des services d’urgence au WRH.

Dans un hôpital où l’occupation ne peut pas répondre à la demande, car certains patients sont soignés dans les couloirs, cela a des conséquences.

« Cela augmente nos volumes ainsi que l’acuité des patients », a déclaré Scott.

Annie Haskell, à gauche, infirmière à l’Hôpital régional de Windsor, et Kristen Scott, directrice des services d’urgence de l’hôpital, finissent d’aménager une salle conçue pour aider à traiter un patient en surdose d’opioïdes. (TJ Dhir/CBC)

Scott dit que des ressources sont disponibles non seulement pour les patients qui subissent une surdose, mais aussi pour ceux qui connaissent quelqu’un qui en souffre.

Eric Nadalin, directeur des programmes de santé publique du bureau de santé du comté de Windsor-Essex, a déclaré qu’il existe diverses raisons pour lesquelles une personne peut souffrir de dépendance, allant des expériences de l’enfance aux opioïdes prescrits chez les jeunes adultes pour la douleur à la santé mentale.

« Il existe un certain nombre de raisons différentes pour lesquelles les gens commencent à utiliser des opioïdes, et les conséquences au fil du temps d’une dépendance à ces opioïdes peuvent être, comme vous le savez, mortelles », a déclaré Nadalin.

Nadalin a déclaré que la Stratégie communautaire sur les opioïdes et les substances de Windsor-Essex agit dans les «piliers» de la prévention et de l’éducation, de la réduction des méfaits, de l’application de la loi et de la justice et du traitement et du rétablissement.

« Il faudra non seulement des niveaux de gouvernement, pas seulement des municipalités, pas seulement des agences de santé publique, pas seulement des fournisseurs de services ou des agences d’application de la loi, il faudra que tout le monde travaille ensemble pour déplacer cette aiguille », a déclaré Nadalin.

« C’est ce que la stratégie communautaire sur les opioïdes et les substances de Windsor Essex a l’intention de faire, c’est de rassembler ces partenaires pour proposer des idées et de nouvelles stratégies pour aider à déplacer un peu ce genre de mouvement qui aiguille un peu et aider à améliorer la situation au moins à Windsor Essex.

La liste d’attente pour entrer à Brentwood est d’environ 76 jours – avec des clients potentiels attendant d’entrer dans l’un des 68 lits du centre de traitement.

Elizabeth Dulmage est la directrice exécutive de Brentwood Recovery Home. (TJ Dhir/CBC)

Avant la pandémie de COVID-19, Dulmage dit qu’ils avaient 110 lits et une liste d’attente de 18 jours.

« Nous essayons d’orienter les personnes qui attendent vers ces soutiens pour les garder soutenus ; pour rester concentrés sur le rétablissement et l’intégration au programme », explique Dulmage.