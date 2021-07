Les hospitalisations augmentent à nouveau alors que la variante delta se propage parmi les non vaccinés, selon les médecins

« Les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès sont tous à la traîne (nouveaux cas), nous nous attendons donc à ce que ceux-ci continuent de s’aggraver, considérablement au cours des deux à trois prochaines semaines » Dr Andrew T. Pavia, chef des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de l’Utah School of Medicine, a déclaré lors d’un appel organisé mardi par l’Infectious Diseases Society of America.

Les responsables de la santé et les médecins espéraient que les taux de vaccination élevés chez les Américains les plus vulnérables et les plus âgés empêcheraient les hospitalisations, qui retardent généralement de quelques semaines les nouveaux cas, d’augmenter également. Mais cela ne s’est pas matérialisé jusqu’à présent, ont déclaré les médecins lors de l’appel.

Les meilleurs spécialistes des maladies infectieuses affirment que la propagation de la variante delta dans les poches non vaccinées du pays provoque des poussées et conduit à une augmentation des hospitalisations à mesure que les cas augmentent.

Après plusieurs semaines de baisse des infections, les cas augmentent à nouveau dans de nombreuses régions du pays, a déclaré le Dr Jay Butler, directeur adjoint des maladies infectieuses aux Centers for Disease Control and Prevention, lors de l’appel. « Malheureusement, cela s’est également accompagné d’une augmentation du nombre d’hospitalisations, ainsi que d’évaluations aux services d’urgence, pour les personnes dont il est finalement confirmé qu’elles sont atteintes de Covid-19 », a-t-il déclaré.

Alors que la variante delta se propage aux États-Unis, elle frappe particulièrement durement les États à faible taux de vaccination. Détecté pour la première fois en Inde en octobre, le variant se propage rapidement dans plus de 100 pays à travers le monde et s’est imposé comme la souche dominante en Amérique en quelques semaines.

« Lorsque la souche Delta est apparue, elle est rapidement devenue la souche dominante… Au cours de la dernière semaine complète de données, plus de 80% des virus séquencés étaient delta, et jusqu’à présent cette semaine, c’est 92% de toutes les variantes » (dans l’Utah ), a déclaré Pavie. « Si vous pensez à ce que cela signifie d’avoir un virus qui prend le dessus aussi rapidement, cela signifie que c’est le virus le plus en forme, qui se propage plus efficacement, qu’il se propage dans des poches qui ne sont pas vaccinées et qu’il cause beaucoup de maladies et beaucoup de stress. »

Les cas augmentent dans le Missouri, l’Arkansas, le Nevada, l’Utah et la Floride à des taux plus élevés que dans d’autres États au cours des deux dernières semaines. Les nouvelles infections et les hospitalisations sont les plus élevées dans les zones rurales, où les taux de vaccination sont faibles, a déclaré Pavia. « C’est ce qui conduit à la susceptibilité d’avoir une épidémie. »

Dans l’Utah, les taux d’infection sont les plus élevés chez les jeunes âgés de 15 à 45 ans et les hospitalisations sont également plus élevées dans ces groupes d’âge plus jeunes qu’elles ne l’étaient plus tôt dans la pandémie, a-t-il déclaré.

Environ 80% des Américains de plus de 65 ans, la population la plus à risque, sont entièrement vaccinés, ce qui contribue à faire baisser les taux d’hospitalisation. Les scientifiques n’ont pas encore déterminé si la variante delta rend les gens plus malades ou non que la souche ancestrale d’origine.

Les responsables de la santé et les médecins américains sont toujours divisés sur la nécessité ou non des injections de rappel en automne ou en hiver.

« Nous ne voyons pas de preuves pour le moment que l’immunité diminue chez les personnes qui ont été vaccinées en décembre ou janvier dernier et qu’elles courent un risque plus élevé d’infections révolutionnaires », a déclaré Butler du CDC.

Faisant écho aux déclarations faites lundi par des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, Butler a également déclaré que les cas de rupture sont souvent plus bénins et que les vaccins sont extrêmement efficaces pour réduire les hospitalisations et les décès.

« Il existe même des preuves que les personnes qui ont des infections révolutionnaires, qui sont complètement immunisées, excrètent moins de virus … cela peut réduire le risque de propagation à d’autres », a déclaré Butler.

L’OMS a également récemment recommandé aux personnes vaccinées et non vaccinées de continuer à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale, citant une efficacité réduite du vaccin contre la variante delta et une mixité sociale accrue dans les pays avec des taux de vaccination variables.

« Tout le monde veut que cela se termine, et une grande partie des comportements qui, je pense, sont à l’origine de la propagation des infections, ce sont des gens qui veulent que ce soit fini, et agissent comme si c’était fini et abandonnent vraiment même les précautions les plus modestes comme le port du masque », dit Pavie.