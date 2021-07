Les hospitalisations au Royaume-Uni Covid augmentent de plus de 500 pour le 3e jour consécutif avec 31 000 cas comme liberté à confirmer demain

Les admissions à l’hôpital du CORONAVIRUS ont augmenté de plus de 500 pour le troisième jour consécutif – la Journée de la liberté devant être confirmée demain.

Le nombre croissant, plus de 31 000 infections, survient un peu plus d’une semaine jusqu’à ce que l’Angleterre se débloque complètement le 19 juillet.

Les cas au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 31 000 au cours des dernières 24 heures Crédit : AFP

Les cas de coronavirus ont augmenté de 31 772 au cours de la dernière journée, portant le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 5 121 245.

Et 26 décès supplémentaires ont été signalés aujourd’hui, contre 34 hier, ce qui porte le sombre total de 128 425.

Cela signifie qu’il y a eu une augmentation de 27% des cas – et une augmentation de 66% des décès – au cours des sept dernières

Et selon les données du gouvernement jusqu’au 11 juillet, sur les 80 646 232 injections de Covid au Royaume-Uni jusqu’à présent, 45 881 721 étaient des premières doses – une augmentation de 93 763 la veille.

Quelque 34 764 511 étaient des deuxièmes doses – une augmentation de 211 446.

Boris Johnson confirmera demain si la Journée de la liberté aura lieu le 19 juillet – mais a averti les Britanniques d’être ultra prudents avec leur liberté retrouvée.

Les Britanniques seront « attendus » à porter des masques dans certains contextes après le 19 juillet, a révélé aujourd’hui le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi Crédit : Reuters

Après 18 mois de restrictions sans précédent, le Premier ministre défiera les boffins catastrophiques et confirmera qu’il déchire le verrouillage détesté.

Mais dans un changement de ton marqué, il abandonnera sa promesse que la levée est « irréversible » au milieu des avertissements selon lesquels ils pourraient réimposer des restrictions s’il y a une quatrième vague en hiver.

Cela survient alors que les cas de Covid continuent d’augmenter, la variante Delta – ou indienne – plus transmissible étant à blâmer pour 99% des infections.

Mais le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a vu le risque de décès ou d’hospitalisation dus à la maladie chuter.

LE JOUR DE LA LIBERTÉ APPARAÎT

Plus de 45 millions de Britanniques – soit 68% de la population – ont été piqués une fois et plus de 34 millions – soit 51% de tous les Britanniques – ont reçu deux doses.

Toutes les mesures légales de Covid doivent prendre fin le 19 juillet – les masques faciaux et les mandats de distanciation sociale étant supprimés et les événements de masse autorisés.

La quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés revenant au Royaume-Uni de l’étranger sera également abandonnée, tout comme le système de bulle scolaire.

Mais le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a averti que les Britanniques seraient « attendus » à porter des masques à l’intérieur et dans des espaces clos.

Boris Johnson devrait donner le feu vert à la Journée de la liberté du 19 juillet Crédit : Alamy

Il sera conseillé aux gens de porter des couvre-visages dans les endroits surpeuplés Crédit : LNP

S’exprimant la semaine dernière, le Premier ministre a déclaré que les masques deviendraient un « choix personnel » alors qu’il déchirait les lois en faisant une obligation légale dans les bus, les trains et dans les magasins et autres lieux intérieurs.

Mais de nouvelles directives qui seront publiées lundi conseilleront aux gens de porter des masques dans des environnements intérieurs surpeuplés, a déclaré M. Zahawi à Sky News ce matin.

M. Zahawi a déclaré: « Je pense qu’il est important que nous restions prudents et prudents et les lignes directrices que nous définirons demain le démontreront.

« Y compris les directives selon lesquelles les gens sont censés porter des masques dans des espaces intérieurs clos. »

Le statisticien national, le professeur Sir Ian Diamond, qui siège au SAGE, qui conseille le gouvernement, a déclaré que les sondages montraient que la plupart des gens continueraient à porter des masques dans certains contextes.

Il a déclaré à Sky: « Nous voyons d’après nos données … que la grande majorité des gens disent qu’ils continueraient à porter des masques dans les endroits surpeuplés. »

Mais le Premier ministre devrait avertir les Britanniques d’être ultra prudents une fois les restrictions assouplies Crédit : HOC/JESSICA TAYLOR

Cela survient alors que des militants de gauche ont été accusés d’avoir utilisé des masques faciaux comme arme politique pour tenter de détruire la campagne de retour au travail du Premier ministre.

Les militants syndicaux ont lancé une offre pour arrêter le plan de lever toutes les restrictions de Covid en huit jours.

Ils ont averti que les travailleurs seraient mis en danger et prévoient une campagne d’opposition.

Les députés travaillistes d’extrême gauche se sont ralliés à la cause, exigeant que la Journée de la liberté soit suspendue.

Le professeur Lucy Easthope de l’Université de Durham, qui conseille le Cabinet Office et se spécialise dans les interventions en cas de catastrophe, a déclaré que le bilan final du Sunday Times en Grande-Bretagne pourrait atteindre un million.

Les experts ont averti que le grand déverrouillage de ce mois-ci pourrait voir les infections atteindre 100 000 par jour.

Les cas ont augmenté de 32 367 hier, portant le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 5 089 893.

Et 34 décès supplémentaires ont été signalés aujourd’hui, soit un total de 128 339.

Il y a eu une augmentation de 30% des cas – et une augmentation de 62% des décès – au cours des sept derniers jours.