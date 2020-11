Les hospitalisations au COVID-19 le jour de Thanksgiving dépassent le record de 90k

Le nombre de personnes hospitalisées aux États-Unis avec le COVID-19 a dépassé les 90000 le jour de Thanksgiving pour la première fois au milieu de la pandémie, alors que le CDC a averti que le pays pourrait voir 57000 décès supplémentaires au cours des trois prochaines semaines.

Alors que la pandémie de coronavirus se profilait pendant les vacances de Thanksgiving, les hospitalisations ont atteint un record de 90481 hier après avoir constamment atteint de nouveaux sommets au cours des cinq dernières semaines.

Les médecins et les responsables de la santé craignent que les États-Unis ne soient dans une période sombre de quelques semaines, les cas et les décès devraient empirer en raison des rassemblements de vacances et des voyages.

La moyenne mobile sur sept jours des décès est actuellement un peu plus de 1 600 et les infections quotidiennes moyennes sont de 174 000.

Actuellement, 120 Américains sont infectés chaque minute et 70 meurent chaque heure à travers le pays.

Le jour de Thanksgiving, les États-Unis ont enregistré un total de 110 611 nouveaux cas et 1 232 décès. Les chiffres sont considérablement inférieurs à ceux des jours précédents de la semaine dernière, ce qui s’explique par un retard dans les rapports en raison des vacances.

Les dernières prévisions du CDC prévoient un total de 294 000 à 321 000 décès dus au COVID-19 d’ici le 19 décembre. Au cours de cette seule semaine, il est prévu que 21 000 décès seront signalés. L’agence crée ses prévisions en utilisant les prévisions de 36 groupes de modélisation à travers le pays.

Avec des hôpitaux déjà débordés qui approchent de leur capacité dans certains États, les responsables de la santé craignent que les semaines après Thanksgiving ne soient sombres avec des cas, des hospitalisations et des décès qui devraient augmenter encore plus.

Le Dr Anthony Fauci, qui faisait partie de ceux qui avertissaient les gens d’éviter les voyages et de limiter les célébrations, craint que Thanksgiving ne soit le début d’une sombre période de vacances si les cas et les décès continuent d’augmenter.

“ Si la flambée continue d’augmenter et que vous avez plus de 100000 infections par jour et 1300 décès par jour et que le décompte continue d’augmenter … Je ne vois pas que ce soit différent pendant la Les vacances de Noël et du Nouvel An que pendant Thanksgiving ”, a déclaré Fauci à USA Today.

Malgré les terribles avertissements répétés du CDC et des responsables de la santé publique exhortant les gens à ne pas voyager pour Thanksgiving, des millions de personnes ont pris leur envol et établi des records pour les plus grandes foules depuis la crise du COVID-19 en mars.

Alors que les cas, les hospitalisations et les décès montent déjà en flèche aux États-Unis, les responsables de la santé préviennent que le pire reste à venir étant donné le véritable impact des voyages et des rassemblements de Thanksgiving pendant quelques semaines.

Le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown, a déclaré à CNN que le jour de Thanksgiving pourrait “ changer le cours du COVID pour notre pays pour le reste de l’année ”.

“ Les infections persistantes (à Thanksgiving) vont apparaître dans trois semaines et vont se manifester dans les décès à Noël et au Nouvel An et vont se propager dans tous les États. ”

Les responsables de la santé préviennent depuis des semaines que les décès, qui sont un indicateur retardé, augmenteront après que le nombre de cas et les hospitalisations ont commencé à augmenter fin septembre.

Le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington, a déclaré à CNN que les décès quotidiens devraient augmenter dans les prochains jours.

«Quand on regarde les gens qui sont hospitalisés aujourd’hui, ils ont été infectés il y a deux semaines, peut-être plus. Donc, il faut environ cinq à sept jours pour devenir symptomatique », a-t-il déclaré.

“ Habituellement, il faut environ une autre semaine pour être suffisamment malade pour être hospitalisé, donc cela fait au moins deux semaines, puis il faut généralement une autre semaine pour que les gens succombent à la maladie.

«Je prévois que le taux de mortalité quotidien doublera dans les 10 prochains jours.

Alors que les cas de COVID-19 et les hospitalisations augmentent à l’échelle nationale, le Midwest – englobant une douzaine d’États entre l’Ohio et les Dakotas – a été particulièrement brutalisé.

Les États du Midwest continuent d’être parmi les plus durement touchés du pays sur la base des cas et des décès pour 100 000 habitants.

À ce jour, le Dakota du Nord est toujours le plus touché avec 155 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, selon les données du CDC. Le Wyoming suit avec 136 cas, le Nouveau-Mexique avec 127 cas, le Dakota du Sud avec 122 et le Minnesota avec 117 cas par habitant.

Les États les plus touchés en termes de décès par habitant sont le Dakota du Sud avec 2,9 décès pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Le Dakota du Nord suit avec 1,9 décès et le Wyoming avec 1,2 décès.

Le Dr Joseph Varon mange un repas au poste de soins infirmiers de l’unité de soins intensifs COVID-19 pendant Thanksgiving au United Memorial Medical Center à Houston, au Texas, hier

Des membres du personnel médical ferment la fermeture éclair d’un sac mortuaire contenant le corps d’un patient COVID-19 mort dans l’unité de soins intensifs du United Memorial Medical Center à Houston, Texas

Après avoir dévasté les grandes villes au printemps et en été, les agents de santé des régions du cœur disent maintenant que le COVID-19 a maintenant englouti l’Amérique rurale et des petites villes.

Selon les entretiens de Reuters avec plus d’une douzaine de prestataires de soins médicaux et de responsables de la santé publique au cœur du pays, de nombreux hôpitaux manquent cruellement de lits, d’équipements et – plus grave – de personnel clinique, y compris des spécialistes et des infirmières.

Les responsables des hôpitaux du Midwest ont déclaré à Reuters qu’ils étaient à pleine capacité ou presque. La plupart ont essayé d’augmenter la disponibilité en réutilisant les ailes ou en entassant plusieurs patients dans une seule pièce, et en demandant aux membres du personnel de travailler de plus longues heures et des quarts de travail plus fréquents.

Alors que les cas augmentent dans de nombreux États et comtés conservateurs, les travailleurs médicaux disent qu’ils sont souvent confrontés à un défi simplement pour convaincre les patients et les dirigeants locaux que la maladie doit être prise au sérieux.

Au total, le COVID-19 a fait plus de 263 000 morts aux États-Unis. Le taux de mortalité du virus a chuté à mesure que les médecins en ont appris davantage sur la maladie.

Les vaccins développés par Moderna Inc, Pfizer Inc et d’autres pourraient être largement disponibles pour les Américains au début de l’année prochaine.

Alors que les cas, les hospitalisations et les décès montent déjà en flèche à travers les États-Unis, les responsables de la santé préviennent que le pire reste à venir étant donné le véritable impact des voyages de Thanksgiving et les rassemblements ne seront pas vus pendant quelques semaines comme avec d’autres vacances.

FORT LAUDERDALE, FLORIDE: les passagers des compagnies aériennes sont vus à l’Aéroport International de Fort Lauderdale Hollywood à la veille de Thanksgiving

SALT LAKE CITY, UTAH: les passagers font la queue pour passer un point de contrôle de sécurité à l’aéroport international de Salt Lake City avant Thanksgiving

Entre-temps, les petits hôpitaux disent qu’ils utilisent les mêmes médicaments – comme le remdesivir et la dexaméthasone – que les établissements des grandes villes, mais ils n’ont tout simplement pas le même accès à l’équipement de soins intensifs ou à l’expertise spécialisée.

Avec les basses températures qui envoient les gens à l’intérieur et les voyages de vacances en cours, les médecins de la région ne s’attendent pas à un soulagement de si tôt.

Le Dr Joseph Varon, chef de cabinet du United Memorial Medical Center de Houston, au Texas, a déclaré que son hôpital était déjà plein et qu’il s’attend à ce que les cas et les hospitalisations augmentent encore après Thanksgiving.

“ Mes inquiétudes pour les six à 12 prochaines semaines, c’est que si nous ne faisons pas les choses correctement, l’Amérique va connaître les jours les plus sombres de l’histoire médicale américaine moderne ”, a déclaré Varon à CNN.

«Mon hôpital est plein. Je viens d’ouvrir deux nouvelles ailes pour pouvoir m’accommoder les prochains jours, car je sais que beaucoup de gens vont tomber malades après Thanksgiving.