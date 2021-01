Les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de près de 80% à New York au cours des quatre dernières semaines, alors que l’État lutte contre une deuxième vague d’infections.

La nouvelle choquante a été révélée dimanche, après la confirmation que plus d’un million de résidents ont maintenant été testés positifs au coronavirus mortel.

Ce nombre est probablement beaucoup plus élevé, étant donné que des tests généralisés n’étaient pas disponibles lorsque l’État a été secoué par la première vague d’infections au printemps de l’année dernière.

L’État de New York était l’épicentre mondial de la pandémie de COVID-19 pendant cette période, avant que les taux d’infection ne commencent à baisser au début de l’été.

Cependant, l’État entre maintenant dans une nouvelle phase mortelle, avec des décès, de nouveaux cas et le taux global de positivité augmentant avec le nombre d’hospitalisations.

Le gouverneur Cuomo a confirmé que, samedi, 7 963 New-Yorkais étaient traités pour COVID-19 à l’hôpital.

C’est une augmentation significative par rapport aux 4442 qui étaient à l’hôpital le 5 décembre.

Les graphiques montrent que New York est au milieu d’une deuxième vague de COVID-19, après avoir réussi à réduire les taux d’infection et de mortalité au cours de l’été et de l’automne 2020

Samedi, 138 personnes à travers l’État sont décédées du COVID-19 – une augmentation de près de 150% par rapport au nombre enregistré exactement quatre semaines plus tôt.

Plus de 30 000 New-Yorkais sont aujourd’hui morts du virus.

Le gouverneur Cuomo prévoit que les chiffres pourraient s’aggraver, car le nombre de cas pourrait encore augmenter après la fin de la saison des vacances.

Il ordonne également aux hôpitaux de tester les patients COVID-19 pour voir s’ils ont contracté une nouvelle souche plus infectieuse du virus qui vient du Royaume-Uni.

La deuxième vague actuelle survient au milieu de problèmes liés au déploiement des vaccins COVID-19 produits par Pfizer et Moderna.

Selon le site Web du CDC, un peu plus de 236 000 New-Yorkais ont reçu leur première dose de vaccin.

Cependant, cela représente un peu plus d’un tiers de toutes les doses qui ont été envoyées à travers l’État.

Le CDC rapporte que plus de 682 400 doses ont été distribuées à New York.

Pendant ce temps, le gouverneur Cuomo a promis de ne pas prendre le vaccin COVID-19 tant que toutes les personnes de son groupe d’âge n’auront pas accès au vaccin.

« Je me déplace beaucoup et entre en contact avec de nombreuses personnes et je me sentirais beaucoup plus en sécurité si je prenais le vaccin, mais je ne le prendrai pas tant que le vaccin ne sera pas disponible pour mon groupe dans les communautés noires, hispaniques et pauvres du État », a déclaré le joueur de 63 ans.

Il a ajouté: « La race ou le revenu ne détermineront pas qui vit et qui meurt. »

