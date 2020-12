Les hospitalisations au COVID-19 ont été multipliées par cinq à New York au cours des huit semaines qui ont suivi la publication par le gouverneur Andrew Cuomo de son livre controversé se vantant de sa gestion de la pandémie, avec plus de 5000 patients actuellement hospitalisés dans tout l’État.

Les responsables de la santé de l’État ont annoncé jeudi que les hospitalisations avaient atteint 5 164 – une augmentation de 171 patients depuis mercredi minuit et le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis mai, lorsque New York était l’épicentre mondial du virus.

Le chiffre frappant est également plus de cinq fois les 938 hospitalisations enregistrées le 13 octobre, le jour même où Cuomo a publié son mémoire «American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic».

Le gouverneur a averti cette semaine qu’il arrêterait les repas à l’intérieur si les hospitalisations continuaient d’augmenter.

Son directeur du budget, Robert Mujica, a déclaré que les bars et les restaurants représentaient le plus grand groupe croissant d’infections connues au COVID-19 dans l’État.

Cependant, la semaine dernière, Cuomo a blâmé ce qu’il a appelé la « propagation du salon » pour la récente flambée, insistant sur le fait que ce ne sont pas des rassemblements de masse mais des événements intimes dans des ménages avec des amis et la famille qui sont à l’origine de 70% de tous les cas.

Sur les 5 164 personnes hospitalisées pour le virus mercredi, 994 étaient aux soins intensifs – 42 supplémentaires par rapport à la veille – et 539 ont été intubées – de 18 en une seule journée.

Les lits de soins intensifs de New York s’épuisent avec près de 80% des 2 351 lits pleins, ce qui fait craindre que le système de santé ne soit bientôt submergé.

Le taux de positivité a atteint 5,15% dans tout l’État mercredi, avec 10 178 nouvelles infections signalées.

Alors que le taux de positivité est légèrement en baisse par rapport aux 5,44% annoncés hier, il montre toujours une trajectoire ascendante rapide après qu’il était de 4,63 pour cent il y a à peine une semaine.

Les décès se rapprochent à nouveau de la barre des 100 et 92 autres personnes meurent du virus mercredi, après que 95 ont perdu la vie la veille.

Cuomo a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il était « essentiel » de veiller à ce que les hôpitaux ne soient pas submergés par un afflux de patients COVID.

« Alors que nous continuons à voir le nombre de cas de COVID-19 augmenter à travers le pays, il est plus que critique que nous nous assurions que les hôpitaux, et les systèmes hospitaliers dans leur ensemble, aient développé des capacités supplémentaires et soient prêts à travailler en coopération les uns avec les autres pour prévenir l’un. facilité de devenir submergé », dit-il.

«Avec ce travail déjà en cours dans le cadre du programme national Surge and Flex, nous continuons également à nous battre pour garantir que la distribution du vaccin est aussi juste et équitable que possible.

Au pic de la pandémie à New York en avril, environ 18 000 patients ont été hospitalisés à un moment donné, dont environ 12 000 à New York.

Cuomo a mis en place le programme Surge et Flex pour essayer d’éviter que les mêmes scénarios cauchemardesques ne se reproduisent.

Chaque hôpital de l’État a été invité à augmenter sa capacité de lit d’hôpital de 25% maintenant et les médecins et infirmières à la retraite ont été invités à s’inscrire pour être en attente.

Le gouverneur a également critiqué le déploiement par l’administration Trump du vaccin très attendu contre le coronavirus, appelant à des « corrections » afin que « les communautés noires, brunes et à faible revenu ne soient pas laissées pour compte ».

« La distribution du vaccin COVID-19 sera sans aucun doute l’une des opérations gouvernementales les plus massives de l’histoire, mais le plan de distribution fédéral reste erroné et néglige complètement les communautés mal desservies », a-t-il déclaré dans un communiqué de jeudi.

«Pour que cette distribution du vaccin soit vraiment réussie, le gouvernement fédéral doit immédiatement améliorer son plan et veiller à ce que les communautés noires, brunes et à faible revenu ne soient pas laissées pour compte. Le moment est venu de faire ces corrections, nous ne pouvons tout simplement plus attendre.

Les premiers New-Yorkais pourraient recevoir le vaccin COVID-19 de Pfizer quelques jours après que la FDA ait donné jeudi l’approbation d’urgence du tir.

Mais avant que le déploiement à grande échelle ne devienne disponible, Cuomo a averti que les repas à l’intérieur pourraient être fermés une fois de plus pour essayer d’arrêter la surtension.

Cette semaine, Cuomo a averti que si la capacité de l’hôpital atteint 90% dans une région de l’État, il le fermera pour essayer d’arrêter la propagation.

Cela signifierait toutes les écoles, les entreprises non essentielles et le coffrage de service de table de restaurant.

New York, où 81% des lits d’hôpitaux sont pleins, et Long Island, qui compte 82% des lits pleins, sont les plus proches de ce point de basculement.

Lundi, Cuomo a déclaré qu’il fermerait les restaurants à l’intérieur à New York dès le lundi suivant si les hospitalisations ne ralentissaient pas.

Il avait précédemment promis de ne pas fermer toute la ville dans son ensemble, affirmant à la place qu’il adopterait une approche quartier par quartier.

Mais, après avoir été informé par des responsables qu’un plan de code postal ne fonctionnerait pas, il a élargi la portée et a déclaré qu’il passerait un appel le week-end pour savoir s’il fallait fermer les restaurants à l’intérieur de la ville.

Le directeur du budget de Cuomo, Mujica, a déclaré mercredi que les bars et les restaurants étaient actuellement la cinquième ou la sixième catégorie la plus élevée – ainsi que la plus forte croissance – en ce qui concerne la recherche des contacts pour les infections.

« Le plus grand groupe croissant d’infections connues remonte aux bars et aux restaurants », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de Cuomo.

« Il est logique que, à mesure qu’il fait plus froid et que vous passez à la salle à manger à l’intérieur, ces chiffres augmentent plus rapidement que toutes les autres catégories. »

Le directeur du budget de Cuomo, Mujica, a déclaré mercredi que les bars et les restaurants étaient actuellement la cinquième ou la sixième catégorie la plus élevée – ainsi que la plus forte croissance – en ce qui concerne la recherche des contacts pour les infections

Les plans visant à fermer les restaurants à l’intérieur porteraient un coup dur aux restaurants durement touchés de la ville qui ne sont toujours autorisés à fonctionner qu’à 25% de leur capacité après des mois de fermetures.

Et cela viendrait alors que le gouverneur a donné des messages mitigés sur la cause de la propagation du virus à travers l’État.

Avant de pointer du doigt les restaurants et les bars, la semaine dernière, Cuomo a blâmé ce qu’il a appelé la « propagation du salon », affirmant que 70% des cas peuvent être attribués à de petits rassemblements dans les ménages.

«Ce ne sont pas des rassemblements de masse, ce n’est pas ce que c’était», a-t-il déclaré. «C’est littéralement un salon qui est compréhensible quand on y pense.

«Les gens changent leurs schémas de socialisation. Nous sommes des êtres sociaux que nous aimons être les uns avec les autres », a-t-il déclaré.

«Où avez-vous socialisé? Nous sommes allés au restaurant et nous nous sommes assis et nous avons parlé et nous nous sommes amusés. D’accord, ça ne marche plus.

« Nous sommes allés au bar et nous nous sommes assis et nous nous sommes parlé et nous nous sommes amusés. Bon ça ne marche plus. D’accord, viens chez moi et nous allons socialiser dans ma maison.

Il a ajouté: « Lorsque vous supprimez ces autres options, la socialisation ne s’arrêtera pas, surtout pendant la saison des vacances.

« Ce concept de salon est difficile à communiquer car l’orientation générale est que je suis dans ma maison avec ma famille et avec mes amis. C’est ma zone de sécurité que je place dans mon salon, bien sûr, je suis en sécurité, c’est mon meilleur ami Jesse, il ne me rendrait jamais malade.

Cuomo a augmenté les restrictions sur les New-Yorkais ces dernières semaines alors que le taux de cas, d’hospitalisations et de décès augmente à travers l’État, déclenchant un contrecoup compte tenu du moment où son livre a été publié.

Il a publié «American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic» à peine deux mois.

Dans ce document, il a loué son propre leadership pendant la pandémie et décrit avoir tenté d’apaiser Trump afin d’obtenir les lits d’hôpital, les ventilateurs et d’autres fournitures nécessaires à New York.

Pendant ce temps, le livre ne répond pas à ses propres échecs, y compris les milliers de décès de patients dans les maisons de soins infirmiers de New York.

Les critiques ont déclaré qu’il était honteux pour lui d’essayer de gagner de l’argent avec la situation où New York a été ravagé par la pandémie, sans parler du timing prématuré alors que l’État fait maintenant face à une deuxième vague.