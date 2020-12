HAMDAYET, Soudan (AP) – Un survivant est arrivé sur les jambes cassées, d’autres en fuite.

Dans cette communauté de réfugiés fragile au bord du conflit du Tigray en Éthiopie, ceux qui ont fui près de deux mois de combats meurtriers continuent d’apporter de nouveaux récits d’horreur.

Dans une simple clinique au Soudan, un médecin devenu réfugié, Tewodros Tefera, examine les blessures de la guerre: des enfants blessés dans des explosions. Entailles des haches et des couteaux. Côtes cassées des coups. Les pieds écorchés des jours de randonnée à la sécurité.

Récemment, il a soigné les jambes brisées de son compatriote réfugié Guesh Tesla, récemment arrivé.

Le charpentier de 54 ans est venu annoncer la nouvelle de quelque 250 jeunes hommes enlevés à un sort inconnu dans un seul village, Adi Aser, en Érythrée voisine par les forces érythréennes, dont l’Éthiopie nie l’implication. Puis, fin novembre, Guesh a déclaré avoir vu des chiens se nourrir des corps de civils près de sa ville natale de Rawyan, où il a déclaré que des soldats éthiopiens l’avaient battu et emmené dans la ville frontalière de Humera.

Là, a-t-il dit, il a été emmené dans un palais de justice qui, selon lui, avait été transformé en «abattoir» par des miliciens de la région voisine d’Amhara. Il a dit qu’il avait entendu les cris d’hommes tués et qu’il avait réussi à s’échapper en rampant la nuit.

«Je n’y retournerai jamais», a déclaré Guesh.

De tels récits restent impossibles à vérifier car le Tigray reste presque complètement isolé du monde plus de 50 jours depuis le début des combats entre les forces éthiopiennes, soutenues par des milices régionales, et celles de la région du Tigray qui avait dominé le gouvernement du pays pendant près de trois décennies.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix l’an dernier pour les réformes politiques qui ont également marginalisé les dirigeants du Tigré, continue de rejeter «l’ingérence» mondiale au milieu des appels à permettre un accès humanitaire sans entrave et des enquêtes indépendantes. Le conflit a secoué le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, avec 110 millions d’habitants, et menace de détruire le rétablissement de la paix d’Abiy dans la turbulente Corne de l’Afrique.

L’histoire continue

«Je sais que le conflit a causé des souffrances inimaginables», a écrit Abiy la semaine dernière, mais a soutenu que «le lourd coût que nous avons encouru en tant que nation était nécessaire» pour maintenir l’unité du pays.

Personne ne sait combien de milliers de personnes ont été tuées dans le Tigré depuis le début des combats le 4 novembre, mais les Nations Unies ont pris note des informations faisant état de frappes d’artillerie sur des zones peuplées, de civils visés et de pillages généralisés. Ce qui s’est passé «est aussi déchirant qu’épouvantable», a déclaré la semaine dernière la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet.

Aujourd’hui, des réfugiés arrivent de zones plus profondes à l’intérieur du Tigray, alors que les combats se poursuivent dans certains endroits. Ces nouveaux arrivants ont des traumatismes plus graves, a déclaré le médecin Tewodros, avec des signes de famine et de déshydratation et certains avec des blessures par balle.

Ce sont les récits de réfugiés comme Tewodros et Guesh, et de civils qui restent au Tigray, qui finiront par révéler l’ampleur des abus qui sont souvent commis selon des critères ethniques.

«Tout le monde vous regarde et vous montre la partie de vous qui ne leur appartient pas», a déclaré Tewodros, qui est à la fois d’origine tigréenne et amhara. «Donc, si je vais à Tigray, ils comprendraient que je suis Amhara parce qu’Amhara ne fait pas partie d’eux. Quand je vais à Amhara, ils reprennent le rôle de Tigray parce que Tigray ne fait pas partie d’eux.

De telles différences sont devenues mortelles. De nombreux réfugiés de l’ethnie tigréenne ont accusé les combattants de l’ethnie amhara de les avoir pris pour cible, tandis que les survivants d’un massacre le mois dernier dans la ville de Mai-Kadra disent que les combattants tigréens ont visé Amhara. D’autres attaques ont suivi.

Abrahaley Minasbo, un danseur de 22 ans, a déclaré que des membres de la milice Amhara l’avaient traîné hors de son domicile à Mai-Kadra le 9 novembre et l’avaient battu dans la rue avec un marteau, une hache, des bâtons et une machette, puis l’avaient laissé. pour mort. Les cicatrices descendent maintenant sur le côté droit de son visage et de son cou. Il n’a été soigné que six jours plus tard, par Tewodros au Soudan.

Un autre patient, un agriculteur de 65 ans, Gebremedhin Gebru, a été abattu alors qu’il tentait de fuir des membres de la milice Amhara dans sa ville de Ruwasa. Il a dit qu’il était resté là pendant deux jours jusqu’à ce qu’un voisin le trouve. Les gens «seront frappés s’ils sont vus en train d’aider» les blessés, a déclaré Gebremedhin.

Pour Tewodros, le conflit a été une victime civile après l’autre depuis le début des bombardements au début de novembre alors qu’il travaillait dans un hôpital d’Humera. Certains bombardements sont venus du nord, a-t-il dit, en direction de l’Érythrée voisine.

«Nous ne savions pas où nous cacher», dit-il. «Nous ne savions pas quoi faire.»

Quinze corps sont arrivés à l’hôpital le premier jour et huit le lendemain, a-t-il dit. Puis, alors que les bombardements se poursuivaient, lui et ses collègues ont pris la fuite, transportant des blessés sur un tracteur jusqu’à la communauté voisine d’Adebay. Ils ont abandonné cette ville lorsque les combats se sont intensifiés.

Tewodros et ses collègues se sont cachés pendant deux jours dans la forêt, entendant des coups de feu et des cris, avant de marcher pendant plus de 12 heures, de se cacher des convois militaires et de traverser une rivière vers le Soudan. Là, il a accepté un poste de volontaire au sein de la Société du Croissant-Rouge soudanais pour soigner ses compagnons réfugiés.

«Là où nous sommes maintenant est extrêmement dangereux», a-t-il déclaré à propos du centre d’accueil près de la frontière, citant les combattants d’Amhara qui s’approchent de la rive et menacent les réfugiés. Les milices «sont plus dangereuses que les forces nationales éthiopiennes», a-t-il dit. «Ils sont plus fous et plus fous.»

Il ne sait pas ce qui attend sa femme et ses deux jeunes enfants dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Il ne les a pas vus depuis 10 mois et les enfants lui demandent toujours quand il peut rentrer à la maison.

Le Premier ministre éthiopien parle souvent de «medemer», ou d’unité nationale, a dit Tewodros, dans un pays comptant plus de 80 groupes ethniques. «Medemer aurait été moi. Medemer aurait été mes enfants. Mais il ne sait plus si ses enfants, également d’ethnie mixte, ont un avenir dans le pays.

Guesh, père de trois enfants, en sait encore moins sur ce qui va arriver. Il a laissé sa femme et ses trois enfants derrière lui il y a un mois dans le village d’Adi Aser, où un agriculteur leur hébergeait. Maintenant, comme beaucoup de réfugiés arrachés à leurs familles, il ne sait pas s’ils sont vivants ou morts.

Chaque fois qu’il voit un autre nouveau réfugié arriver au Soudan, il tend des photos de sa famille, tellement émus qu’il peut à peine parler. Dans ce conflit qui reste tellement dans l’ombre, il s’appuie désormais sur des étrangers pour connaître leur sort.

___

Hadero a rapporté d’Atlanta. Cara Anna à Nairobi a contribué.