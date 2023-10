Que porte-t-on lors d’un massacre ?

C’est la question bizarre qui m’est venue à l’esprit alors que je me préparais – et me préparais – à visiter le consulat israélien à New York vendredi soir pour regarder 45 minutes des centaines d’heures d’images recueillies lors du bain de sang du Hamas le 7 octobre dans le sud du pays. Israël.

J’avais bien sûr une idée des horreurs que j’allais voir.

Des photographies et des vidéos montrant les résultats du déchaînement terroriste ont afflué d’Israël et de la bande de Gaza pendant des semaines – certaines alors même qu’elles se déroulaient.

Les terroristes morts portaient sur eux des ordres écrits comprenant des instructions pour utiliser des caméras GoPro afin de capturer leurs escapades maléfiques et de les diffuser parfois en temps réel sur les réseaux sociaux.

Le Hamas et ses dirigeants iraniens voulaient que ces sales actions soient documentées. Ils visaient à terroriser une nation entière et au-delà en montrant exactement de quoi ils sont capables.

Et ils ont cherché à inciter leurs compagnons de voyage à emboîter le pas en intensifiant le jihad.

Pourtant, certains disent encore qu’ils ne croient pas à de telles choses – les sceptiques se trouvant dans les secteurs les plus instruits et les plus élitistes de la société.

D’où l’événement spécial de vendredi.

J’étais critique de cinéma et je peux vous dire que l’ambiance lors de cette projection ne ressemblait à aucune autre.

Aucun de nous ne voulait voir de tels sites. Mais aucun d’entre nous ne renoncerait à cette opportunité. Le monde a besoin de savoir ce qui s’est passé, car même les agences de presse « réputées » refusent de dire la vérité sur cette journée horrible.

Les journalistes, une vingtaine d’entre nous, ont dû laisser leurs téléphones portables et nos montres Apple à la porte. Certaines images n’ont jamais été diffusées, et les autorités israéliennes avaient leurs raisons de les montrer uniquement aux journalistes et à certaines personnes sélectionnées – comme le président Biden. Ils s’inquiètent bien sûr des sentiments des familles concernées.

Ils ne veulent pas non plus que de telles horreurs et humiliations soient diffusées dans le monde entier : « Nous avons des valeurs », comme l’a déclaré le général de division et réserviste à la retraite Mickey Edelstein lors d’un briefing Zoom depuis Israël après la projection.

Est-ce que j’essaie de vous donner le contexte approprié avant de décrire ce que j’ai vu ? Ou est-ce que je retarde la mise en mots d’images que je n’oublierai jamais ?

J’ai appris à quel point le monde peut être laid. J’ai récemment passé quelques semaines en Ukraine, où j’ai entendu récit après récit des indignités et de l’inhumanité de l’occupation russe.

J’ai interviewé des Iraniens évadés de la célèbre prison pour dissidents de Téhéran, dont un jeune frère et une jeune sœur torturés l’un devant l’autre.

Mais les êtres humains ont toujours la capacité de choquer – si l’on peut qualifier les membres du Hamas d’êtres humains. Je serai longtemps hanté par ce qui s’est passé le 7 octobre.

Tout le monde devrait l’être.

Les images vous facilitent un peu les choses. Des terroristes tirent sur des automobilistes sur une autoroute. Ils entrent dans un kibboutz et font d’abord sauter les pneus d’une ambulance. Ils tirent sur un chien qui continue de trembler dans la rue. Ils mettent le feu à une maison. Puis ils commencent à entrer dans les maisons.

Israël a collecté des vidéos provenant d’une grande variété de sources : télévision publique en circuit fermé, caméras de circulation, dashcams des terroristes et des victimes, ainsi que leurs publications et messages sur les réseaux sociaux. Dans les images des caméras corporelles des combattants, vous pouvez entendre les meurtriers respirer fortement alors qu’ils s’approchent nerveusement de leur proie.

Je voulais détourner le regard

C’était difficile à regarder. Plus dur encore pour les Israéliens. Le consul général a admis par la suite qu’il ne pouvait pas rester pendant toute la durée de la projection. Un autre membre du personnel semblait avoir du mal à voir et à entendre certaines des mêmes images que moi : un père tente d’emmener ses jeunes enfants, vêtus uniquement de caleçons, en toute sécurité dans un abri dans la cour.

Une grenade atterrit avant qu’il puisse fermer la porte et il est mort. Un terroriste ramène ses deux garçons dans la maison et une caméra de sécurité filme leur dévastation. L’explosion a aveuglé un garçon d’un œil. L’autre tombe à terre, suppliant plaintivement : « Pourquoi suis-je en vie ? Pourquoi suis-je en vie ? (Les garçons, nous dit-on, ont réussi à s’échapper – au moins physiquement.)

Nous voyons des maisons dans les kibboutzim, des champs parcourus par de jeunes spectateurs, des installations de l’armée israélienne avec des jeunes femmes terrifiées se blottissant dans une pièce.

Sang. Du sang partout, des traînées, des flaques d’eau. Des corps brûlés qui fument encore. Un homme avec le nez arraché. Des soldats israéliens sans tête. Une femme âgée vêtue uniquement de sous-vêtements aux couleurs vives n’a jamais voulu être vue par autant de personnes. Des tas de corps entourés de jeunes hommes célébrant en scandant « Allahu akbar ! »

Certaines images ont été géolocalisées à Gaza. Une femme brisée est extraite de l’arrière d’une Jeep, l’arrière de son pantalon taché de sang, et amenée sur la banquette arrière. Nous pouvons facilement comprendre ce qui risque de lui arriver là-bas. Des jeunes hommes arrivent à grands cris, essayant de jeter un œil à l’intérieur, certains enregistrant avec leur téléphone portable. Deux hommes plus âgés s’approchent – ​​enfin, ça va s’arrêter, je pense presque. Non : ils voulaient aussi un bon aperçu.

Les femmes violées ont eu les jambes cassées, a indiqué le personnel du consulat. Puis ils ont été tués.

Plusieurs fois, j’ai eu envie de détourner le regard, mais je me suis forcé à ne pas le faire. Nous, journalistes, devions voir ce qui s’était passé pour pouvoir le dire au monde.

Pourtant, voici une ligne d’un article de CBS News écrit par un journaliste qui a vu les images en Israël : « Dans un autre clip, un militant se tient debout au-dessus d’un homme qui semble avoir reçu une balle dans le ventre et le frappe à plusieurs reprises avec un jardin. houe.”

Les mots « terroriste » ou « terrorisme » n’apparaissent pas dans la pièce. (Ils n’apparaissent pas non plus dans le rapport du New York Times sur cette projection.)

Je peux vous dire que ce n’était pas « un militant » qui « se tient au-dessus d’un homme ». Un groupe de terroristes se dispute pour savoir qui décapitera cet homme, un travailleur thaïlandais qui saigne abondamment du ventre mais est toujours en vie. Quelqu’un le frappe à plusieurs reprises avec une houe, essayant de le décapiter. À chaque fois, le terroriste crie : « Allahu akbar !

Soutien aux atrocités

Cette différence de détail explique pourquoi le personnel du consulat est resté assis pendant 45 minutes de misère.

Ils ont besoin que les gens voient ce qui s’est passé – et qu’ils fassent passer le message pour contrer ceux qui prétendent que ce n’est pas le cas ou que ce n’est pas aussi grave qu’on le prétend. Les journalistes de publications soi-disant sérieuses insistent sur le fait qu’on ne peut pas dire que le Hamas a décapité des bébés – bien sûr, des bébés morts ont été retrouvés sans tête, mais qui sait qui a commis cet acte ?

La haine dont j’ai été témoin va au-delà de ceux qui sont entrés en Israël ce jour-là. Un jeune homme utilise le téléphone d’une Israélienne décédée pour appeler ses parents et se vanter d’avoir tué 10 Juifs « à mains nues ».

Il supplie : « S’il te plaît, sois fier de moi, papa. »

C’est cette culture qu’Israël doit combattre même après avoir détruit ceux qui ont planifié et exécuté le massacre du 7 octobre.

Et puis il y a New York. Un jour après la projection, des milliers d’antisémites ont envahi Manhattan via le pont de Brooklyn après un rassemblement au Brooklyn Museum. Devant le front se trouvaient des gens tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire « Par tous les moyens nécessaires ».

Comprenez ce que signifient de tels signes, qui sont de plus en plus courants.

Ces gens savent ce qui s’est passé le 7 octobre. Ils se rassemblent en grand nombre à New York et dans d’autres villes du pays pour montrer leur soutien aux animaux qui ont commis ces atrocités.

Ils sont aussi assoiffés de sang que les terroristes au souffle lourd dont le peuple d’Israël ne sortira jamais de la tête.

Kelly Jane Torrance est la rédactrice en chef du Post.