Les horoscopes amoureux s’améliorent pour chaque signe du zodiaque le 18 septembre 2024

Mercredi 18 septembre 2024, nous voyons les horoscopes amoureux s’améliorer considérablement pour chaque signe du zodiaque. Mercure en Vierge entre en conflit avec Saturne rétrograde en Poissons, déclenchant votre désir de changement ou même de pouvoir voir la vérité de votre relation.

Saturne en Poissons vous montre où se trouve votre travail, et en rétrograde, vous verrez les résultats des décisions passées et aurez l’impression que manifester l’amour de vos rêves est plus difficile.

Mercure créera un point de friction avec Saturne rétrograde en Poissons aujourd’hui, le même signe du zodiaque que l’éclipse lunaire. Cela signifie que vous pourriez vous sentir déclenché par une manque de changement ou même des nouvelles selon lesquelles vous êtes plus loin de votre destin que vous ne l’espériez.

Dans de tels moments, il est important de se rappeler qu’aujourd’hui n’est qu’un jour et que le but est de vous aider à comprendre ce que vous désirez pour vous sentir plus habilité à choisir votre destin plutôt que de devenir une victime.

Découvrez ce que l’univers vous réserve Horoscopes quotidiens, prédictions astrologiques et lectures de tarot directement dans votre boîte de réception ! Vous êtes dedans ! Désabonnez-vous à tout moment, sans tracas.

Ce que l’horoscope amoureux de chaque signe du zodiaque nous réserve le 18 septembre 2024.

Bélier

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Il ne sera pas toujours facile de plonger dans votre guérison, ni même de commencer à honorer votre intuition, Bélier. Mais lorsqu’il y a des défis ou qu’une action semble hors norme, c’est ainsi que vous savez que c’est votre chemin.

Prenez le temps de vous remettre de votre passé pour voir l’avenir plus clairement. Cela vous permettra de choisir la vie et l’amour qui vous sont destinés depuis toujours.

Taureau

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Vous risquez de vous retrouver aujourd’hui coincé dans une spirale descendante, Taureau, à cause de tout ce que vous n’avez pas choisi ou laissé de côté. Mais ces pensées ne sont pas là pour vous empêcher d’avancer, mais pour voir précisément où vous devez mettre votre énergie.

Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez, mais vous devez d’abord reconnaître les décisions romantiques que vous pourriez regretter pour avoir confiance dans le choix d’un chemin différent.

Gémeaux

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Il n’y a rien de mal à vous mettre en avant, cher Gémeaux, mais vous devez vous assurer de ne pas oublier votre partenaire dans vos rêves. Même si vous êtes peut-être plus concentré sur votre carrière et votre réussite professionnelle maintenant, il serait préférable que vous vous autorisiez également à changer de vitesse et à apprendre à traiter votre partenaire comme quelqu’un avec qui vous voulez passer votre vie.

Oui, cela peut nécessiter quelques changements de priorités, voire des limites dans votre temps, mais c’est un choix qui apportera de profondes récompenses à votre relation.

Cancer

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Vous ne pourrez jamais complètement ignorer l’appel de votre âme, cher Cancer. Peu importe à quel point vous vous persuadez de choisir un chemin particulier ou même de vous dire qu’un nouveau départ est impossible, cela ne calmera jamais les désirs de votre âme.

Vous vous sentez comme vous êtes pour une raison : vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie et dans votre relation. La seule façon de traverser cette phase est de commencer à écouter où l’on vous appelle.

Lion

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Le processus de transformation est composé de plusieurs niveaux, Lion. Chaque niveau de la phase de transformation est différent, ce ne sera donc pas toujours facile et il n’y aura pas de gratification ou de récompense instantanée.

En ce moment, il serait préférable de vous faire confiance pour avoir envie d’une relation profondément connectée et d’une vie qui semble avoir un but. Approchez chaque moment avec le plus d’engagement possible, sans jamais renoncer à ce que vous savez être fait pour vous, car l’univers peut mettre à l’épreuve votre engagement envers vos rêves.

Vierge

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Vierge, l’amour peut sembler plus lourd que d’habitude, mais vous ne devez pas vous laisser abattre par son poids. Des changements radicaux sont à venir dans votre relation, et la vérité est que vous êtes peut-être en train de traverser l’un d’entre eux en ce moment. Mais c’est un chemin que vous ne pouvez pas éviter, il est donc préférable de lui laisser de la place plutôt que d’essayer d’ignorer ou de forcer un résultat particulier.

Tant que vous restez déterminé à dire votre vérité, vous continuerez à avancer, mais vous devez également accepter le fait que les plans de l’univers sont assez différents des vôtres.

Balance

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Ce n’est pas parce que vous savez sur quoi vous devez vous concentrer que cela est toujours facile, Balance. À ce stade de votre parcours, on vous demande de choisir vous-même et tout ce que cela implique. Pourtant, il y aura des défis aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une relation ou simplement de temps à consacrer à vos activités amoureuses.

Peu importe ce qui semble surgir, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de déterminer votre vie et que cela commence par vous choisir vous-même à chaque instant.

Scorpion

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Vous avez peut-être l’impression que tout ce que vous désirez ne fait que s’éloigner aujourd’hui, Scorpion, mais prenez courage dans ce que l’énergie essaie de vous montrer. En ce moment, l’amour et même la vie que vous désirez vraiment vous sont révélés.

Plutôt que d’accepter la défaite, il est important de considérer cette situation comme une opportunité de faire des changements et de rediriger votre énergie. Cette période de votre vie commence par vous donner la priorité à votre bonheur et à ce que vous attendez de l’amour. Lorsque vous y parvenez, vous pouvez enfin commencer à progresser.

Sagittaire

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Ce n’est pas parce que vos projets ne semblent pas se concrétiser que tout est perdu, Sagittaire. Un changement important dans votre relation ou votre famille aujourd’hui vous fera ressentir ou même vous interroger sur le but de votre vie.

Mais dans tout cela, l’univers travaille en votre faveur, vous devez être prêt à imaginer un nouveau rêve, afin que vous puissiez réaliser à quel point l’amour est destiné à vous.

Capricorne

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Même si une option particulière peut sembler avoir été écartée aujourd’hui, cher Capricorne, cela ne signifie pas qu’elle est définitivement supprimée. Souvent, l’univers vous demandera de fournir les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous dites vouloir ; dans ce cas, tout dépend de la façon dont vous communiquez.

Essayez d’aborder cette question différemment dans votre relation et de faire le contraire de ce que vous avez toujours fait. La meilleure façon d’obtenir un résultat différent est de changer votre façon de réagir à une situation.

Verseau

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Vous ne devriez jamais avoir l’impression de devoir prouver votre valeur dans une relation, cher Verseau. Il y a une différence entre défendre ce que vous méritez et vous battre continuellement pour ce que vous valez. Aujourd’hui, vous aurez peut-être l’impression de vous battre, mais ce n’est pas une fatalité.

Soyez plus direct dans vos propos. Dites simplement ce dont vous avez besoin, puis prenez du recul pour voir comment votre partenaire réagit. Vous pourriez être agréablement surpris, mais vous devez laisser à votre partenaire un peu d’espace pour qu’il voie clairement la situation.

Poissons

Photos : NASA et sparklestroke | Conception : YourTango

Lorsque tout semble difficile, l’univers vous prépare souvent à une mise à niveau, Poissons. Cela signifie, dans votre cas, que vous allez traverser une transformation de vous-même, mais en même temps, on vous demande également de vous engager davantage dans vos rêves.

Ce dévouement à manifester une relation amoureuse saine sera le catalyseur de la croissance personnelle que vous recherchez. Vous devez vous rappeler que tout n’a pas besoin d’être parfait avant de faire ce saut de foi ou de choisir de laisser entrer votre partenaire ; parfois, il suffit de réaliser que la meilleure façon de grandir est par l’amour.

Kate Rose est une écrivaineastrologue spirituel, conseiller intuitif en relations et en vie et conservateur de retraites sur mesure.